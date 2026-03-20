Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 333
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что то пропустил в этой занятной ветке...зачем включен BTC в рейтинги ?
он в принципе обесценивает всё. Прикольный, но не валюта в общем смысле. Там иная физика курса, не связанная с экономикой
---
чуть выше Роман намекнул на невысказанную мысль - когда этот зоопарк меняет поведение (сменяются лидеры или прочие статистики), знать пора брать паузу и переоптимизировать роботов. Рынок меняется.
Жора, может вместо , продолжаем работу, закончишь уже. Кому это нужно, кому интересно, для кого польза? Для тебя. ? Так и играйся сам
Я сам и играюсь.
что то пропустил в этой занятной ветке...зачем включен BTC в рейтинги ?
он в принципе обесценивает всё. Прикольный, но не валюта в общем смысле. Там иная физика курса, не связанная с экономикой
---
чуть выше Роман намекнул на невысказанную мысль - когда этот зоопарк меняет поведение (сменяются лидеры или прочие статистики), знать пора брать паузу и переоптимизировать роботов. Рынок меняется.
BTC - это такой же символ, как и все остальные. Мне совершенно неважно, какие принципы изменения. Я ловлю любые. Данная система вполне возможна для применения на акциях и опционах (правда, для опционов надо менять код экспертов).
Насчет переоптимизации - у меня так оно и работает. У каждого робота есть совершенно четкие признаки того, что он перестал соответствовать рынку. Как только один из этих признаков обнаруживается - робот немедленно переоптимизируется. Ежедневно переоптимизируется от трех до двадцати ТС.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Георгий, на настоящей бирже фьючами, индексами нет желания торгануть?
Что-то может быть ты Лигой заигрался? Да и не одним ПАММом на ее основе делать баблецо в торгах марженальных возможно...
Георгий, на настоящей бирже фьючами, индексами нет желания торгануть?
Что-то может быть ты Лигой заигрался? Да и не одним ПАММом на ее основе делать баблецо в торгах марженальных возможно...
Да можно и на бирже - разницы-то никакой... Но, у меня денег для открытия счета нет.
Да можно и на бирже - разницы-то никакой... Но, у меня денег для открытия счета нет.
мне кажется, что разница есть... там денег надо 10 000,00 руб. Фьючерсы и инднексы на мск.
И где же это ? Что-то и правда, небольшая сумма.
Но, еще к этому нужен еще один компьютер, а главное - уже сейчас ежедневная переоптимизация иногда требует достаточно много времени, уходит большая часть дня. Если добавить символов - времени потребуется больше... Чего бы другим не заняться ? Идея-то Лиги совершенно прозрачная и ясная !
И где же это ? Что-то и правда, небольшая сумма.
Но, еще к этому нужен еще один компьютер, а главное - уже сейчас ежедневная переоптимизация иногда требует достаточно много времени, уходит большая часть дня. Если добавить символов - времени потребуется больше... Чего бы другим не заняться ? Идея-то Лиги совершенно прозрачная и ясная !
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: