Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 326
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Все таки я продолжаю считать, что на такие штуки страшно ставить серьезные деньги. Разгон возможный не серьезных - во многом случаен. К вопросу выбора интуитивного - не интуитивного того или иного варианта ТС, попробуй еще раз перечитать статью
https://www.mql5.com/ru/articles/143 здесь хоть какая - то конкретика и порядок выбора ТС к торгам по итогам статистики.
Не знаю, не знаю...
У меня пока все очень даже неплохо. Дикое везение закончилось, но в невезение пока не превратилось. На основном счету $440 эквити (уровень маржи никогда не опускался ниже 1500%, как правило, выше 2000%, в данный момент 4300%, так что о разгоне речи не идет).
И я все больше утверждаюсь в том, что я на верном пути. Залог постоянной прибыли - это постоянная смена систем, стараясь угадать те, что перспективны. Ну и не без "помощи руками", поскольку иногда я прямо вижу, как открываются не вполне разумные сделки, которые при первой же возможности закрываю в безубыток. Иногда зря. Но чаще - не жалею.
https://www.mql5.com/ru/articles/143 здесь хоть какая - то конкретика и порядок выбора ТС к торгам по итогам статистики.
Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 позволяет найти наилучший набор параметров, при которых торговая система обеспечивала максимальную прибыль на указанном временном интервале. Но как это сделать в реальном времени? Идея об использовании виртуальной торговли нескольких стратегий в советнике обсуждалась в статье "Конкурс советников внутри советника", в которой приведена ее реализация на MQL4.
В этой статье мы покажем, что в MQL5 создание и изучение адаптивных стратегий существенно упрощается за счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки.
А у меня все так и есть. Только вот одновременное постоянное реалтайм тестирование 700 ТС в тестере стратегий требует слишком много вычислительных мощностей, которых у меня нет (даже в режиме 1М OHLC). Поэтому я постоянно, каждый день, переоптимизирую от трех до десятка систем, показавших недопустимое поведение (и то, компьютер нередко целый день загружен). Все остальные системы - торгуют на демо-счетах Лиги, работая в режиме "все тики". И из них я выбираю наиболее перспективных. Вот, в последнее время мне везет, и я доволен.
А у меня все так и есть. Только вот одновременное постоянное реалтайм тестирование 700 ТС в тестере стратегий требует слишком много вычислительных мощностей, которых у меня нет (даже в режиме 1М OHLC). Поэтому я постоянно, каждый день, переоптимизирую от трех до десятка систем, показавших недопустимое поведение (и то, компьютер нередко целый день загружен). Все остальные системы - торгуют на демо-счетах Лиги, работая в режиме "все тики". И из них я выбираю наиболее перспективных. Вот, в последнее время мне везет, и я доволен.
Не знаю, не знаю...
У меня пока все очень даже неплохо. Дикое везение закончилось, но в невезение пока не превратилось. На основном счету $440 эквити (уровень маржи никогда не опускался ниже 1500%, как правило, выше 2000%, в данный момент 4300%, так что о разгоне речи не идет).
И я все больше утверждаюсь в том, что я на верном пути. Залог постоянной прибыли - это постоянная смена систем, стараясь угадать те, что перспективны. Ну и не без "помощи руками", поскольку иногда я прямо вижу, как открываются не вполне разумные сделки, которые при первой же возможности закрываю в безубыток. Иногда зря. Но чаще - не жалею.
Я о разгоне - вообще, :-) на твоем торговом подходе!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
А ты не пробовал натравить свою лигу на сигналы?
В смысле ?
Лига - это набор всевозможных ТС. По сути - те же самые "сигналы", но, в отличие от платных сигналов - мои работают по самым простым, "дубовым" принципам. Как Лигу "натравить на сигналы" (платные или бесплатные) ?
Сейчас я "попал в струю", на основном счету работают системы с высоким качеством, и пока их удается заменять с незначительными потерями. Уже сейчас я вижу пользу от Лиги - когда на основном счету система начинает давать убыток - я ее тут же снимаю, и у меня не возникает вопроса "и что теперь делать" - в Лиге всегда есть кандидаты на работу.
В данный момент на основном счету $460 эквити.
А почему бы не попробовать машинное обучение для более точного определения точки разворота для стратегий?
Как ты это себе представляешь?
Чем такое "машинное обучение" отличается от обычной оптимизации стратегий?
Главная фишка Лиги - крайняя простота систем в сочетании с их большим разнообразием. А способ оптимизации, на мой взгляд, особой роли не играет.
Куда полезнее было бы организовать четкий порядок ротации систем, но как это сделать, мне непонятно. Вот сюда, возможно, машинное обучение бы подошло... но, опять же - как?
Поэтому отбор систем для работы в Лиге остается интуитивным, "слабым" местом.
Куда полезнее было бы организовать четкий порядок ротации систем, но как это сделать, мне непонятно. Вот сюда, возможно, машинное обучение бы подошло... но, опять же - как?
Поэтому отбор систем для работы в Лиге остается интуитивным, "слабым" местом.
В Вашем арсенале как трендовые так и флэтовые ТС, осталось научиться определять окончание тренда или флэта для переключения)
В Вашем арсенале как трендовые так и флэтовые ТС, осталось научиться определять окончание тренда или флэта для переключения)
Давай на "ты", здесь вроде как коллеги.
Все несколько сложнее. Если бы оно было так - то системы бы всегда работали бы "в противофазе". Когда трендовые системы на символе работают - флетовые сливают. И наоборот. А реально - получается совсем не так. Немало случаев, когда одновременно не работают как флетовые, так и трендовые системы.
У меня сейчас на основном счету на Евродолларе - стоит как трендовая, так и флетовая система, и они обе показывают неплохие результаты (хотя, звезд с неба не хватают).