Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 319

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Maxim Kuznetsov:

как раз сейчас, спустя пару лет, ветка (точнее результаты) начинают обретать полезность 

по результатам ветки доказательно видно что :

- балансы полностью автоматических роботов являются классическим "СБ с поглощением" по тренду "-спред"

- результатом постоянной оптимизации/отбора является увеличение дисперсии - амплитуда "болтанки" нарастает

уже хорошая и толковая вещь, от которой можно монстрячить ММ

Тут даже здравого зерна нет, вообще. Это бессмысленная фантазия. Песочница 
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:



 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


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Сколько твой памм заработал?
 

примечание для A_K (ты-же всё одно в эту темя заглядываешь)

в кривых публикованных Жоржем лежит ключик который ты ищешь. Тебя прёт тема про СБ - вот и смотри чем эти кривые от него отличаются. Очень немногим, но ключик в этом немногом

 
Vladimir Baskakov:
Сколько твой памм заработал?

Да сколько можно говорить - ничего не заработал. Зарабатывает только ДЦ на каждой сделке... А я - около нуля болтаюсь. Сейчас проверяю очередную идею, вроде как есть перспективы... А там... видно будет. 

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Georgiy Merts:

Да сколько можно говорить - ничего не заработал. Зарабатывает только ДЦ на каждой сделке... А я - около нуля болтаюсь. Сейчас проверяю очередную идею, вроде как есть перспективы... А там... видно будет. 

Для чего тогда выкладывать вещь , три года, которая не приносит прибыли.
Игрался бы сам с собой, мы то тут причем
 
Vladimir Baskakov:
Для чего тогда выкладывать вещь , три года, которая не приносит прибыли.
Игрался бы сам с собой, мы то тут причем

Я так и делаю. 

Заметь, это ты в мою тему пришел, а не я в твою. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


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