Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 72
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто умеет пользоваться СБ для создания ООП-советников, просьба создать советник, как портфель из 20 одинаковых ТС. И поделиться результатами производительности такого портфеля ТС в Тестере.
Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.
Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.
Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.
Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.
Каждая ТС на каждом тике бежит циклом по всем ордерам в поисках своих?
Каждая ТС на каждом тике бежит циклом по всем ордерам в поисках своих?
Да. Но тормоза не от этого. Например, если запустить в Оптимизаторе, то скорость повышается раз в 10 точно.
Да. Но тормоза не от этого. Например, если запустить в Оптимизаторе, то скорость повышается раз в 10 точно.
А что тогда тормозит? Внутренности тестера (проверка срабатывания ордеров, маржи, и т.д.)?
Делал единый список ордеров и доступ у нему из всех ТС, заметно ускоряло работу.
А что тогда тормозит? Внутренности тестера (проверка срабатывания ордеров, маржи, и т.д.)?
Оптимизатор от одиночного отличается отсутствием логов на каждый пук. Скорее всего, лог большую долю тормозов создает.
Делал единый список ордеров и доступ у нему из всех ТС, заметно ускоряло работу.
В Терминале один советник из корзины в 20 советников работает отлично.
Кто умеет пользоваться СБ для создания ООП-советников, просьба создать советник, как портфель из 20 одинаковых ТС. И поделиться результатами производительности такого портфеля ТС в Тестере.
Для примера, у меня проход одной ТС (на отложках) занимает секунду. Портфель из 20 таких ТС > 30 минут. Т.е. замедление не в 20 раз, а в 2000 раз - на два порядка больше, чем должно быть.
Выходит, что Тестер не годится для портфельной торговли.
проверить пока не смогу, компы заняты, но точно увеличивается время тестирования портфеля ТС
у меня "нарезка" ТС по времени работы ЕА, время работы ЕА редко пересекаются - да и задача оценить портфель уже оптимизированных в тестере ТС, если портфель сливает - тест прекращая, в общем можно работать в тестере
есть подозрение, что отложенные ордера увеличивают время тестирования и точно - расчет маржи - это очень "дорогая" операция, у меня профилировщик больше всего времени ставит на вызов OrderCalcMargin() - высока вероятность, что аналогичная проверка происходит тестером для отложенных ордеров
тестировать нужно тестовым советником, чтобы истину найти
есть подозрение, что отложенные ордера увеличивают время тестирования и точно - расчет маржи - это очень "дорогая" операция, у меня профилировщик больше всего времени ставит на вызов OrderCalcMargin() - высока вероятность, что аналогичная проверка происходит тестером для отложенных ордеров
Нигде не использую эту функцию. И гоню в режиме по пипсам, где сам Тестер игнорит расчет маржи.
в чём может быть дело, куда копать?
тест по всем символам в обзоре рынка:
все агенты закончили, а таймер продолжает идти...
самое странное, что до запуска теста, в обзоре был 31, как и точка остановки. но ещё 8 открылись сами, довольно странные, я по ним никогда сделок не открывал, из экзотиков.
самое странное, что до запуска теста, в обзоре был 31, как и точка остановки. но ещё 8 открылись сами, довольно странные, я по ним никогда сделок не открывал, из экзотиков.
после перезагрузки компа их становится 42. появляются после нажатия "старт". тест доходит до конца. добавляются одни и те же (на первый взгляд, все не сверял). в журнале всё как обычно - connected, synchronized...
после перезагрузки компа их становится 42. появляются после нажатия "старт". тест доходит до конца. добавляются одни и те же (на первый взгляд, все не сверял). в журнале всё как обычно - connected, synchronized...
Используются для пересчета в прибыли или маржи в валюту депозита (их тестер добавляет автоматом при открытии позиции)?