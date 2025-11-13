Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 63
Перед нажатием на Стоп вижу в логах и в таблице Оптимизации, что уже посчитались ошибочные проходы. Тогда и жму Стоп, т.к. продолжать нет смысла.
Неправильно понял вопрос.
Да, как правило, нужно хотя бы один раз нажать Стоп на предыдущей Оптимизации. Но как только нарываешься на ошибочную Оптимизацию, то все следующие так же становятся ошибочными (не меняю уже временной интервал).
Возможно, кто-то подключится к воспроизведению. Странно, что у Вас не получается, а у меня на чистом Терминале быстро воспроизводится.
Воспроизвёл именно с нажатием стопа.
Разбираемся
Вешаю себе орден за поимку неуловимого Джо.
Часто бывает такое, что запустил Оптимизацию и что-то забыл учесть. Приходится останавливать, править и запускать именно то, что изначально хотел.
Так вот этот ошибочный вариант запуска Оптимизации остается висеть в виде ненужного кеша, мельтешит перед глазами в списке кешей и т.д.
Предлагаю подумать над таким вариантом. Если была нажата кнопка Стоп, то рядом с ней показать крестик, при нажатии на который удаляется эта мусорная кеш-запись.Строка для поиска: Uluchshenie 008.
Большая просьба при открытии графика одиночного прохода в комментарии чарта выдавать не только данные советника, но и название соответствующего tst-файла.
Аналогичная просьба для графиков Оптимизации. Указывать хоть где-то название opt-файла.Строка для поиска: Uluchshenie 009.
I haven't been able to use MT5's strategy tester properly for a long time.
Before today, I was able to use the 2280 version on my local CPU core and get the correct results.
So for a long time I had to wait patiently for optimizations to be done on the local computer while a lot of computing power deployed on the LAN was wasted.
I'm so hoping that metaquotes fixes bugs in the new release version, making the strategy tester a tool that at least works.
And today I finally got version 2340.
Then I found out that even the optimizations tasks on the local CPU core were not getting the right results.
I am sorry that I did not translate my post from English to Russian, because I am afraid that the translation quality of the software is not good.
Then I found out that even the optimizations tasks on the local CPU core were not getting the right results.
Несколько последних страниц в этой ветке обсуждения посвящены этой проблеме. Вчера разработчикам удалось воспроизвести этот баг у себя, и они занимаются его устранением.
So glad to hear that! Now I begin to pray.
Спасибо за помощь!
Бана не было
Заюзал DLL написанный на C#. Еще вчера все работало!
Сегодня при попытке запуска такого эксперта (упростил до минимума):
выдает в журнале:
По всей видимости проблема в том, что почему то стал искаться ex5 файл((((
Hi, sorry for not posting in Russian as I don't know this language.
My post is related to the DLL issue ingram posted. 've just updated to MetaTrader 2340 and I noticed that it broke custom C++ DLL loading in Strategy Tester. I have an EA that uses a custom DLL and it stopped working because the Strategy Tester is unable to load the DLL. Before version 2340, everything was working properly. I'm using visualization mode.
I wrote a simple EA with a test.dll to reproduce this error. The test DLL exports only one function, which is "void __stdcall test(int & x)".
2020.02.21 22:57:17.607 Tester file C:\Users\Luis\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Experts\Luis\tests\TestExpert\TestDLL.dll.ex5 open error [2]
Here is the EA code:
And here is the DLL code (C++)
I've attached the sample EA to reproduce this issue. How to solve this problem?
Thanks