Ошибки, баги, вопросы - страница 2485
в 2085 версии очень часто при попытке запустить тест из вкладки оптимизация , тест не запускается и в лог пишет типо такого/разные цифры/ и помогает только перезапуск терминала.
2019.06.14 19:58:36.044 Tester single pass 166171 started
2019.06.14 19:58:42.485 Tester single pass 161128 started
что это такое и когда исправят?
И со старых версий тянется прекращение тестов/не реагирует на кнопку старт/ с этим логом
2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 disconnected
2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 connection closed
Это запись о том что у вас стартовал одиночный тест, выбранный из вкладки результатов оптимизации. Так было всегда.
Что тут нужно исправлять?
Покажите более подробные логи. У вас есть локальные агенты? Какой из агентов выбран для одиночного тестирования? Покажите логи агентов. Вы ведь вообще никаких подробностей не приводите
Раньше с демо серваера Метаквот можно было подключиться к МОЕХ.
Сейчас этого нет.
МОЕХ отключили или у меня какой то баг?
Может есть еще какой нибудь демо сервер с МОЕХ или ММВБ?
Билд 2085. Возможность подключения к MOEX demo delayed есть.
Терминал скачан давным-давно. Также с сайта (без привязок к ДЦ/брокеру). Только что обновился до 2085. С fxsaber'ом эту проблему обсуждали месяц-два назад. У него уже тогда этой возможности не было. Без понятия почему.
Буквально только что спокойно подключился к MOEX.
Терминал отсюда. Версия последняя. 2085 от 13 июня.
Список символов:
Выбрал "Счета --> Открыть счёт"
MetaQuotes Software Corp. --> "Далее"
"Открыть демо-счёт" --> "Далее"
Нету у меня такого пункта. Выше уже показывали, что и сервер MetaQuotes и неттинг.
Попробуй сперва поиском найти MetaQuotes-Demo (вверху там поле для поиска) - я перед подключением (даже при наличии MetaQuotes Software Corp. в списке) заново провёл сначала поиск.
Может так выйдет? Просто недели две назад тоже пытался подключиться к MOEX для тестов, и ничего не вышло. А сейчас после поиска (чем родня не шутит?) - вышло.
Доброго времени суток.
Возможно только у меня такая проблема, а может быть просто еще никто не заметил. После обновления терминала на билд Alpari-MT5 (Build 2085) у меня в тестере советник созданный на Alpari-MT5 (Build 1881) показывает совершенно другие результаты. И сравнивая входы в рынок, разницы нет, сам советник использует одни и те же точки входа. Но результаты торговли при тестировании начинают различаться из за совершенно разных начислений свопов. В новой версии терминала свопы примерно в 4 (!) раза больше чем в старой. Соответственно имеем результаты не связанные с реальностью.
Вопрос: это баг в терминале или что то изменилось в тестере. Не думаю, что брокер в тестер другие условия отправляет. Так как в реальной торговле свопы без изменений.
Скрин двух результатов прилагается.
Буду очень благодарен за быстрый ответ.