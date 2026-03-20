Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 324
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Я уже думал измерять уровень зашумлённости графика недавнего прошлого. Какой максимальный диапазон канала, какой медианный диапазон. Может это влияет на изменение работы стратегии.
А я бросил пытаться "понять рынок". Наклепал вагон самых разных систем, причем намеренно взял самых простейших, и сосредотачиваю усилия не на том, чтобы придумать, чтобы система работала, а на том, как выбрать из уже работающих.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС с количеством сделок, не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС:
Интересно...
В марте на основном реальном счете у меня дикое везение, я уже сделал более +50%, и довел сумму до $400, при том, что уровень маржи никогда не опускался ниже 1500%, как правило, был выше 2000%. Я явно "попал в струю". Посмотрим, сколько мне удастся в ней удерживаться, и когда я сольюсь опять до обычных $300...
Если все так пойдет, или хотя бы наполовину так - к концу лета я сигнал открою...
Интересно...
В марте на основном реальном счете у меня дикое везение, я уже сделал более +50%, и довел сумму до $400, при том, что уровень маржи никогда не опускался ниже 1500%, как правило, был выше 2000%. Я явно "попал в струю". Посмотрим, сколько мне удастся в ней удерживаться, и когда я сольюсь опять до обычных $300...
Если все так пойдет, или хотя бы наполовину так - к концу лета я сигнал открою...
Давай Жора, роди уже хоть что-то
Хм... Цыплят - по осени считают. Пока- везет, и то, я эксперту "помогаю руками". В любой момент везение кончится, и я вернусь к цифре 300, что была в феврале. Что я тебе должен "родить"? Если вылезу из просада - тогда и о сигнале подумаем...
Хм... Цыплят - по осени считают. Пока- везет, и то, я эксперту "помогаю руками". В любой момент везение кончится, и я вернусь к цифре 300, что была в феврале. Что я тебе должен "родить"? Если вылезу из просада - тогда и о сигнале подумаем...
Чувствую не увидим мы его никогда
Вполне возможно. Зачем он тебе? Ты подписываться не будешь.
Вполне возможно. Зачем он тебе? Ты подписываться не будешь.
И другим бы не посоветовал. Поражаюсь твоему терпению, столько лет болеть идеей фикс
Тогда чего волнуешься, когда я его открою ? Он будет стоить $50, то есть, столько иметь смысл будет платить за подписку только тогда, когда реальный эквити на нам достигнет $5К, а этого не будет никогда.Мне моя идея фикс очень даже нравится, я с ней и ношусь. Никому не впариваю, в отличие от тебя...
Тогда чего волнуешься, когда я его открою ? Он будет стоить $50, то есть, столько иметь смысл будет платить за подписку только тогда, когда реальный эквити на нам достигнет $5К, а этого не будет никогда.