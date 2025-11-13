Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 70
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
очень не хватает функционала для маркировки строки во вкладке оптимизация, галка будет скорее всего занимать место (еще одна колонка ?) а вот хотя бы цветом подсвечивать интересующие проходы очень нужный функционал
например двойной клик по строке в колонке Проход мог бы отмечать курсивом интересующий проход оптимизации
по моему довольно функционально было бы - отсортировал кликом в шапке, двойным кликом по строке запустил одиночный проход, считаешь, что это проход удачный - отметил двойным кликом в самой левой колонке, затем дальше оценивай интересующие проходы
ЗЫ: можно и просто разрешить редактирование колонки проход, вместо выделения шрифтом - кликнул записал Бест, Кул, СуперКул!!! эх мечты
очень не хватает функционала для маркировки строки во вкладке оптимизация, галка будет скорее всего занимать место (еще одна колонка ?) а вот хотя бы цветом подсвечивать интересующие проходы очень нужный функционал
например двойной клик по строке в колонке Проход мог бы отмечать курсивом интересующий проход оптимизации
по моему довольно функционально было бы - отсортировал кликом в шапке, двойным кликом по строке запустил одиночный проход, считаешь, что это проход удачный - отметил двойным кликом в самой левой колонке, затем дальше оценивай интересующие проходы
ЗЫ: можно и просто разрешить редактирование колонки проход, вместо выделения шрифтом - кликнул записал Бест, Кул, СуперКул!!! эх мечты
Да, было бы удобно. Возможно самому создать GUI-надстройку над Тестером, как когда-то сделали над Терминалом.
Генетика выдает такую картину.
Нечто похожее раньше наблюдал только тогда, когда делал несколько подряд генетик. На картинке будто шесть запусков. Но это одна генетика на шести ядрах.
В чем может быть причина?
Как через MQL+WinAPI получить эту информацию?
Нужно для скринеров.
ЗЫ Сейчас делаю грубо: открываю/закрываю позицию и вычисляю получившуюся комиссию.
Как через MQL+WinAPI получить эту информацию?
Нужно для скринеров.
ЗЫ Сейчас делаю грубо: открываю/закрываю позицию и вычисляю получившуюся комиссию.
можно сделать батч, который проведет короткие тесты в тестере по всем символам и так получить комиссии, но это совершенно заднепроходное решение, полагаю
можно сделать батч, который проведет короткие тесты в тестере по всем символам и так получить комиссии, но это совершенно заднепроходное решение, полагаю
Так и делаю. Батч не нужен, т.к. есть режим Оптимизации по всем символам.
Генетика выдает такую картину.
Нечто похожее раньше наблюдал только тогда, когда делал несколько подряд генетик. На картинке будто шесть запусков. Но это одна генетика на шести ядрах.
В чем может быть причина?
Во входных параметрах есть таймфреймы?
Во входных параметрах есть таймфреймы?
Нет. Код по тикам, с барами никак не связан.