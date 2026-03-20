Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 332

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Aleksei Stepanenko:
Эх, печаль. Явно нужен механизм обнаружения изменения характера движения цены. Если понять, чем этот характер описывается, что это такое, то можно тогда и переключатель систем сделать. Думаю, в эту сторону нужно внимание направлять.

А нету такого переключателя. 

Тут главное - "попасть в струю". Попадешь - и будешь в выигрыше. 

 
Roman Shiredchenko:


Георгий - в твоих простейших Случайках - жопа - ни че там хорошего не будет, кроме случайных шАровых взлетов графика баланса твоего дЕпа.

Не согласен. Даже в той твоей статье - есть рациональное зерно, если вовремя переключаться - то можно быть в прибыли. Только в статье берется лишь один принцип. А надо обязательно брать противоположные принципы, чтобы один из них обязательно работал. 

И результат у нас со статьей также разный. В статье есть моменты, когда ВСЕ системы в убытке. У меня уже третий год таких моментов не было ни одного. Всегда есть несколько систем, показывающих хорошие результаты. 

Меня результат вполне устраивает. Да, звезд с неба он не хватает. Однако, и "устойчиво вниз" не идет. 

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Georgiy Merts:

А нету такого переключателя. 

Тут главное - "попасть в струю". Попадешь - и будешь в выигрыше. 

Так я про то, что сделать его надо. Не думал об этом?

 
SanAlex:

Спасибо за урок ! Теперь хоть буду знать что бывают Эксперты таких размеров. Хотя не заметил я чего то, что бы он отличался от Moving Average который весит всего 60kb 


Бывают и еще какие :) Я вон видел робота в 5000+ строчек кода... Выглядит как приборная панель самолета... Но самое смешное, что торгует вроде даже в плюс просто с базовыми настройками... Вообще жесть. Правда быстро не разберешься в нем...

Файлы:
mil.jpg  265 kb
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству тороговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с числом сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не мене 50:



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Жора, может вместо , продолжаем работу, закончишь уже. Кому это нужно, кому интересно, для кого польза? Для тебя. ? Так и играйся сам
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