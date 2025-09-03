Курс EURGBP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86729 GBP за 1 EUR, а максимальная — 0.86950 GBP.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Британского фунта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.