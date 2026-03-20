Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 319
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как раз сейчас, спустя пару лет, ветка (точнее результаты) начинают обретать полезность
по результатам ветки доказательно видно что :
- балансы полностью автоматических роботов являются классическим "СБ с поглощением" по тренду "-спред"
- результатом постоянной оптимизации/отбора является увеличение дисперсии - амплитуда "болтанки" нарастает
уже хорошая и толковая вещь, от которой можно монстрячить ММ
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
примечание для A_K (ты-же всё одно в эту темя заглядываешь)
в кривых публикованных Жоржем лежит ключик который ты ищешь. Тебя прёт тема про СБ - вот и смотри чем эти кривые от него отличаются. Очень немногим, но ключик в этом немногом
Сколько твой памм заработал?
Да сколько можно говорить - ничего не заработал. Зарабатывает только ДЦ на каждой сделке... А я - около нуля болтаюсь. Сейчас проверяю очередную идею, вроде как есть перспективы... А там... видно будет.
Да сколько можно говорить - ничего не заработал. Зарабатывает только ДЦ на каждой сделке... А я - около нуля болтаюсь. Сейчас проверяю очередную идею, вроде как есть перспективы... А там... видно будет.
Для чего тогда выкладывать вещь , три года, которая не приносит прибыли.
Я так и делаю.
Заметь, это ты в мою тему пришел, а не я в твою.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: