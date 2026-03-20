Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 331
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Лига - это набор всевозможных ТС. По сути - те же самые "сигналы", но, в отличие от платных сигналов - мои работают по самым простым, "дубовым" принципам. Как Лигу "натравить на сигналы" (платные или бесплатные) ?
Ну очевидно вместо ТС оценивать сигналы. Как ты сам написал это по сути то же самое, отличие в том что ТС сигнала черный ящик, но ящик с торговой историей и профитом на реальном счету
Ну очевидно вместо ТС оценивать сигналы. Как ты сам написал это по сути то же самое, отличие в том что ТС сигнала черный ящик, но ящик с торговой историей и профитом на реальном счету
Да, это можно, показатель качества работает для любой последовательности сделок.
Но... Ну, получим, что на одном сигнале качество 0.96, на другом 1.02, на третьем - 1.25, и ? Это говорит лишь о том, что третий сигнал торговал на известной истории лучше всех, а первый - хуже всех, но все они торговали неплохо. Первый - "на пределе", но допустимом, если другие факторы будут "за" сигнал.
Однако, показатель качества - это только один из факторов выбора. Например, важный фактор - недопустимые очереди СЛ, просадка, ожидание максимума, ожидание новой сделки за последние два года. Как получить эти параметры на сигнале, если большинство из них такой истории не имеют ?
А интуитивные факторы ? Скажем, я гляжу на то, трендовая система или флетовая и на общее поведение символа в последние месяцы. Как я это оценю на сигнале ?
То есть, оценить сигнал так, как я оцениваю ТС Лиги можно только лишь в том случае, если я буду иметь доступ к ТС сигнала и к коду робота, работающего с этим сигналом. Ну, или если я буду тесно работать с провайдером сигнала, который мне эти все данные будет предоставлять. Без этого - у меня не будет возможности определять момент установки сигнала на торговлю, и момент снятия сигнала с торговли.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучих по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Георгий, как баланс? Графики вроде все вверх.
Графики всегда вверх, это же лучшие.
Баланс, к сожалению, пошел вниз. Я еще не слил все, что заработал за очень удачный март, но большей части этой суммы уже нет.
Графики всегда вверх, это же лучшие.
Баланс, к сожалению, пошел вниз. Я еще не слил все, что заработал за очень удачный март, но большей части этой суммы уже нет.
Эх, печаль. Явно нужен механизм обнаружения изменения характера движения цены. Если понять, чем этот характер описывается, что это такое, то можно тогда и переключатель систем сделать. Думаю, в эту сторону нужно внимание направлять.
вот тема адаптивных ТС в статьях:
https://www.mql5.com/ru/articles/143
выбираешь лучшую на шАру и погнал :-)
" Баланс, к сожалению, пошел вниз. " - это к этому :
5.4. Чудес не бывает
Следует помнить, что адаптивная система не является граалем (USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010):
Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии.
Георгий - в твоих простейших Случайках - жопа - ни че там хорошего не будет, кроме случайных шАровых взлетов графика баланса твоего дЕпа.