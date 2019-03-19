Когда открыто много графиков, появляется трудность удаления не нужных более индикаторов со всех графиков, в этом поможет данный скрипт.

Можно прописать заведомо известные имена индикаторов для упрощения удаления. Если имена не известны, то удалять со всех графиков не нужные по порядку выбрав опцию "Delete All"













Если нужно удалить быстро только известные индикаторы, тогда нужно вписать в код название индикатора, но это не всегда можно сделать, если индикатор имеет короткое имя, лучше воспользоваться опцией "Delete All"

Надеюсь, кому-то скрипт будет полезен