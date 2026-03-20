Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 332
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Эх, печаль. Явно нужен механизм обнаружения изменения характера движения цены. Если понять, чем этот характер описывается, что это такое, то можно тогда и переключатель систем сделать. Думаю, в эту сторону нужно внимание направлять.
А нету такого переключателя.
Тут главное - "попасть в струю". Попадешь - и будешь в выигрыше.
Георгий - в твоих простейших Случайках - жопа - ни че там хорошего не будет, кроме случайных шАровых взлетов графика баланса твоего дЕпа.
Не согласен. Даже в той твоей статье - есть рациональное зерно, если вовремя переключаться - то можно быть в прибыли. Только в статье берется лишь один принцип. А надо обязательно брать противоположные принципы, чтобы один из них обязательно работал.
И результат у нас со статьей также разный. В статье есть моменты, когда ВСЕ системы в убытке. У меня уже третий год таких моментов не было ни одного. Всегда есть несколько систем, показывающих хорошие результаты.
Меня результат вполне устраивает. Да, звезд с неба он не хватает. Однако, и "устойчиво вниз" не идет.
А нету такого переключателя.
Тут главное - "попасть в струю". Попадешь - и будешь в выигрыше.
Так я про то, что сделать его надо. Не думал об этом?
Спасибо за урок ! Теперь хоть буду знать что бывают Эксперты таких размеров. Хотя не заметил я чего то, что бы он отличался от Moving Average который весит всего 60kb
Бывают и еще какие :) Я вон видел робота в 5000+ строчек кода... Выглядит как приборная панель самолета... Но самое смешное, что торгует вроде даже в плюс просто с базовыми настройками... Вообще жесть. Правда быстро не разберешься в нем...
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших ТС по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству тороговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с числом сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не мене 50: