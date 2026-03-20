Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 330

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[Удален]  
Georgiy Merts:

Вот верный.

Надо указать в параметрах желаемый магик и процент риска (нуль -постоянный минимальный лот), регкод в тестере не нужен.

Ну и - обычный Эксперт. Почему он весит 3.5 мегабайта ?

EALeague_Free__1

EALeague_Free__2

 
SanAlex:

Ну и - обычный Эксперт. Почему он весит 3.5 мегабайта ?


Повторю, потому, что в нем 700 систем. Список прилагается. Списки лучших - в этой теме.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Повторю, потому, что в нем 700 систем. Список прилагается. Списки лучших - в этой теме.

Вы что 700 раз размножали код ? 

\\\\

как я понимаю в коде можно направить на другой Индикатор - это всего строчка в коде 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

как мне получить другую систему? что бы он показал другой результат 

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что то Вы не договариваете - скорее всего какие то есть навороты с   майнингом

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RM 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 Совершена сделка [#214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
RJ 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [#214 sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
RG 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 позиция закрыта в связи с окончанием теста на 1.18714 [#210 buy 0.01 EURUSD 1.18110 sl: 1.18237 tp: 1.19741]
PS 0 20:06:19.401 Сделки 2021.04.07 23:58:59 сделка #215 продажа 0.01 EURUSD на 1.18714 выполнена (на основе ордера #215)
PH 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 совершена сделка [#215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
QG 0 20:06:19.401 Trade 2021.04.07 23:58:59 ордер выполнен sell 0.01 at 1.18714 [#215 sell 0.01 EURUSD at 1.18714]
DK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
DO 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
RE 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 ulLastExitDealTicket: 213
HK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
FD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
PN 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
NE 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 ulLastExitDealTicket: 213
OH 0 20:06:19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Правильный коэффициент: 0.9976
IM 0 20:06:19.404 Тестер окончательный баланс 10063.77 USD
RD 0 20:06:19.404 Тестер OnTester результат 0.8703425685819519
QN 0 20:06:19.404 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 EA deinited ! Причина: советник удален с графика.
FO 0 20:06:19.416 Тестер EURUSD,H1: 5213110 тиков, сгенерировано 1630 баров. Среда синхронизирована в 0:00:00.058. Тест прошел в 0:00:17.755.
JR 0 20:06:19.416 Тестер EURUSD,H1: общее время от входа до остановки тестирования 0:00:17.813 (включая 0:00:00.058 для синхронизации исторических данных)
НЕТ 0 20:06:19.416 Тестер 444 Мб используемой памяти, включая 0.94 Мб исторических данных, 128 Мб тиковых данных
FL 0 20:06:19.416 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
RH 0 20:06:19.417 test Experts\EALeague_Free.ex5 на EURUSD,Н1 поток завершен
PQ 0 20:06:19.785 127.0.0.1 подготовка к выключению

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Почему я вписываю магик  

Trade Magic: 240140

а он все равно выдаёт ещё магик 0

DK 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Обнаружено более одной неизвестной магии в тестере !
JD 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Trade Magic: 240140
DO 0 20:06:19.402 EALeague_Free (EURUSD,H1) 2021.04.07 23:58:59 Найдено Magic: 0
 
SanAlex:

Вы что 700 раз размножали код ? 

\\\\

как я понимаю в коде можно направить на другой Индикатор - это всего строчка в коде 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

как мне получить другую систему? что бы он показал другой результат 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

что то Вы не договариваете - скорее всего какие то есть навороты с   майнингом

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

1. Да. В каждой системе есть список своих параметров.

2. Надо указать во входных параметрах магик системы.

3. Очень смешно. Повторю - все системы простейшие. В кодобазе есть эксперты по этим ТС. Я могу предоставить исходные коды, однако, они потянут всю мою библиотеку, а это более тысячи файлов.

4. Прекращай "выкать"

[Удален]  
Georgiy Merts:

1. Да. В каждой системе есть список своих параметров.

2. Надо указать во входных параметрах магик системы.

3. Очень смешно. Повторю - все системы простейшие. В кодобазе есть эксперты по этим ТС. Я могу предоставить исходные коды, однако, они потянут всю мою библиотеку, а это более тысячи файлов.

4. Прекращай "выкать"

Спасибо за урок ! Теперь хоть буду знать что бывают Эксперты таких размеров. Хотя не заметил я чего то, что бы он отличался от Moving Average который весит всего 60kb 

EALeague_Free__3

 
SanAlex:

Спасибо за урок ! Теперь хоть буду знать что бывают Эксперты таких размеров. Хотя не заметил я чего то, что бы он отличался от Moving Average который весит всего 60kb 

Спасибо, Кэп.

ВСЕ магики, заканчивающиеся на нуль, ничем не отличаются от  Moving Average , поскольку действуют именно по этому алгоритму, я ведь подчеркнул, все системы простейшие. В том числе и эта.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Спасибо, Кэп.

ВСЕ магики, заканчивающиеся на нуль, ничем не отличаются от  Moving Average , поскольку действуют именно по этому алгоритму, я ведь подчеркнул, все системы простейшие. В том числе и эта.

Да! меняются стратегии - начиная от 240140 изменил на 240142 результат другой и без Индикатора 

EALeague_Free__4

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у 240141 другой

EALeague_Free__5

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Ну вот хоть немного разогрели Вашу тему! Если чем Вас обидел -Извините! и Желаю Вам Удачи!!!

 
SanAlex:

Да! меняются стратегии - начиная от 240140 изменил на 240142 результат другой и без Индикатора 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

у 240141 другой

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Ну вот хоть немного разогрели Вашу тему! Если чем Вас обидел -Извините! и Желаю Вам Удачи!!!

Магики, заканчивающиеся на 2 - это вход отложками на пиках зигзага. На 1 - вход по касанию границы прайс-ченела.

В Архиве есть полный список магиков и названий систем.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Магики, заканчивающиеся на 2 - это вход отложками на пиках зигзага. На 1 - вход по касанию границы прайс-ченела.

В Архиве есть полный список магиков и названий систем.

Спасибо! - может кто и будет использовать Вашего Эксперта. ещё раз Спасибо!

- я себе слепил Эксперта, тоже пока в поиске торговой стратегии. Но он у меня попроще, в него можно подгонять Индикаторы или работать с объектами. Я его лепил что бы можно было любую стратегию подобрать. Для меня  - очень отличный помощник.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

если интересно глянуть - то вот он https://www.mql5.com/ru/code/34046   

Algorithm manually automate
Algorithm manually automate
  • www.mql5.com
Эксперт для Автоматизации Ручной торговли.
 
SanAlex:

Спасибо! - может кто и будет использовать Вашего Эксперта. ещё раз Спасибо!

- я себе слепил Эксперта, тоже пока в поиске торговой стратегии. Но он у меня попроще, в него можно подгонять Индикаторы или работать с объектами. Я его лепил что бы можно было любую стратегию подобрать. Для меня  - очень отличный помощник.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\

если интересно глянуть - то вот он https://www.mql5.com/ru/code/34046   

От ты достал своим снобским "выканием"... 

Эксперт, в котором куча параметров - крайне нестабилен. Сливает он с той же вероятностью, как и самый простой. А сил для тестирования требует много. Я давно отказался от сложных ТС. Чем система проще - тем она стабильнее. 

А насчет "может кто и будет использовать" - опять же... У меня нет желания "впаривать граали". Выйду из просада - открою сигнал. Не выйду, или на сигнал никто не будет подписываться - ну и ***с ним... 

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