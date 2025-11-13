Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы - страница 69

Новый комментарий
 
fxsaber:

Скорее всего, у Вас 10 одинаковых ТС. Тогда номера ТС в наборе должны быть по возрастанию.

нет, не понимаем друг друга, чуть позже топик с примером в коде открою, тогда конкретнее задача будет видна

 
Edgar Akhmadeev:

Оказалось, всё ещё хуже. При этом не работает функция FrameInputs (4001, Неожиданная внутренняя ошибка).

Я убедился, что дело не в количестве параметров, а в количестве вариантов перебора.

Придётся загрублять оптимизацию. Это снижает полезность генетики.

Приём фреймов и параметров прохода (FrameInputs) при "большой" генетике поправили.

Спасибо за сообщение

 

Если время торгового сервера перешло через полночь, а на локальное - нет. То в Тестере невозможно прогнать прошедшие сутки.

Например, сейчас на торговом сервере 00:20 следующих суток. А на компе - 23:20. Тестер отказывается гнать тики за прошедшие сутки.

Просьба разрешить в таких ситуациях бэктест за прошедшие сутки по серверному времени.

Строка для поиска: Uluchshenie 015.

 
Petros Shatakhtsyan:

Давно заметил, что значение Drawdown некоторых строк Генетической оптимизации в клоуде, не совпадает с Drawdown-ом  одиночного тестирования для этих же строк.

Некоторые совпадают, а некоторые нет.

Нужно смотреть MaxDrawDown, а не Relative

 
Andrey Khatimlianskii:

Нужно смотреть MaxDrawDown, а не Relative

Всё это от того, что не написано что это за Drawdown.

По всей видимости это Equity Drawdown Maximal:

Это недоразумение приходит от того, что после оптимизации я выбираю тот вариант у кого получается максимальная прибыль, но с минимальным снижением средств, по отношению текущего баланса.

На тестере относительная просадка всегда больше или равна максимальной просадке.

Поскольку у меня минимальный лот для открытия ордера зависит от размера баланса и определяется автоматически, то возникает вопрос:

как выбрать максимальный лот открытия ордера, при котором относительная просадка приравнивается к максимальной просадке ?  Это конечно также зависит от выбранной стратегии.


Вот интересная статистика одиночного тестирования на реальных тиках, с депозитом 5000, с начала года. 

Тут разные минимальные лоты для открытия ордера, при депозите 5000.


Было бы лучше, если бы в таблице оптимизации была добавлена Относительная просадка по средствам.

 

логи в тестере при запуске одиночного прохода это ... ну чтоб не юлить - это просто издевательство

одиночный проход занимает 2 секунды, в конце прохода вывожу пару строк служебной информации в  OnTester()

затем нужно запустить следующий проход, но нет, жду еще 2-3 секунды пока лог весь выведется, чтобы прочитать свою инфу

то, что одиночный проход тестера занимает 2 Мб.... вежливо промолчу - кто будет смотреть 2 Мб инфы об сделках ? - да возможно есть необходимость в этом, но думаю, что это дополнительная опция должна быть, а не постоянно как сейчас

ув. разработчики дайте галку в контекстное меню вкладки журнал "Отображать ордера" - как сейчас и снять галку выводить все кроме инфы об ордерах - что просим который год,

в большинстве случаев в журнале нужно только инфа начала теста и окончания - в таком виде очень удобно даже по журналу делать анализ стратегии (разделить бы каждый тест линией "_______________") , вообще круто!

 
Igor Makanu:

разделить бы каждый тест линией "_______________"

Поддерживаю.

 
fxsaber:

Поддерживаю.

угу,

при умелом использовании, можно накликать с десяток одиночных проходов и потом спокойно проанализировать или распарсить этот журнал даже не смотря вкладки график и бектест, чтобы отобрать необходимые ТС   

 

сделал автоматизацию поиска портфеля ТС, нужно посмотреть вкладку тестера "График" .... все бы ничего, но нужно посмотреть в районе 10 000 картинок "График"

нужна возможность из тестера сохранять такой график штатной функцией

ЗЫ: эта опция есть и я не нашел? - если нет, то буду благодарен за кастомную возможность сгенерировать такие графики

 
Igor Makanu:

сделал автоматизацию поиска портфеля ТС, нужно посмотреть вкладку тестера "График" .... все бы ничего, но нужно посмотреть в районе 10 000 картинок "График"

нужна возможность из тестера сохранять такой график штатной функцией

ЗЫ: эта опция есть и я не нашел? - если нет, то буду благодарен за кастомную возможность сгенерировать такие графики

В общем, ничего не мешает генерировать его самому из сделок в конце теста, но штатная возможность, безусловно, будет удобнее.

1...626364656667686970717273747576...101
Новый комментарий