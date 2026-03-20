Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 333

Новый комментарий
 

что то пропустил в этой занятной ветке...зачем включен BTC в рейтинги ? 

он в принципе обесценивает всё. Прикольный, но не валюта в общем смысле. Там иная физика курса, не связанная с экономикой

---

чуть выше Роман намекнул на невысказанную мысль - когда этот зоопарк меняет поведение (сменяются лидеры или прочие статистики), знать пора брать паузу и переоптимизировать роботов. Рынок меняется. 

 
Vladimir Baskakov:
Жора, может вместо , продолжаем работу, закончишь уже. Кому это нужно, кому интересно, для кого польза? Для тебя. ? Так и играйся сам

Я сам и играюсь. 

 
Maxim Kuznetsov:

что то пропустил в этой занятной ветке...зачем включен BTC в рейтинги ? 

он в принципе обесценивает всё. Прикольный, но не валюта в общем смысле. Там иная физика курса, не связанная с экономикой

---

чуть выше Роман намекнул на невысказанную мысль - когда этот зоопарк меняет поведение (сменяются лидеры или прочие статистики), знать пора брать паузу и переоптимизировать роботов. Рынок меняется. 

BTC - это такой же символ, как и все остальные. Мне совершенно неважно, какие принципы изменения. Я ловлю любые. Данная система вполне возможна для применения на акциях и опционах (правда, для опционов надо менять код экспертов). 

Насчет переоптимизации - у меня так оно и работает. У каждого робота есть совершенно четкие признаки того, что он перестал соответствовать рынку. Как только один из этих признаков обнаруживается - робот немедленно переоптимизируется. Ежедневно переоптимизируется от трех до двадцати ТС. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 

Георгий, на настоящей бирже фьючами, индексами  нет желания торгануть?

Что-то может быть ты Лигой заигрался? Да и не одним ПАММом на ее основе делать баблецо в торгах марженальных возможно...

 
Roman Shiredchenko:

Георгий, на настоящей бирже фьючами, индексами  нет желания торгануть?

Что-то может быть ты Лигой заигрался? Да и не одним ПАММом на ее основе делать баблецо в торгах марженальных возможно...

Да можно и на бирже - разницы-то никакой... Но, у меня денег для открытия счета нет. 

 
Georgiy Merts:

Да можно и на бирже - разницы-то никакой... Но, у меня денег для открытия счета нет. 

мне кажется, что разница есть... там денег надо 10 000,00 руб. Фьючерсы и инднексы на мск.
 
Roman Shiredchenko:
мне кажется, что разница есть... там денег надо 10 000,00 руб. Фьючерсы и инднексы на мск.

И где же это ? Что-то и правда, небольшая сумма. 

Но, еще к этому нужен еще один компьютер, а главное - уже сейчас ежедневная переоптимизация иногда требует достаточно много времени, уходит большая часть дня. Если добавить символов - времени потребуется больше...  Чего бы другим не заняться ? Идея-то Лиги совершенно прозрачная и ясная ! 

 
Georgiy Merts:

И где же это ? Что-то и правда, небольшая сумма. 

Но, еще к этому нужен еще один компьютер, а главное - уже сейчас ежедневная переоптимизация иногда требует достаточно много времени, уходит большая часть дня. Если добавить символов - времени потребуется больше...  Чего бы другим не заняться ? Идея-то Лиги совершенно прозрачная и ясная ! 

я подготовлю ответ и напишу в лк - завтра.
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


1...326327328329330331332333334335336337338339340...406
Новый комментарий