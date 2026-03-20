Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 321

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MisterRight:

"И единственная возможность быть в прибыли постоянно - это постоянное переключение с системы на систему. "

Как определяете, что эта система сейчас начнёт сливать, а вот эта наоборот - зарабатывать? Если система сливает 3 дня подряд, а до этого месяц зарабатывала - вырубать. И наоборот, если зарабатывает 3 дня подряд, до этого сливала - врубать. Не всё же так просто.
Насколько я понял, никак нельзя выявить закономерности рынка, когда та или иная ТС работает лучше или хуже, собрав статистику. Например, эта ТС работает лучше всего в сентябре и в феврале с 12 до 16. За пол часа до момента выхода новостей с 2/3 зведами и после не торговать.

И ещё вопрос: про бинарные опционы слышали и может пытались написать, что-то хорошо работающее под них?
Только-только начинаю разбираться в MQL5 и планирую разработать прибыльную ТС именно под БО.

Да, это основная проблема, и к сожалению, она у меня решается в основном интуитивно.

Я гляжу на показатель качества в историческом периоде, на этот показатель в демо-периоде, на количество допустимых SL'ов. На саму суть системы. Ну и выставляю на реал те, что мне КАЖУТСЯ перспективными. 

С бинарными опционами дела не имел, и вобще слабо представляю, что это такое. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да, это основная проблема, и к сожалению, она у меня решается в основном интуитивно.

Я гляжу на показатель качества в историческом периоде, на этот показатель в демо-периоде, на количество допустимых SL'ов. На саму суть системы. Ну и выставляю на реал те, что мне КАЖУТСЯ перспективными. 

С бинарными опционами дела не имел, и вобще слабо представляю, что это такое. 

Эту задачу ты не решишь, всегда будешь гадать. Вывод - идея пшик
 
Vladimir Baskakov:
Эту задачу ты не решишь, всегда будешь гадать. Вывод - идея пшик

Да, не Грааль. У тебя ж все "пшик, что не Грааль"... 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да, не Грааль. У тебя ж все "пшик, что не Грааль"... 

Просто включи логику, это тупик, выкинь эту затею, будь мужиком
 
Vladimir Baskakov:
Просто включи логику, это тупик, выкинь эту затею, будь мужиком

Какую "затею" ??? 

Я говорил не раз, Лига - это просто набор постоянно существующих, оттестированных, готовых к использованию систем. Я гляжу на нее, и беру системы, которые мне больше нравятся. А ты, значит, предлагаешь мне остаться без такого замечательного инструмента ??? Что я буду ставить на реал, если у меня не будет готовых систем ? 

Ты спятил, дружище. То тебе нужны какие-то мониторинги... То какие-то гарантии... то тебе не нравится затея, хотя занимаюсь ею я, а не ты... 

Сколько тебе говорить - я не впариваю никому Граали, все системы в Лиге просты, как три копейки, в КодоБазе есть бесплатные эксперты работающие точно по этим принципам. И отличие ТС из Лиги только в том, что я могу оценивать их работу по своему интегрированному показателю Качества, причем, в реальном времени. Вот и все. 

Ты просто подходишь к Лиге, как к возможности кому-то ее впарить. А я не собираюсь никому ее впаривать. Если кому интересно - я все предоставлю бесплатно. Мне она нужна именно как набор систем, всегда готовых к использованию. Я ее так и имею. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Какую "затею" ??? 

Я говорил не раз, Лига - это просто набор постоянно существующих, оттестированных, готовых к использованию систем. Я гляжу на нее, и беру системы, которые мне больше нравятся. А ты, значит, предлагаешь мне остаться без такого замечательного инструмента ??? Что я буду ставить на реал, если у меня не будет готовых систем ? 

Ты спятил, дружище. То тебе нужны какие-то мониторинги... То какие-то гарантии... то тебе не нравится затея, хотя занимаюсь ею я, а не ты... 

Сколько тебе говорить - я не впариваю никому Граали, все системы в Лиге просты, как три копейки, в КодоБазе есть бесплатные эксперты работающие точно по этим принципам. И отличие ТС из Лиги только в том, что я могу оценивать их работу по своему интегрированному показателю Качества, причем, в реальном времени. Вот и все. 

Ты просто подходишь к Лиге, как к возможности кому-то ее впарить. А я не собираюсь никому ее впаривать. Если кому интересно - я все предоставлю бесплатно. Мне она нужна именно как набор систем, всегда готовых к использованию. Я ее так и имею. 

Мне твоя лига вообще не нужна, она как заноза на форуме, раздражает своей тупостью
 
Vladimir Baskakov:
Мне твоя лига вообще не нужна, она как заноза на форуме, раздражает своей тупостью

Не заходи в тему, раз не нужна.

Мне она нужна.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Песочница какая-то. Цифры ради цифр и графики ради графиков.
Ну, раз нравится человеку вести здесь блог своего сумашествия, то кто же ему запретит...
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