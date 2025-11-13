Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 60

Slava:

Тестирование/оптимизация на реальных тиках?

Агенты свои или из облака?

Если тестирование на кастомном символе, то облачные агенты отпадают. Значит, агенты - свои, и можно вытащить их логи, а в логах посмотреть, как синхронизировалась история

Кастомный, свои Агенты, синхронизация без ошибок на реальных тиках. Советник для воспроизведения.

// Критерий оптимизации - сумма входных параметров + сумма нецелых частей секунды каждого тика (в миллисекундах).

input int inFakeRange1 = 0;
input int inFakeRange2 = 0;
input int inFakeRange3 = 0;
input int inFakeRange4 = 0;
input int inFakeRange5 = 0;

long Sum = inFakeRange1 + inFakeRange2 + inFakeRange3 + inFakeRange4 + inFakeRange5;

void OnTick()
{
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
    Sum += Tick.time_msc % 1000;
}

double OnTester()
{
  return((double)Sum);
}


Результат.

По значению первой строки сразу становится понятно, что бредовое значение: не может так сильно отличаться от значений в других строках.


Ну и запуск одиночного


На 99% мусор в тиках при ГА-оптимизации. Дайте знать, смогли воспроизвести или нет.

Строка для поиска: Oshibka 005.
 
fxsaber:

Надо смотреть лог оптимизации от того агента, на котором было выдано бредовое значение.

И лог тестирования соответствующего одиночного прохода.

 
Slava:

Надо смотреть лог оптимизации от того агента, на котором было выдано бредовое значение.

И лог тестирования соответствующего одиночного прохода.

Посмотрите на значение одиночного. Оно правильное и очень сильно отличается от всех значений Оптимизатора, а не только от одного. Т.е. ошибка буквально в каждой строке Оптимизатора.

Логи посмотрю. Хорошо бы Вам запустить у себя.

2020.02.20 10:47:18.839 Core 6  genetic pass (5, 312) returned result 10563025086.000000 in 0:00:05.475
2020.02.20 10:47:20.023 Core 2  genetic pass (5, 209) returned result 8885031952.000000 in 0:00:04.947
2020.02.20 10:47:23.048 Core 3  genetic pass (5, 240) returned result 10373435790.000000 in 0:00:05.984
2020.02.20 10:47:23.366 Core 1  genetic pass (5, 181) returned result 10236426953.000000 in 0:00:05.654
2020.02.20 10:47:24.069 Core 4  genetic pass (5, 271) returned result 10597154696.000000 in 0:00:05.768
2020.02.20 10:47:24.509 Core 5  genetic pass (5, 296) returned result 10580660389.000000 in 0:00:05.853
2020.02.20 10:47:24.613 Core 6  genetic pass (5, 313) returned result 10563025078.000000 in 0:00:05.774
2020.02.20 10:47:25.113 Core 2  genetic pass (5, 218) returned result 8885031945.000000 in 0:00:05.089
Выделил правильное значение. Пробежался по логу. Правильное значение только у Core1.
 
fxsaber:

Пробежался по логу. Правильное значение только у Core1.

Совсем локализовал. Одиночный проход на Core1 не совпадает с одиночным проходом на Core2. Поэтому сказать, какой из них правильный пока не возьмусь.

 
fxsaber:

Совсем локализовал. Одиночный проход на Core1 не совпадает с одиночным проходом на Core2. Поэтому сказать, какой из них правильный пока не возьмусь.

Что в логах агентов? Там синхронизация истории пишется
 
Slava:
Что в логах агентов? Там синхронизация истории пишется

Пробовал разные символы, т.к. не всегда воспроизводится. Логи Агентов при Оптимизации.

Core1.

