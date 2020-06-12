Поиск настройки - Эксперта ( Horse move )

эксперт находится по этой ссылке https://www.mql5.com/ru/forum/310846/page35#comment_13861101 

Нажав на клавишу - V - появится на графике, три Горизонтальных линии, нажав ещё раз, они исчезнут.

От Объекта с именем - мы можем, как открыть позицию (в одну сторону или в обе) так и закрыть.

сами настройки ниже:

//+------------------------------------------------------------------+
input string   t0="------ Parameters --------";         // Настройка Эксперта
input string   Template                = "ADX";         // Имя шаблона(without '.tpl')
input datetime HoursFrom               = D'1970.01.01'; // Время старта Эксперта
input datetime HoursTo                 = D'2030.12.31'; // Время закрытия всех позиций
input double   TargetProfit            = 900000.00;     // Целевая прибыль
input uint     maxLimits               = 1;             // Кол-во Позиции Открыть в одну сторону
input double   MaximumRisk             = 0.01;          // Maximum Risk in percentage
input double   DecreaseFactor          = 3;             // Descrease factor
input ENUM_LOT_OR_RISK InpLotOrRisk    = risk;          // Money management: Lot OR Risk
input string   t1="------ TakeProfit    ----------";    // TakeProfit
input double   InTakeProfit            = 54;            // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t2="------ Obj:Trailing Line     --- ";  // Trailing Obj:Line
input ushort   InpObjTrailingStop      = 0;             // Obj: Trailing Stop or Stop Loss (0 = false)
input ushort   InpObjTrailingStep      = 9;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t3="------ Obj:Name 1-2-3-4 ------";     // Имя Объекта
input string   InpObjUpNameZ           = "TOP 1";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 1
input string   InpObjDownNameZ         = "LOWER 2";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 2
input int      Step                    = 15;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjDownName0         = "TOP 3";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 3
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand=open_sell;     // Obj:  command:
input string   InpObjUpName0           = "LOWER 4";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 4
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0=open_buy;     // Obj:  command:
input string   t4="------ Obj:Name 5-6 ------";         // Имя Объекта
input string   InpObjDownName02        = "TOP 5";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 5
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand2=open_sell;    // Obj:  command:
input string   InpObjUpName02          = "LOWER 6";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 6
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand02=open_buy;    // Obj:  command:
input string   t5="- 2_Obj:Trailing Line 7-8-9-10 --- ";// Trailing Obj:Line
input string   InpObjUpNameZx          = "TOP 7";       // Obj: TOP (Name Obj) ВВЕРХУ 7
input string   InpObjDownNameZx        = "LOWER 8";     // Obj: LOWER (Name Obj) ВНИЗУ 8
input int      StepZx                  = 15;            // Obj: Шаг сетки, пунктов(0 = false)
input string   InpObjUpNameX           = "TOP 9";       // Obj: TOP (Horizontal Line) ВВЕРХУ 9
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommandX=open_buy;     // Obj:  command:
input string   InpObjDownNameX         = "LOWER 10";    // Obj: LOWER (Horizontal Line) ВНИЗУ 10
input ENUM_TRADE_COMMAND InpTradeCommand0X=open_sell;   // Obj:  command:
input ushort   InpObjTrailingStopX     = 15;            // Obj: Trailing Stop (distance from price to object, in pips)
input ushort   InpObjTrailingStepX     = 5;             // Obj: Trailing Step, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input string   t6="------ Obj: Revers Buy and Sell --"; // Obj: Revers Buy and Sell
input bool     ObjRevers               = false;         // Obj: Revers
input string   t7="------ Button: AVGiS -----";         // AVGiS (Или обычный режим Buy/Sell)
input ENUM_BUTTON Buttons              = Button0;       // Button: Вкл: Копки Buy/Sell
input bool     ObjectLineX             = false;         // Button: Horizontal Line(true) || Buy/Sell(false)
input int      TrailingStop_STOP_LEVEL = 36;            // Button: Trailing Stop LEVEL
input string   t8="------ Indicator Delete ------";     // Удалить Индикатор
input string   short_name              = "Indicator 1"; // INDICATOR_SHORTNAME 1
input string   short_name0             = "Indicator 2"; // INDICATOR_SHORTNAME 2
input bool     Inpres                  = false;         // Delete All Indicators
input string   t9="------ Auto trading ------";         // Авто Торговля от Индикатора
input bool     OpenedStop              = false;         // Вкл. Opened Buy/Sell
input bool     ClosedStop              = false;         // Вкл. Closed Buy/Sell
input bool     OpenedStopObj           = false;         // Вкл. Horizontal Line(true)
input bool     Revers                  = false;         // Indicator: Revers
//---

