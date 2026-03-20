Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 329
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Так я это и пытаюсь донести; внимательно проанализировать, найти сильные | слабые места каждой тс, методом замены слабых мест на сильные собрать воедино ну скажем штук 5 продуктивных тс вместо 700 почти бесполезных... работать над ошибками, совершенствовать и улучшать, иначе до пенсии будешь гонять эти 700 почти бесполезных толком ничего не заработав)
Выше верно сказано, ни в одной ТС НЕТУ "сильных и слабых мест".
Я утверждаю, что ЛЮБАЯ ТС имеет периоды прибыли и убытка, причем, общая прибыль меньше, чем общий убыток за такое же время в среднем. И единственная возможность быть все время в прибыли - это постоянное переключение между системами.
Именно для этого и нужны 700 "бесполезных" систем - чтобы В ЛЮБОЙ МОМЕНТ у меня "было куда переключаться". И я уже не раз был доволен - неожиданно "боевая" система переставала работать, и если бы не Лига - я бы не знал, чем ее заменить, пытался бы ее подстроить. А с Лигой у меня такого вопроса даже не возникает - у меня всегда есть несколько кандидатов на замену.
Так что "до пенсии гонять 700 бесполезных систем" - придется В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ! Поскольку именно этот самый пул и позволяет всегда иметь возможность выбора. Как только я остановлюсь на каких-то определенных системах, как бы я их не улучшал - они неминуемо выйдут из строя, а замены для них у меня и не будет.
Вроде Вы образованный человек - И как посмотрю, всех остальных считаете дураками. Всегда есть какая то цель - цель у Вас завлекать Инвесторов, не буду шарить по Интернету Ваших ссылок на эту тему (лигу) - но думаю точно есть. Нечего для Вас не стоило бы, открыть Сигнал. И за три года этой темы - показать нам результат.
Да перестань "выкать" !
Инвесторов завлекать мне не надо, по крайней мере, пока я не выработаю четких правил замены "боевых" систем.
Показывать результат - мне тоже не требуется, тем более, я сам пока его не вижу. Те инвесторы, что у меня были - они нашли меня случайно, видимо, отбирая счета, существующие долгое время. Сигнал я открою тогда, когда на основном счету выйду в прибыль, то есть, когда (если) на нем будет больше $800. В данный момент там только $450. И думаю, до конца лета я "в плюсы" не выйду даже в "хорошем" сценарии. А гораздо вероятнее, что "сценарий" будет плохой, и я не выйду в плюс даже к Новому Году. Соответственно, и сигнал открывать - я не вижу смысла.
Кому интересны те или иные роботы из Лиги - всегда может получить бесплатный регкод за обещание открыть бесплатный сигнал.
Да перестань "выкать" !
Инвесторов завлекать мне не надо, по крайней мере, пока я не выработаю четких правил замены "боевых" систем.
Показывать результат - мне тоже не требуется, тем более, я сам пока его не вижу. Те инвесторы, что у меня были - они нашли меня случайно, видимо, отбирая счета, существующие долгое время. Сигнал я открою тогда, когда на основном счету выйду в прибыль, то есть, когда (если) на нем будет больше $800. В данный момент там только $450. И думаю, до конца лета я "в плюсы" не выйду даже в "хорошем" сценарии. А гораздо вероятнее, что "сценарий" будет плохой, и я не выйду в плюс даже к Новому Году. Соответственно, и сигнал открывать - я не вижу смысла.
Кому интересны те или иные роботы из Лиги - всегда может получить бесплатный регкод за обещание открыть бесплатный сигнал.
Вы предлагаете скачать Эксперта, но некто как создатель Эксперта не сможет понять и настроить на нужный лад. Хотелось бы посмотреть Ваши наработки- в виде Сигнала.
Буду ждать от Вас Сигнала, надеюсь Вы откроете его. Желаю Удачи!
Вы предлагаете скачать Эксперта, но некто как создатель Эксперта не сможет понять и настроить на нужный лад. Хотелось бы посмотреть Ваши наработки- в виде Сигнала.
Буду ждать от Вас Сигнала, надеюсь Вы откроете его. Желаю Удачи!
В моем эксперте НЕТ настроек. Только процент риска.
Вот, в архиве исполнимый модуль для обоих платформ и список магиков.
В тестере поле Регкод не используется.
В моем эксперте НЕТ настроек. Только процент риска.
Вот, в архиве исполнимый модуль для обоих платформ и список магиков.
В тестере поле Регкод не используется.
Весят угрожающе - что можно было туда запихнуть, что бы Эксперт весил почти 6 мегабайт ?
Туда можно запихнуть 700 ТС, очевидно....
Список прилагается.
Туда можно запихнуть 700 ТС, очевидно....
Список прилагается.
Он у Вас, не работает в тестере ?
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Как им пользоваться ???
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что то с майнингом связано???
Упс... Не тот модуль на пятерку !
Погоди, поставлю тот, что нужно....
Вот верный.
Надо указать в параметрах желаемый магик и процент риска (нуль -постоянный минимальный лот), регкод в тестере не нужен.
что то с майнингом связано???
Магик ! А не майнинг.
Каждая система имеет свой магик, который надо указать при старте.