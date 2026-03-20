Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 330
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Вот верный.
Надо указать в параметрах желаемый магик и процент риска (нуль -постоянный минимальный лот), регкод в тестере не нужен.
Ну и - обычный Эксперт. Почему он весит 3.5 мегабайта ?
Ну и - обычный Эксперт. Почему он весит 3.5 мегабайта ?
Повторю, потому, что в нем 700 систем. Список прилагается. Списки лучших - в этой теме.
Повторю, потому, что в нем 700 систем. Список прилагается. Списки лучших - в этой теме.
Вы что 700 раз размножали код ?
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как я понимаю в коде можно направить на другой Индикатор - это всего строчка в коде
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как мне получить другую систему? что бы он показал другой результат
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что то Вы не договариваете - скорее всего какие то есть навороты с майнингом
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Почему я вписываю магик
Trade Magic: 240140
а он все равно выдаёт ещё магик 0
Вы что 700 раз размножали код ?
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как я понимаю в коде можно направить на другой Индикатор - это всего строчка в коде
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
как мне получить другую систему? что бы он показал другой результат
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
что то Вы не договариваете - скорее всего какие то есть навороты с майнингом
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1. Да. В каждой системе есть список своих параметров.
2. Надо указать во входных параметрах магик системы.
3. Очень смешно. Повторю - все системы простейшие. В кодобазе есть эксперты по этим ТС. Я могу предоставить исходные коды, однако, они потянут всю мою библиотеку, а это более тысячи файлов.
4. Прекращай "выкать"
1. Да. В каждой системе есть список своих параметров.
2. Надо указать во входных параметрах магик системы.
3. Очень смешно. Повторю - все системы простейшие. В кодобазе есть эксперты по этим ТС. Я могу предоставить исходные коды, однако, они потянут всю мою библиотеку, а это более тысячи файлов.
4. Прекращай "выкать"
Спасибо за урок ! Теперь хоть буду знать что бывают Эксперты таких размеров. Хотя не заметил я чего то, что бы он отличался от Moving Average который весит всего 60kb
Спасибо за урок ! Теперь хоть буду знать что бывают Эксперты таких размеров. Хотя не заметил я чего то, что бы он отличался от Moving Average который весит всего 60kb
Спасибо, Кэп.
ВСЕ магики, заканчивающиеся на нуль, ничем не отличаются от Moving Average , поскольку действуют именно по этому алгоритму, я ведь подчеркнул, все системы простейшие. В том числе и эта.
Спасибо, Кэп.
ВСЕ магики, заканчивающиеся на нуль, ничем не отличаются от Moving Average , поскольку действуют именно по этому алгоритму, я ведь подчеркнул, все системы простейшие. В том числе и эта.
Да! меняются стратегии - начиная от 240140 изменил на 240142 результат другой и без Индикатора
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у 240141 другой
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Ну вот хоть немного разогрели Вашу тему! Если чем Вас обидел -Извините! и Желаю Вам Удачи!!!
Да! меняются стратегии - начиная от 240140 изменил на 240142 результат другой и без Индикатора
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
у 240141 другой
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Ну вот хоть немного разогрели Вашу тему! Если чем Вас обидел -Извините! и Желаю Вам Удачи!!!
Магики, заканчивающиеся на 2 - это вход отложками на пиках зигзага. На 1 - вход по касанию границы прайс-ченела.
В Архиве есть полный список магиков и названий систем.
Магики, заканчивающиеся на 2 - это вход отложками на пиках зигзага. На 1 - вход по касанию границы прайс-ченела.
В Архиве есть полный список магиков и названий систем.
Спасибо! - может кто и будет использовать Вашего Эксперта. ещё раз Спасибо!
- я себе слепил Эксперта, тоже пока в поиске торговой стратегии. Но он у меня попроще, в него можно подгонять Индикаторы или работать с объектами. Я его лепил что бы можно было любую стратегию подобрать. Для меня - очень отличный помощник.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если интересно глянуть - то вот он https://www.mql5.com/ru/code/34046
Спасибо! - может кто и будет использовать Вашего Эксперта. ещё раз Спасибо!
- я себе слепил Эксперта, тоже пока в поиске торговой стратегии. Но он у меня попроще, в него можно подгонять Индикаторы или работать с объектами. Я его лепил что бы можно было любую стратегию подобрать. Для меня - очень отличный помощник.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\
если интересно глянуть - то вот он https://www.mql5.com/ru/code/34046
От ты достал своим снобским "выканием"...
Эксперт, в котором куча параметров - крайне нестабилен. Сливает он с той же вероятностью, как и самый простой. А сил для тестирования требует много. Я давно отказался от сложных ТС. Чем система проще - тем она стабильнее.
А насчет "может кто и будет использовать" - опять же... У меня нет желания "впаривать граали". Выйду из просада - открою сигнал. Не выйду, или на сигнал никто не будет подписываться - ну и ***с ним...