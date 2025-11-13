Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тестирование/оптимизация на реальных тиках?
Агенты свои или из облака?
Если тестирование на кастомном символе, то облачные агенты отпадают. Значит, агенты - свои, и можно вытащить их логи, а в логах посмотреть, как синхронизировалась история
Кастомный, свои Агенты, синхронизация без ошибок на реальных тиках. Советник для воспроизведения.
Результат.
По значению первой строки сразу становится понятно, что бредовое значение: не может так сильно отличаться от значений в других строках.
Ну и запуск одиночного
На 99% мусор в тиках при ГА-оптимизации. Дайте знать, смогли воспроизвести или нет.Строка для поиска: Oshibka 005.
Кастомный, свои Агенты, синхронизация без ошибок на реальных тиках. Советник для воспроизведения.
Результат.
По значению первой строки сразу становится понятно, что бредовое значение: не может так сильно отличаться от значений в других строках.
Ну и запуск одиночного
На 99% мусор в тиках при ГА-оптимизации. Дайте знать, смогли воспроизвести или нет.Строка для поиска: Oshibka 005.
Надо смотреть лог оптимизации от того агента, на котором было выдано бредовое значение.
И лог тестирования соответствующего одиночного прохода.
Надо смотреть лог оптимизации от того агента, на котором было выдано бредовое значение.
И лог тестирования соответствующего одиночного прохода.
Посмотрите на значение одиночного. Оно правильное и очень сильно отличается от всех значений Оптимизатора, а не только от одного. Т.е. ошибка буквально в каждой строке Оптимизатора.
Логи посмотрю. Хорошо бы Вам запустить у себя.Выделил правильное значение. Пробежался по логу. Правильное значение только у Core1.
Пробежался по логу. Правильное значение только у Core1.
Совсем локализовал. Одиночный проход на Core1 не совпадает с одиночным проходом на Core2. Поэтому сказать, какой из них правильный пока не возьмусь.
Совсем локализовал. Одиночный проход на Core1 не совпадает с одиночным проходом на Core2. Поэтому сказать, какой из них правильный пока не возьмусь.
Что в логах агентов? Там синхронизация истории пишется
Пробовал разные символы, т.к. не всегда воспроизводится. Логи Агентов при Оптимизации.
Core1.
Core2.
Пробовал разные символы, т.к. не всегда воспроизводится. Логи Агентов при Оптимизации.
Core1.
Core2.
И на одном из этих агентов Вы получили неправильные результаты?
У меня не было логов той ситуации, т.к. я запрещал писать логи. Поэтому пришлось запустить другую копию Терминала с нуля и повторить эксперимент, где логи все пишутся.
Выше логи Оптимизации. Там каждый Агент посчитал по два прохода, после чего была нажата кнопка Стоп, т.к. OnTester-результаты бредовые у каждого из Агентов.
Логи двух Агентов выше. Попробую создать ситуацию, которую сможете воспроизвести у себя.
У меня не было логов той ситуации, т.к. я запрещал писать логи. Поэтому пришлось запустить другую копию Терминала с нуля и повторить эксперимент, где логи все пишутся.
Выше логи Оптимизации. Там каждый Агент посчитал по два прохода, после чего была нажата кнопка Стоп, т.к. OnTester-результаты бредовые у каждого из Агентов.
Логи двух Агентов выше. Попробую создать ситуацию, которую сможете воспроизвести у себя.
Я и справшиваю именно про логи агентов. У обоих агентов результаты были неверные?
Мне нужно посмотреть логи агента с верными результатами и логи агента с неверными результатами
Я и справшиваю именно про логи агентов. У обоих агентов результаты были неверные?
Мне нужно посмотреть логи агента с верными результатами и логи агента с неверными результатами
У обоих Агентов результаты оптимизационных проходов неверные. Мне почти удалось воспроизведение на чистом Терминале... Через некоторое время выложу.
ЗЫ Кстати, по какой причине после закрытия Терминала Агенты продолжают висеть в памяти?