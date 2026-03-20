Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 329

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VVT:

Так я это и пытаюсь донести; внимательно проанализировать, найти сильные | слабые места каждой тс, методом замены слабых мест на сильные собрать воедино ну скажем штук 5 продуктивных тс вместо 700 почти бесполезных... работать над ошибками, совершенствовать и улучшать, иначе до пенсии будешь гонять эти 700 почти бесполезных толком ничего не заработав)

Выше верно сказано, ни в одной ТС НЕТУ "сильных и слабых мест".  

Я утверждаю, что ЛЮБАЯ ТС имеет периоды прибыли и убытка, причем, общая прибыль меньше, чем общий убыток за такое же время в среднем. И единственная возможность быть все время в прибыли - это постоянное переключение между системами. 

Именно для этого и нужны 700 "бесполезных" систем - чтобы В ЛЮБОЙ МОМЕНТ у меня "было куда переключаться". И я уже не раз был доволен - неожиданно "боевая" система переставала работать, и если бы не Лига - я бы не знал, чем ее заменить, пытался бы ее подстроить. А с Лигой у меня такого вопроса даже не возникает - у меня всегда есть несколько кандидатов на замену. 

Так что "до пенсии гонять 700 бесполезных систем" - придется В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ! Поскольку именно этот самый пул и позволяет всегда иметь возможность выбора. Как только я остановлюсь на каких-то определенных системах, как бы я их не улучшал - они неминуемо выйдут из строя, а замены для них у меня и не будет. 

 
SanAlex:

Вроде Вы образованный человек - И как посмотрю, всех остальных считаете дураками. Всегда есть какая то цель - цель у Вас завлекать Инвесторов, не буду шарить по Интернету Ваших ссылок на эту тему (лигу) - но думаю точно есть. Нечего для Вас не стоило бы, открыть Сигнал. И за три года этой темы - показать нам результат.  

Да перестань "выкать" ! 

Инвесторов завлекать мне не надо, по крайней мере, пока я не выработаю четких правил замены "боевых" систем.  

Показывать результат - мне тоже не требуется, тем более, я сам пока его не вижу. Те инвесторы, что у меня были - они нашли меня случайно, видимо, отбирая счета, существующие долгое время. Сигнал я открою тогда, когда на основном счету выйду в прибыль, то есть, когда (если) на нем будет больше $800. В данный момент там только $450. И думаю, до конца лета я "в плюсы" не выйду даже в "хорошем" сценарии. А гораздо вероятнее, что "сценарий" будет плохой, и я не выйду в плюс даже к Новому Году. Соответственно, и сигнал открывать - я не вижу смысла. 

Кому интересны те или иные роботы из Лиги - всегда может получить бесплатный регкод за обещание открыть бесплатный сигнал

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да перестань "выкать" ! 

Инвесторов завлекать мне не надо, по крайней мере, пока я не выработаю четких правил замены "боевых" систем.  

Показывать результат - мне тоже не требуется, тем более, я сам пока его не вижу. Те инвесторы, что у меня были - они нашли меня случайно, видимо, отбирая счета, существующие долгое время. Сигнал я открою тогда, когда на основном счету выйду в прибыль, то есть, когда (если) на нем будет больше $800. В данный момент там только $450. И думаю, до конца лета я "в плюсы" не выйду даже в "хорошем" сценарии. А гораздо вероятнее, что "сценарий" будет плохой, и я не выйду в плюс даже к Новому Году. Соответственно, и сигнал открывать - я не вижу смысла. 

Кому интересны те или иные роботы из Лиги - всегда может получить бесплатный регкод за обещание открыть бесплатный сигнал

 Вы предлагаете скачать Эксперта, но некто как создатель Эксперта не сможет понять и настроить на нужный лад. Хотелось бы посмотреть Ваши наработки- в виде Сигнала.

Буду ждать от Вас Сигнала, надеюсь Вы откроете его. Желаю Удачи!

 
SanAlex:

 Вы предлагаете скачать Эксперта, но некто как создатель Эксперта не сможет понять и настроить на нужный лад. Хотелось бы посмотреть Ваши наработки- в виде Сигнала.

Буду ждать от Вас Сигнала, надеюсь Вы откроете его. Желаю Удачи!

В моем эксперте НЕТ настроек. Только процент риска.

Вот, в архиве исполнимый модуль для обоих платформ и список магиков.

В тестере поле Регкод не используется.

