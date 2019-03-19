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Delete Indicators - скрипт для MetaTrader 4
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Когда открыто много графиков, появляется трудность удаления не нужных более индикаторов со всех графиков, в этом поможет данный скрипт.
Можно прописать заведомо известные имена индикаторов для упрощения удаления. Если имена не известны, то удалять со всех графиков не нужные по порядку выбрав опцию "Delete All"
Если нужно удалить быстро только известные индикаторы, тогда нужно вписать в код название индикатора, но это не всегда можно сделать, если индикатор имеет короткое имя, лучше воспользоваться опцией "Delete All"
Надеюсь, кому-то скрипт будет полезен
Построение равноудалённого каналаKS.ADX
Открытие по двум особенностям ADX
Бот-ассистент, помогает торговать по трендовым и уровням, пока трейдер не у терминала.Советник МА, RSI RVI
Советник считает на 22 барах МА14, МА30 и МА120 на часовом ТФ и 5ти минутном ТФ приведенным по усреднению к часовому (период усреднения увеличен в 12 раз (60/5=12). Так же с RVI и RSI что не сильно корректно, но точки перегибов и пересечений не меняет.