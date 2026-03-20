Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 370

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Georgiy Merts #:

Нет, отличия есть. 

Проблема хода валют в их нестационарности. Именно поэтому необходимо иметь много систем, построенных на противоположных принципах, и вовремя переключаться между ними. 

Т. е. монета стационарна? 
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Georgiy Merts #:

Не уверен. Начал ведь я именно со сложных систем. 

А сейчас вижу, что их поведение ничуть не отличается от поведения простых. И ПАММы, которые существуют достаточно долгое время - всегда основаны на постоянных изменениях систем, и на постоянной их переоптимизации. Но, если есть системы, которые зарабатывают больше, чем сливают - очевидно, их владелец вот-вот заработает все деньги мира... 

У меня системы немного более сложные, чем элементарные, и они на М(МВ)Б зарабатывают несколько лет.

Но вот зарабатывать больше нескольких (десятков?) лямов в год просто не хватит ликвидности.

Не сочтите за рекламу, но https://journal.open-broker.ru/trading/pochemu-trejdery-ne-kupili-mir/

И другие статьи того же Силаева могу рекомендовать.

 
Ivan Wise #:
Т. е. монета стационарна? 

Да. Монета стационарна. Но матожидание её движения равно нулю. Отнимаем спред - и получаем стационарное уменьшение депозита. 

Стационарность - это свойство сохранять параметры случайной функции. У монеты они всегда постоянны. 

У хода валют - нет, они постоянно меняются. Матожидание хода валют постоянно колеблется. И параметры этих колебаний также постоянно изменяются. 

 
JRandomTrader #:

У меня системы немного более сложные, чем элементарные, и они на М(МВ)Б зарабатывают несколько лет.

Но вот зарабатывать больше нескольких (десятков?) лямов в год просто не хватит ликвидности.

Не сочтите за рекламу, но https://journal.open-broker.ru/trading/pochemu-trejdery-ne-kupili-mir/

И другие статьи того же Силаева могу рекомендовать.

Ну, биржа - несколько другое, здесь всё-таки валютные пары... 

Что ж... Удачи... 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Да. Монета стационарна. Но матожидание её движения равно нулю. Отнимаем спред - и получаем стационарное уменьшение депозита. 

Стационарность - это свойство сохранять параметры случайной функции. У монеты они всегда постоянны. 

У хода валют - нет, они постоянно меняются. Матожидание хода валют постоянно колеблется. И параметры этих колебаний также постоянно изменяются. 

Вам бы в школу, подучиться
 
Ivan Wise #:
Вам бы в школу, подучиться

О, да. Очень хорошо бы. Там меня научат отвечать на необоснованные наезды совершенно без аргументации. 

Как замечательно, что ты в школу не ходил... Ещё и высокомерно "выкаешь"...

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

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Чарт лучших по качеству торговли:

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Чарт наиболее старых ТС:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

ПРОФИТ ВЫВЕДЕННЫЙ В КОШЕЛЕК, ОБНАЛИЧЕННЫЙ И ПРОПИТЫЙ, ПРОКУЧЕННЫЙ, САУНЫ И ДЕВОЧКИ - ЕСТЬ ТАКОЙ?

ИНАЧЕ - РЕЗУЛЬТАТ ТАКОЙ (ИЛИ ПОДОБНЫЙ) ЕСТЬ? 

ЕСЛИ - НЕТ ТАКОГО - ТО КАКОЙ ЕСТЬ НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ???

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