Файлы:
EALeague_Free.zip  7641 kb
[Удален]  
Georgiy Merts:

В моем эксперте НЕТ настроек. Только процент риска.

Вот, в архиве исполнимый модуль для обоих платформ и список магиков.

В тестере поле Регкод не используется.

Весят угрожающе - что можно было туда запихнуть, что бы Эксперт весил почти 6 мегабайт ?

EALeague_Free EALeague_Free 1

 

Туда можно запихнуть 700 ТС, очевидно....

Список прилагается.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Туда можно запихнуть 700 ТС, очевидно....

Список прилагается.

Он у Вас, не работает в тестере ?

HQ 0 19:11:30.367 Startup MetaTester 5 x64 build 2875 (02 Apr 2021)
QD 0 19:11:30.479 Сервер MetaTester 5 запущен на 127.0.0.1:3000
EO 0 19:11:30.482 Инициализация запуска завершена
DM 0 19:11:30.666 127.0.0.1 вход в систему (сборка 2875)
QK 0 19:11:30.954 Сеть загружено 4372 байта информации об учетной записи
EM 0 19:11:30.954 Сеть загружено 1470 байт параметров тестера
KF 0 19:11:30.954 Сеть загружена 700 байтами входных параметров
QL 0 19:11:30.956 Сеть 595 байт загруженного списка символов (119 символов)
QE 0 19:11:30.960 Тестер экспертный файл добавлен: Experts\EALeague.ex5. 5701788 байт загружен
GH 0 19:11:30.976 Тестер начальный депозит 10000.00 USD, кредитное плечо 1:100
HQ 0 19:11:30.980 Тестер успешно инициализирован
HD 0 19:11:30.980 Сеть 5570 Кб общих полученных данных инициализации
QQ 0 19:11:30.980 Тестер Intel Core i3-4010U @ 1.70 GHz, 3821 MB
HF 0 19:11:31.160 Символов EURUSD: символ для синхронизации
IS 0 19:11:31.161 Symbols EURUSD: символ синхронизирован, получено 3800 байт информации о символе
RD 0 19:11:31.162 История EURUSD: началась синхронизация истории
JR 0 19:11:31.660 История EURUSD: загрузка 2.07 Мб исторических данных для синхронизации в 0:00:00.498
LS 0 19:11:31.660 История EURUSD: история синхронизирована с 2020.01.02 по 2021.04.08
EF 0 19:11:31.847 История EURUSD,H1: кэш истории выделен для 7884 баров и содержит 6219 баров с 2020.01.02 10:00 по 2020.12.31 20:00
NK 0 19:11:31.847 История EURUSD,H1: история начинается с 2020.01.02 10:00
MP 0 19:11:31.849 Тестер EURUSD,H1 (RoboForex-ECN): генерация каждого тика
IM 0 19:11:31.849 Тестер EURUSD,H1: тестирование экспертов\EALeague.ex5 с 2021.01.01 00:00 по 2021.04.08 00:00 началось с входов:
KS 0 19:11:31.849 Тестер lcILeagueClass=2
GL 0 19:11:32.364 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Создание фабрик для счета главной лиги. Процент риска: мин. Класс лиги: LC_MEDIUM
KD 0 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 EA League ни один классовый аккаунт не найден !
NQ 0 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Обнаружены ошибки при создании фабрики !
PP 3 19:11:32.578 EALeague (EURUSD,H1) 2021.01.01 00:00:00 Вызвана функция ExpertRemove()
CD 2 19:11:32.578 Тестер удалился в рамках глобальной инициализации
ЕСЛИ 2 19:11:32.578 Тестер тестер остановился из-за сбоя инициализации эксперта
PN 0 19:11:32.578 Файл журнала тестера "D:\MyTerminal4\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20210409.log" написано
EJ 0 19:11:32.579 test Experts\EALeague.ex5 на EURUSD,Н1 нить закончена
MJ 0 19:11:32.755 127.0.0.1 подготовка к выключению

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Как им пользоваться ???

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что то с  майнингом  связано???

 

Упс... Не тот модуль на пятерку !

Погоди, поставлю тот, что нужно....

 

Вот верный.

Надо указать в параметрах желаемый магик и процент риска (нуль -постоянный минимальный лот), регкод в тестере не нужен.

Файлы:
EALeague_Free.zip  5561 kb
 
SanAlex:

 

что то с  майнингом  связано???

Магик ! А не майнинг.

Каждая система имеет свой магик, который надо указать при старте.

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