Поиск настройки - Эксперта ( Horse move )

есть такой вариант -
TOP 7 откроет линию TOP 3 вверху и линию LOWER 10 внизу и когда коснётся линии TOP 3 сработает на sell (buy) и откинет на заданное расстояние выше. линия LOWER 10 - она как трал идет за ценой и как коснётся цена откроет позицию в какую вы настроите сторону или close и удалится
Задал в настройках время запуска в 4.30 и баланс выставил 40000(сейчас у меня 35000)
по индикатору ( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )
это вариант - как можно настроить от какого то индикатора - который имеет имя объекта. таких индикаторов ,я думаю в кодобазе очень много .
и думаю есть такой, который может сочетаться с этим экспертом - и выдавать хорошие результаты. -
комп перезагрузился и потерял жёсткий диск - входил в чёрный экран и там выбор , и диск не читался. только после того как я его совсем выключил и минут через две включил
диск появился . пришлось восстанавливать систему . сейчас надо установить терминал мт5
Пришлось открыть другой Демо счёт - для тестирования и поиска настроек
с помощью скрипта - установил одним разом на все 20 пар Эксперта (скрипт ниже в файле)
эксперт находится по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page35#comment_13861101
Нажав на клавишу - V - появится на графике, три Горизонтальных линии, нажав ещё раз, они исчезнут.
От Объекта с именем - мы можем, как открыть позицию (в одну сторону или в обе) так и закрыть.
сами настройки ниже:
на данный момент я тестирую его от индикатора ( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )
где от R2 сработает sell - от S2 сработает buy
результат за три рабочих дня :