Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 72

Новый комментарий
 

Кто умеет пользоваться СБ для создания ООП-советников, просьба создать советник, как портфель из 20 одинаковых ТС. И поделиться результатами производительности такого портфеля ТС в Тестере.


Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а  в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.

Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.

 
fxsaber:

Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а  в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.

Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.

Каждая ТС на каждом тике бежит циклом по всем ордерам в поисках своих?

 
Andrey Khatimlianskii:

Каждая ТС на каждом тике бежит циклом по всем ордерам в поисках своих?

Да. Но тормоза не от этого. Например, если запустить в Оптимизаторе, то скорость повышается раз в 10 точно.

 
fxsaber:

Да. Но тормоза не от этого. Например, если запустить в Оптимизаторе, то скорость повышается раз в 10 точно.

А что тогда тормозит? Внутренности тестера (проверка срабатывания ордеров, маржи, и т.д.)?

Делал единый список ордеров и доступ у нему из всех ТС, заметно ускоряло работу.

 
Andrey Khatimlianskii:

А что тогда тормозит? Внутренности тестера (проверка срабатывания ордеров, маржи, и т.д.)?

Оптимизатор от одиночного отличается отсутствием логов на каждый пук. Скорее всего, лог большую долю тормозов создает.

Делал единый список ордеров и доступ у нему из всех ТС, заметно ускоряло работу.

В Терминале один советник из корзины в 20 советников работает отлично.

 
fxsaber:

Кто умеет пользоваться СБ для создания ООП-советников, просьба создать советник, как портфель из 20 одинаковых ТС. И поделиться результатами производительности такого портфеля ТС в Тестере.


Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а  в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.

Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.

проверить пока не смогу, компы заняты, но точно увеличивается время тестирования портфеля ТС

у меня "нарезка" ТС по времени работы ЕА, время работы ЕА редко пересекаются - да и задача оценить портфель уже оптимизированных в тестере ТС, если портфель сливает - тест прекращая, в общем можно работать в тестере



есть подозрение, что отложенные ордера увеличивают время тестирования и точно - расчет маржи - это очень "дорогая" операция, у меня профилировщик больше всего времени ставит на вызов OrderCalcMargin() - высока вероятность, что аналогичная проверка происходит тестером для отложенных ордеров


тестировать нужно тестовым советником, чтобы истину найти

 
Igor Makanu:

есть подозрение, что отложенные ордера увеличивают время тестирования и точно - расчет маржи - это очень "дорогая" операция, у меня профилировщик больше всего времени ставит на вызов OrderCalcMargin() - высока вероятность, что аналогичная проверка происходит тестером для отложенных ордеров

Нигде не использую эту функцию. И гоню в режиме по пипсам, где сам Тестер игнорит расчет маржи.

 

в чём может быть дело, куда копать?

тест по всем символам в обзоре рынка:

все агенты закончили, а таймер продолжает идти...

самое странное, что до запуска теста, в обзоре был 31, как и точка остановки. но ещё 8 открылись сами, довольно странные, я по ним никогда сделок не открывал, из экзотиков.

 
Igor Zakharov:

самое странное, что до запуска теста, в обзоре был 31, как и точка остановки. но ещё 8 открылись сами, довольно странные, я по ним никогда сделок не открывал, из экзотиков.

после перезагрузки компа их становится 42. появляются после нажатия "старт". тест доходит до конца. добавляются одни и те же (на первый взгляд, все не сверял). в журнале всё как обычно - connected, synchronized...

 
Igor Zakharov:

после перезагрузки компа их становится 42. появляются после нажатия "старт". тест доходит до конца. добавляются одни и те же (на первый взгляд, все не сверял). в журнале всё как обычно - connected, synchronized...

Используются для пересчета в прибыли или маржи в валюту депозита (их тестер добавляет автоматом при открытии позиции)?

1...656667686970717273747576777879...101
Новый комментарий