 на данный момент я тестирую его от индикатора ( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )

где от R2 сработает sell - от S2 сработает buy

результат за три рабочих дня :

Снимок

Как я собираю себе советника методом тыка
Как я собираю себе советника методом тыка
  • 2019.11.10
  • www.mql5.com
Из этих Советников весь материал Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov. Stop loss Take profit.mq5TrendMeLeaveMe(barabashkakvn's edition...
 
Кто такой "поеск" ?
Artyom Trishkin:
Кто такой "поеск" ?

найти или подобрать - более правильные настройки  

[Удален]  

есть такой вариант -

TOP 7 откроет линию TOP 3 вверху и линию LOWER 10 внизу и когда коснётся линии TOP 3 сработает на sell (buy) и откинет на заданное расстояние выше.  линия LOWER 10 - она как трал идет за ценой и как коснётся цена откроет позицию в какую вы настроите сторону или close и удалится  

EURUSDH2

а кто подскажет - как тему изменить Поеск настройки - Эксперта ( Horse move ) на Поиск настройки - Эксперта ( Horse move )
 
Aleksandr Klapatyuk:
а кто подскажет - как тему изменить  Поеск настройки - Эксперта ( Horse move ) на Поиск настройки - Эксперта ( Horse move )

Исправил.

Vladimir Karputov:

Исправил.

Спасибо! Вам Огромное ! а то я такой двоечник 

[Удален]  

Задал в настройках время запуска в 4.30 и баланс выставил 40000(сейчас у меня 35000)

по индикатору ( Pivot Lines TimeZone https://www.mql5.com/ru/code/1114 )

это вариант - как можно настроить от какого то индикатора - который имеет имя объекта. таких индикаторов ,я думаю в кодобазе очень много .

и думаю есть такой, который может сочетаться с этим экспертом - и выдавать хорошие результаты. -

поискс 4.30 ещё не открыл не одной позиции из 19 пар 

Pivot Lines TimeZone
Pivot Lines TimeZone
  • www.mql5.com
Индикатор рисует уровни Pivot, промежуточные уровни Pivot и уровни Camarilla. Уровни могут отображаться индикаторными буферами (по всей истории) и/или только текущие уровни горизонтальными линиями. DayStartHour - Час времени начала дня. DayStartMinute - Минуты времени начала дня. PivotsBufers - Отображать уровни Pivot индикаторными буферами...
[Удален]  

комп перезагрузился и потерял жёсткий диск  - входил в чёрный экран и там выбор , и диск не читался. только после того как я его совсем выключил и минут через две включил 

диск появился . пришлось восстанавливать систему . сейчас надо установить терминал мт5

Снимок

Aleksandr Klapatyuk:

комп перезагрузился и потерял жёсткий диск  - входил в чёрный экран и там выбор , и диск не читался. только после того как я его совсем выключил и минут через две включил 

диск появился . пришлось восстанавливать систему . сейчас надо установить терминал мт5


Пришлось открыть другой Демо счёт - для тестирования и поиска настроек

с помощью скрипта - установил одним разом на все 20 пар Эксперта (скрипт ниже в файле)

Установка 

Файлы:
To_Change_The_Pattern.mq5  4 kb
Aleksandr Klapatyuk:

Пришлось открыть другой Демо счёт - для тестирования и поиска настроек

с помощью скрипта - установил одним разом на все 20 пар Эксперта (скрипт ниже в файле)

 

пробую от индикатора ( Pivot Lines TimeZone ) от линии R3 (SELL) и от линии S3 (BUY)

R3 S3

12345
