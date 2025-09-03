Валюты / EURGBP
EURGBP: Euro vs Pound Sterling
0.86785 GBP 0.00157 (0.18%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Pound Sterling
Курс EURGBP за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86729 GBP за 1 EUR, а максимальная — 0.86950 GBP.
Следите за динамикой валютной пары Евро против Британского фунта. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EURGBP
- GBP: Фискальная политика остается самым слабым звеном – ING
- EUR/GBP остается ниже 0,8700 после данных по инфляции в Великобритании, внимание на HICP еврозоны
- EUR/GBP stays below 0.8700 following UK inflation data, Eurozone HICP eyed
- EUR/GBP продолжает колебаться около 0,8650 после данных по занятости в Великобритании
- EUR/GBP keeps hesitating around 0.8650 following UK employment data
- EUR/GBP достигает новых минимумов в районе 0,8630 после понижения кредитного рейтинга Франции
- EUR/GBP hits fresh lows near 0.8630 after France’s debt downgrade
- EUR/GBP падает ниже 0,8650 на фоне опасений по поводу политического кризиса во Франции
- EUR/GBP торгуется с небольшим повышением на фоне разочаровывающих данных по ВВП Великобритании, решение Банка Англии на подходе
- EUR/GBP trades mildly positive as UK GDP disappoints, BoE decision looms
- EUR/GBP holds positive ground near 0.8650 as UK economy stalls in July
- EUR/GBP Price Forecast: Trades calmly near 0.8650 ahead of ECB’s monetary policy announcement
- Euro slides against Pound as ECB decision looms amid geopolitical tensions
- EUR/GBP falls to near 0.8650 as consumer spending improves in UK
- EUR/GBP Price Forecast: Bears are pushing against the 0.8660 support area
- EUR/GBP edges lower as France confidence vote puts Euro under pressure
- EUR/GBP steadies as markets weigh Eurozone growth and UK Retail Sales
- EUR/GBP dips to 0.8660 as UK fiscal woes meet EZ inflation pressure
- EUR/GBP slides below 0.8670 following weak Eurozone Retail Sales
- GBP: Calm restored, but pound remains unattractive – ING
- EUR/GBP Forecast Today 04/09: Pulls Back (Video)
- EUR/GBP gains ground above 0.8650 ahead of Eurozone Retail Sales release
- EUR/GBP Price Forecast: The pair finds resistance above 0.8700
- GBP faces pressure ahead of UK budget – Rabobank
Торговые приложения для EURGBP
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Представляю вам экспертного советника, собранного на базе моей мануальной торговой системы Algo Pumping . Я конкретно прокачал эту страту, закинул туда важные плюшки, фильтры и фишки, и теперь вывожу на рынок торгового бота, который: Лупит по продвинутому алгоритму Algo Pumping Swing Trading, Ставит ордера Stop Loss для защиты депо, Идеально подходит как для "Prop Firm Trading", так и для "Personal Trading", Работает без мартингейла и без лютого усреднения, Катает на таймфрейме М15 (позже закач
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.75 (16)
Neural Vertex – дисциплинированный советник по возврату к среднему для основных и второстепенных валютных пар. Протестирован на 6 парах за 5 лет (~1350 сделок) . Использует RSI, ADX и двойное EMA-подтверждение для получения точных сигналов на возврат цены . Без мартингейла, без сетки – только прозрачная логика, строгий контроль риска и опциональный трейлинг-стоп . Разработан для трейдеров, которые ценят стабильность без лишних уловок . Основная концепция Тип рынка : возврат к среднему – отработк
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Описание APE (Alpha Prop Edge) APE — это торговый советник, основанный на стратегии возврата к среднему. Он определяет чрезмерные рыночные движения и реагирует с помощью логики, направленной против тренда, согласно заранее заданным условиям. Система включает встроенные элементы управления рисками, такие как опциональные дневные лимиты убытков и конфигурируемые механизмы выхода. Пользователь может настраивать параметры в зависимости от размера счёта или условий оценки. Тестирование на историческ
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Уже есть Boring Pips EA ? Вы имеете право на дополнительную скидку 30% ! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о: Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без види
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений. Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО: Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Дневной диапазон
0.86729 0.86950
Годовой диапазон
0.82199 0.87522
- Предыдущее закрытие
- 0.8694 2
- Open
- 0.8689 2
- Bid
- 0.8678 5
- Ask
- 0.8681 5
- Low
- 0.8672 9
- High
- 0.8695 0
- Объем
- 12.246 K
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 0.18%
- 6-месячное изменение
- 3.73%
- Годовое изменение
- 4.30%