EL      0       12:57:18.438    127.0.0.1       login (build 2323)
ND      0       12:57:18.455    Tester  account info found with currency USD
FO      0       12:57:18.456    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
FF      0       12:57:18.456    Network 2748 bytes of input parameters loaded
DS      0       12:57:18.456    Tester  expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded
NK      0       12:57:18.456    Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded
PM      0       12:57:18.527    Tester  successfully initialized
GE      0       12:57:18.527    Network 12 Kb of total initialization data received
JR      0       12:57:18.528    Tester  Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 16301 MB
OE      0       12:57:18.528    Tester  optimization pass 35025 started (batch of 53 tasks)
QQ      0       12:57:18.529    Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
RP      0       12:57:18.529    Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
LF      0       12:57:18.534    History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.001
EK      0       12:57:18.534    History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.26 to 2020.02.14
FL      0       12:57:18.537    Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
ML      0       12:57:18.538    Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
MK      0       12:57:18.538    Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06.03 to 2020.02.14
MG      0       12:57:18.882    History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02.26 00:08 to 2019.05.31 23:54
CD      0       12:57:18.882    History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.26 00:08
QG      0       12:57:26.327    Tester  35025 OnTester result 6963974890 : passed in 0:00:07.795
JQ      0       12:57:31.481    Tester  5593 OnTester result 10077649365 : passed in 0:00:05.153
CE      0       12:57:32.683    127.0.0.1       tester forced to stop
DS      0       12:57:32.684    Tester  2 of 53 passes processed (2 successfully finished) in 0:00:12.948
CS      0       12:57:32.684            optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished
HE      0       12:57:32.684    127.0.0.1       prepare for shutdown


Core2.

OS      0       12:57:18.438    127.0.0.1       login (build 2323)
IG      0       12:57:18.456    Tester  account info found with currency USD
OL      0       12:57:18.460    Network 1482 bytes of tester parameters loaded
OE      0       12:57:18.460    Network 2748 bytes of input parameters loaded
EP      0       12:57:18.460    Tester  expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded
GJ      0       12:57:18.460    Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded
FM      0       12:57:18.532    Tester  successfully initialized
QJ      0       12:57:18.532    Network 12 Kb of total initialization data received
IS      0       12:57:18.532    Tester  Intel Core i7-2700K  @ 3.50GHz, 16301 MB
OG      0       12:57:18.532    Tester  optimization pass 115298 started (batch of 18 tasks)
IQ      0       12:57:18.533    Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
KP      0       12:57:18.533    Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
KE      0       12:57:18.545    History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.002
FD      0       12:57:18.545    History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02.26 to 2020.02.14
DK      0       12:57:18.546    Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
PO      0       12:57:18.547    Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
HJ      0       12:57:18.547    Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06.03 to 2020.02.14
JH      0       12:57:18.856    History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02.26 00:08 to 2019.05.31 23:54
PS      0       12:57:18.856    History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02.26 00:08
EF      0       12:57:25.613    Tester  115298 OnTester result 14612465132 : passed in 0:00:07.073
GP      0       12:57:30.797    Tester  26858 OnTester result 9858144627 : passed in 0:00:05.184
DR      0       12:57:32.684    127.0.0.1       tester forced to stop
NR      0       12:57:32.684    Tester  2 of 18 passes processed (2 successfully finished) in 0:00:12.257
CP      0       12:57:32.684            optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished
GF      0       12:57:32.685    127.0.0.1       prepare for shutdown
 
fxsaber:

И на одном из этих агентов Вы получили неправильные результаты?
 
Slava:
И на одном из этих агентов Вы получили неправильные результаты?

У меня не было логов той ситуации, т.к. я запрещал писать логи. Поэтому пришлось запустить другую копию Терминала с нуля и повторить эксперимент, где логи все пишутся.

Выше логи Оптимизации. Там каждый Агент посчитал по два прохода, после чего была нажата кнопка Стоп, т.к. OnTester-результаты бредовые у каждого из Агентов.

Логи двух Агентов выше. Попробую создать ситуацию, которую сможете воспроизвести у себя.

 
fxsaber:

У меня не было логов той ситуации, т.к. я запрещал писать логи. Поэтому пришлось запустить другую копию Терминала с нуля и повторить эксперимент, где логи все пишутся.

Выше логи Оптимизации. Там каждый Агент посчитал по два прохода, после чего была нажата кнопка Стоп, т.к. OnTester-результаты бредовые у каждого из Агентов.

Логи двух Агентов выше. Попробую создать ситуацию, которую сможете воспроизвести у себя.

Я и справшиваю именно про логи агентов. У обоих агентов результаты были неверные?

Мне нужно посмотреть логи агента с верными результатами и логи агента с неверными результатами

 
Slava:

Я и справшиваю именно про логи агентов. У обоих агентов результаты были неверные?

Мне нужно посмотреть логи агента с верными результатами и логи агента с неверными результатами

У обоих Агентов результаты оптимизационных проходов неверные. Мне почти удалось воспроизведение на чистом Терминале... Через некоторое время выложу.


ЗЫ Кстати, по какой причине после закрытия Терминала Агенты продолжают висеть в памяти?

