Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 370
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Нет, отличия есть.
Проблема хода валют в их нестационарности. Именно поэтому необходимо иметь много систем, построенных на противоположных принципах, и вовремя переключаться между ними.
Не уверен. Начал ведь я именно со сложных систем.
А сейчас вижу, что их поведение ничуть не отличается от поведения простых. И ПАММы, которые существуют достаточно долгое время - всегда основаны на постоянных изменениях систем, и на постоянной их переоптимизации. Но, если есть системы, которые зарабатывают больше, чем сливают - очевидно, их владелец вот-вот заработает все деньги мира...
У меня системы немного более сложные, чем элементарные, и они на М(МВ)Б зарабатывают несколько лет.
Но вот зарабатывать больше нескольких (десятков?) лямов в год просто не хватит ликвидности.
Не сочтите за рекламу, но https://journal.open-broker.ru/trading/pochemu-trejdery-ne-kupili-mir/
И другие статьи того же Силаева могу рекомендовать.
Т. е. монета стационарна?
Да. Монета стационарна. Но матожидание её движения равно нулю. Отнимаем спред - и получаем стационарное уменьшение депозита.
Стационарность - это свойство сохранять параметры случайной функции. У монеты они всегда постоянны.
У хода валют - нет, они постоянно меняются. Матожидание хода валют постоянно колеблется. И параметры этих колебаний также постоянно изменяются.
У меня системы немного более сложные, чем элементарные, и они на М(МВ)Б зарабатывают несколько лет.
Но вот зарабатывать больше нескольких (десятков?) лямов в год просто не хватит ликвидности.
Не сочтите за рекламу, но https://journal.open-broker.ru/trading/pochemu-trejdery-ne-kupili-mir/
И другие статьи того же Силаева могу рекомендовать.
Ну, биржа - несколько другое, здесь всё-таки валютные пары...
Что ж... Удачи...
Да. Монета стационарна. Но матожидание её движения равно нулю. Отнимаем спред - и получаем стационарное уменьшение депозита.
Стационарность - это свойство сохранять параметры случайной функции. У монеты они всегда постоянны.
У хода валют - нет, они постоянно меняются. Матожидание хода валют постоянно колеблется. И параметры этих колебаний также постоянно изменяются.
Вам бы в школу, подучиться
О, да. Очень хорошо бы. Там меня научат отвечать на необоснованные наезды совершенно без аргументации.
Как замечательно, что ты в школу не ходил... Ещё и высокомерно "выкаешь"...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50 (из-за того, что вся история была удалена, их пока только три):
Чарт наиболее старых ТС:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
ПРОФИТ ВЫВЕДЕННЫЙ В КОШЕЛЕК, ОБНАЛИЧЕННЫЙ И ПРОПИТЫЙ, ПРОКУЧЕННЫЙ, САУНЫ И ДЕВОЧКИ - ЕСТЬ ТАКОЙ?
ИНАЧЕ - РЕЗУЛЬТАТ ТАКОЙ (ИЛИ ПОДОБНЫЙ) ЕСТЬ?
ЕСЛИ - НЕТ ТАКОГО - ТО КАКОЙ ЕСТЬ НА НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ???