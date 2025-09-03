КотировкиРазделы
EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling

0.86785 GBP 0.00157 (0.18%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Pound Sterling

Курс EURGBP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86729 GBP за 1 EUR, а максимальная — 0.86950 GBP.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Британского фунта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.86729 0.86950
Годовой диапазон
0.82199 0.87522
Предыдущее закрытие
0.8694 2
Open
0.8689 2
Bid
0.8678 5
Ask
0.8681 5
Low
0.8672 9
High
0.8695 0
Объем
12.246 K
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
0.18%
6-месячное изменение
3.73%
Годовое изменение
4.30%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.