Ошибки, баги, вопросы - страница 2485

Новый комментарий
 

в 2085 версии очень часто при попытке запустить тест из вкладки оптимизация , тест не запускается и в лог пишет типо такого/разные цифры/ и помогает только перезапуск терминала.


2019.06.14 19:58:36.044 Tester single pass 166171 started

2019.06.14 19:58:42.485 Tester single pass 161128 started

что это такое и когда исправят?


И со старых версий тянется прекращение тестов/не реагирует на кнопку старт/ с этим логом

2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 disconnected

2019.06.14 19:12:00.582 Core 1 connection closed

что это такое и когда исправят?
 
Askr:

в 2085 версии очень часто при попытке запустить тест из вкладки оптимизация , тест не запускается и в лог пишет типо такого/разные цифры/ и помогает только перезапуск терминала.


2019.06.14 19:58:36.044 Tester single pass 166171 started

2019.06.14 19:58:42.485 Tester single pass 161128 started

что это такое и когда исправят?



Это запись о том что у вас стартовал одиночный тест, выбранный из вкладки результатов оптимизации. Так было всегда.

Что тут нужно исправлять?

Покажите более подробные логи. У вас есть локальные агенты? Какой из агентов выбран для одиночного тестирования? Покажите логи агентов. Вы ведь вообще никаких подробностей не приводите

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
 

Раньше с демо серваера Метаквот можно было подключиться к МОЕХ.


Сейчас этого нет.
МОЕХ отключили или у меня какой то баг?


Может есть еще какой нибудь демо сервер с МОЕХ или ММВБ?

[Удален]  
elibrarius:

Раньше с демо серваера Метаквот можно было подключиться к МОЕХ.

Билд 2085. Возможность подключения к MOEX demo delayed есть.

 
Alexey Kozitsyn:

Билд 2085. Возможность подключения к MOEX demo delayed есть.

Каким образом скачивали терминал? У меня последний терминал (скачан с этого сайта) и в списке MOEX нет.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Каким образом скачивали терминал? У меня последний терминал (скачан с этого сайта) и в списке MOEX нет.

Терминал скачан давным-давно. Также с сайта (без привязок к ДЦ/брокеру). Только что обновился до 2085. С fxsaber'ом эту проблему обсуждали месяц-два назад. У него уже тогда этой возможности не было. Без понятия почему.

 
Vladimir Karputov:

Каким образом скачивали терминал? У меня последний терминал (скачан с этого сайта) и в списке MOEX нет.

Буквально только что спокойно подключился к MOEX.

Терминал отсюда. Версия последняя. 2085 от 13 июня.

Список символов:


Выбрал "Счета --> Открыть счёт"


MetaQuotes Software Corp. --> "Далее"


"Открыть демо-счёт" --> "Далее"


 
Artyom Trishkin:

Буквально только что спокойно подключился к MOEX.

Терминал отсюда. Версия последняя. 2085 от 13 июня.

Список символов:


Выбрал "Счета --> Открыть счёт"


MetaQuotes Software Corp. --> "Далее"


"Открыть демо-счёт" --> "Далее"


Нету у меня такого пункта. Выше уже показывали, что и сервер MetaQuotes и неттинг.
 
Vladimir Karputov:
Нету у меня такого пункта. Выше уже показывали, что и сервер MetaQuotes и неттинг.

Попробуй сперва поиском найти MetaQuotes-Demo (вверху там поле для поиска) - я перед подключением (даже при наличии MetaQuotes Software Corp. в списке) заново провёл сначала поиск.

Может так выйдет? Просто недели две назад тоже пытался подключиться к MOEX для тестов, и ничего не вышло. А сейчас после поиска (чем родня не шутит?) - вышло.

 

Доброго времени суток.

Возможно только у меня такая проблема, а может быть просто еще никто не заметил. После обновления терминала на билд Alpari-MT5 (Build 2085) у меня в тестере советник созданный на Alpari-MT5 (Build 1881) показывает совершенно другие результаты. И сравнивая входы в рынок, разницы нет, сам советник использует одни и те же точки входа. Но результаты торговли при тестировании начинают различаться из за совершенно разных начислений свопов. В новой версии терминала свопы примерно в 4 (!) раза больше чем в старой. Соответственно имеем результаты не связанные с реальностью. 

Вопрос: это баг в терминале или что то изменилось в тестере. Не думаю, что брокер в тестер другие условия отправляет. Так как в реальной торговле свопы без изменений.

Скрин двух результатов прилагается. 

Буду очень благодарен за быстрый ответ.что то не так со свопами

Файлы:
swap_error.png  282 kb
1...247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492...3696
Новый комментарий