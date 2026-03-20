Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 322
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Песочница какая-то. Цифры ради цифр и графики ради графиков.
Ну, раз нравится человеку вести здесь блог своего сумашествия, то кто же ему запретит...
А что требуется ?
Я не раз подчеркивал - мне нужен набор ТС, которые оттестированы на исторических данных, и имеют некоторый успешный демо-период. Я его имею. Что не так ? Какие "цифры ради цифр"??? Тут не "ради цифр", а ради существования постоянного набора систем, из которых всегда есть возможность выбирать.
Потому я эти отчеты и выкладываю - именно из них я выбираю наиболее перспективные ТС для использования.
Что не так ?
А что требуется ?
Я не раз подчеркивал - мне нужен набор ТС, которые оттестированы на исторических данных, и имеют некоторый успешный демо-период. Я его имею. Что не так ? Какие "цифры ради цифр"??? Тут не "ради цифр", а ради существования постоянного набора систем, из которых всегда есть возможность выбирать.
Потому я эти отчеты и выкладываю - именно из них я выбираю наиболее перспективные ТС для использования.
Что не так ?
Все норм, ))) Неймется просто некоторым задеть других )))
Все норм, ))) Неймется просто некоторым задеть других )))
Не, ну можно понять, что нету Грааля...
Абыдно, панимашь... Мне это печально признать... Грааль, как я погляжу - это постоянный перескок с системы на систему. Вовремя выключать неперспективные... Вот, тут неделю назад мне еврофранки подгадили... Две системы с реала сделали контрольный выстрел - обе они были флетовые, а еврофранк пошел в затяжной тренд... Ясное дело, стоплоссы посыпались, системы начали показывать недопустимое поведение и выключаться... На счету опять меньше трехсот долларов... Ну... сейчас вроде пошли выбираться...
Не, ну можно понять, что нету Грааля...
Абыдно, панимашь... Мне это печально признать... Грааль, как я погляжу - это постоянный перескок с системы на систему. Вовремя выключать неперспективные... Вот, тут неделю назад мне еврофранки подгадили... Две системы с реала сделали контрольный выстрел - обе они были флетовые, а еврофранк пошел в затяжной тренд... Ясное дело, стоплоссы посыпались, системы начали показывать недопустимое поведение и выключаться... На счету опять меньше трехсот долларов... Ну... сейчас вроде пошли выбираться...
Точить начало эффективной работы и окончание . Привязывать эти периоды к внешним факторам. Просто констатация состояния ТС по отношению к ценовому ряду всегда будет давать сбои на периодах изменения свойств / характеристик этого ряда.
Приучил себя не обращать внимания на ненужные эмоции не нужных людей. Не всегда получается. но в основном помогает)
Не, ну можно понять, что нету Грааля...
Абыдно, панимашь... Мне это печально признать... Грааль, как я погляжу - это постоянный перескок с системы на систему. Вовремя выключать неперспективные... Вот, тут неделю назад мне еврофранки подгадили... Две системы с реала сделали контрольный выстрел - обе они были флетовые, а еврофранк пошел в затяжной тренд... Ясное дело, стоплоссы посыпались, системы начали показывать недопустимое поведение и выключаться... На счету опять меньше трехсот долларов... Ну... сейчас вроде пошли выбираться...
Точить начало эффективной работы и окончание . Привязывать эти периоды к внешним факторам. Просто констатация состояния ТС по отношению к ценовому ряду всегда будет давать сбои на периодах изменения свойств / характеристик этого ряда.
Приучил себя не обращать внимания на ненужные эмоции не нужных людей. Не всегда получается. но в основном помогает)
Да, все так, и меня все устраивает. Я вижу некоторые перспективы. То, что я до сих пор не слил - уже неплохо. Да, хотелось бы зарабатывать... ну, не выходит у меня пока... Возможно, и не выйдет... ну что ж поделаешь...
:-) если честно, то это уже все походит на сказку про белого бычка...
И ты туда же...
Лига - это просто индикатор. Какие системы сейчас работают. Торговля Лигой - это постоянное переключение между системами. Сейчас я именно так и делаю. Судя по всему, на этой неделе счет перевалит через 300. Посмотрим.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством следок не менее 50:
Почему РАЗНЫЕ системы стоят на РАЗНЫХ парах?
Так труднее намного определить ХАРАКТЕР системы.
Либо все системы на одной паре, либо все системы на всех парах. Тогда можно выделить характеристики каждой из систем будет проще и "естественней". Или я чего-нить не понимаю?