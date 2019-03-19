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Delete Indicators - скрипт для MetaTrader 4

Vitaly Muzichenko
Vitaly Muzichenko

Vitaly Muzichenko

4.9 (631)
Опыт программирования с 2008 г. Знание языков: PHP, JavaScript, MQL
Я не пишу советники, делаю только конвертацию с мт4 на мт5, и наоборот
Помните, пока Я не взял деньги - никому и ничего не должен!
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8 продуктов 9 кодов 17 тем 14194 комментария
Просмотров:
2401
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Когда открыто много графиков, появляется трудность удаления не нужных более индикаторов со всех графиков, в этом поможет данный скрипт.

Можно прописать заведомо известные имена индикаторов для упрощения удаления. Если имена не известны, то удалять со всех графиков не нужные по порядку выбрав опцию "Delete All"




Если нужно удалить быстро только известные индикаторы, тогда нужно вписать в код название индикатора, но это не всегда можно сделать, если индикатор имеет короткое имя, лучше воспользоваться опцией "Delete All"

Надеюсь, кому-то скрипт будет полезен

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