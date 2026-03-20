Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 331

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Georgiy Merts:

Лига - это набор всевозможных ТС.  По сути - те же самые "сигналы", но, в отличие от платных сигналов - мои работают по самым простым, "дубовым" принципам. Как Лигу "натравить на сигналы" (платные или бесплатные) ? 

Ну очевидно вместо ТС оценивать сигналы. Как ты сам написал это по сути то же самое, отличие в том что ТС сигнала черный ящик, но ящик с торговой историей и профитом на реальном счету

 
Andrei Trukhanovich:

Ну очевидно вместо ТС оценивать сигналы. Как ты сам написал это по сути то же самое, отличие в том что ТС сигнала черный ящик, но ящик с торговой историей и профитом на реальном счету

Да, это можно, показатель качества работает для любой последовательности сделок.

Но...  Ну, получим, что на одном сигнале качество 0.96, на другом 1.02, на третьем - 1.25, и ? Это говорит лишь о том, что третий сигнал торговал на известной истории лучше всех, а первый - хуже всех, но все они торговали неплохо. Первый - "на пределе", но допустимом, если другие факторы будут "за" сигнал. 

Однако, показатель качества - это только один из факторов выбора. Например, важный фактор - недопустимые очереди СЛ, просадка, ожидание максимума, ожидание новой сделки за последние два года. Как получить эти параметры на сигнале, если большинство из них такой истории не имеют ?  

А интуитивные факторы ? Скажем, я гляжу на то, трендовая система или флетовая и на общее поведение символа в последние месяцы. Как я это оценю на сигнале ? 


То есть, оценить сигнал так, как я оцениваю ТС Лиги можно только лишь в том случае, если я буду иметь доступ к ТС сигнала и к коду робота, работающего с этим сигналом. Ну, или если я буду тесно работать с провайдером сигнала, который мне эти все данные будет предоставлять. Без этого - у меня не будет возможности определять момент установки сигнала на торговлю, и момент снятия сигнала с торговли.  

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучих по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Георгий, как баланс? Графики вроде все вверх.
 
Aleksei Stepanenko:
Георгий, как баланс? Графики вроде все вверх.

Графики всегда вверх, это же лучшие. 

Баланс, к сожалению, пошел вниз. Я еще не слил все, что заработал за очень удачный март, но большей части этой суммы уже нет. 

[Удален]  
Эх, печаль. Явно нужен механизм обнаружения изменения характера движения цены. Если понять, чем этот характер описывается, что это такое, то можно тогда и переключатель систем сделать. Думаю, в эту сторону нужно внимание направлять.
 
Georgiy Merts:

Графики всегда вверх, это же лучшие. 

Баланс, к сожалению, пошел вниз. Я еще не слил все, что заработал за очень удачный март, но большей части этой суммы уже нет. 

Aleksei Stepanenko:
Эх, печаль. Явно нужен механизм обнаружения изменения характера движения цены. Если понять, чем этот характер описывается, что это такое, то можно тогда и переключатель систем сделать. Думаю, в эту сторону нужно внимание направлять.


вот тема адаптивных ТС в статьях:

https://www.mql5.com/ru/articles/143

выбираешь  лучшую на шАру  и погнал :-)




" Баланс, к сожалению, пошел вниз.  " - это к этому :

5.4. Чудес не бывает

Следует помнить, что адаптивная система не является граалем (USDJPY H1, 4.01.2010-20.08.2010):


Если в адаптивной системе нет прибыльных стратегий, то их использование не будет эффективным. Используйте прибыльные стратегии.


Георгий - в твоих простейших Случайках - жопа - ни че там хорошего не будет, кроме случайных шАровых взлетов графика баланса твоего дЕпа.

Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
  • www.mql5.com
В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
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