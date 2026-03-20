Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 323
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Почему РАЗНЫЕ системы стоят на РАЗНЫХ парах?
Так труднее намного определить ХАРАКТЕР системы.
Либо все системы на одной паре, либо все системы на всех парах. Тогда можно выделить характеристики каждой из систем будет проще и "естественней". Или я чего-нить не понимаю?
В Лиге используется три техники входа (пересечение текущей цены с EMA, касание границы канала, отложки на пиках зигзага), по двум направлениям (по тренду и против тренда). Плюс четыре техники сопровождения (трейлинг СЛ, трейлинг ТП, фиксированные ТП-СЛ, перевороты). Комбинируем, получаем 3х2х4 = 24 варианта ТС.
Каждая из этих систем стоит НА ВСЕХ парах. Используется 28 пар плюс биткоин, и на каждой из них стоят по 24 системы. Итого 696 ТС.
В отчетах публикуются только самые лучшие по трем разрезам. Если кому-то интересно - я могу предоставить инвесторский пароль к трем счетам-дивизионам Лиги (высшему, среднему, низшему), однако, там все сделки "свалены в кучу", и отличаются по магикам. Доставай, гляди, анализируй.
В Лиге используется три техники входа (пересечение текущей цены с EMA, касание границы канала, отложки на пиках зигзага), по двум направлениям (по тренду и против тренда). Плюс четыре техники сопровождения (трейлинг СЛ, трейлинг ТП, фиксированные ТП-СЛ, перевороты). Комбинируем, получаем 3х2х4 = 24 варианта ТС.
Каждая из этих систем стоит НА ВСЕХ парах. Используется 28 пар плюс биткоин, и на каждой из них стоят по 24 системы. Итого 696 ТС.
В отчетах публикуются только самые лучшие по трем разрезам. Если кому-то интересно - я могу предоставить инвесторский пароль к трем счетам-дивизионам Лиги (высшему, среднему, низшему), однако, там все сделки "свалены в кучу", и отличаются по магикам. Доставай, гляди, анализируй.
Понятно. Каша из-за того, что не отделены мухи и котлеты. Системы открытий оцениваются по движению цены после открытия. С простейшей системой закрытия, только чтобы оценить правильность открытия, а не ЗАРАБОТОК. Система закрытий оценивается отдельно, по закрытию ОТКРЫТОЙ позы с минимальным убытком или максимальной прибылью. Когда хорошая система ЗАКРЫТИЯ совмещается с плохой системой ОТКРЫТИЯ по ИТОГАМ работы такой системы что можно сказать??? Когда хорошая система ОТКРЫТИЯ совмещается с плохой системой ЗАКРЫТИЯ, чё получим??? Песню сомнений и "интуиций" :)
Понятно. Каша из-за того, что не отделены мухи и котлеты. Системы открытий оцениваются по движению цены после открытия. С простейшей системой закрытия, только чтобы оценить правильность открытия, а не ЗАРАБОТОК. Система закрытий оценивается отдельно, по закрытию ОТКРЫТОЙ позы с минимальным убытком или максимальной прибылью. Когда хорошая система ЗАКРЫТИЯ совмещается с плохой системой ОТКРЫТИЯ по ИТОГАМ работы такой системы что можно сказать??? Когда хорошая система ОТКРЫТИЯ совмещается с плохой системой ЗАКРЫТИЯ, чё получим??? Песню сомнений и "интуиций" :)
Ээээ... Не вполне уловил суть изложенного.
В Лиге я имею набор самых разнообразных систем, которые оттестированы на истории, и имеют некоторую демо-историю. Суть моей торговли - выбор наиболее перспективных систем, и установка их на реал. И удаление с реала систем, которые показывают недопустимое поведение.
Оценка систем у меня ведется по специальному интегрированному параметру "качества" (в отчетах есть), который, на мой взгляд, вполне неплохо отражает успешность торговли. Проблема у меня в другом. В оценке устойчивости поведения.
Неоднократно была ситуация, когда система некоторое время показывает отличные результаты, а потом - меняет поведение чуть ли не на противоположное. Задача - отбор систем с минимизацией таких событий. Чтобы отобранные системы как можно дольше работали на реале так, как они работали на демо и на истории.
К сожалению, как я уже говорил, эта задача у меня решается в основном интуитивно, и я нередко ошибаюсь. Однако, в последний месяц на моем основном счете вроде как наметился рост. И если он будет продолжаться теми же темпами - не исключено, что где-то к осени я открою свой сигнал.
Проблема у меня в другом. В оценке устойчивости поведения.
Привет, Георгий, подкину тебе мысль.
Вот график зависимости матожидания сделок за период с 2000 по 2021 годы. Сделок на протяжении всей линии одинаковое количество.
Матожидание изменяется вместе с увеличением размера движения предыдущей волны. Пункты пятизнака.
Если же двадцатилетний период разбить на несколько, то получим следующие линии:
Как видишь, они не совпали. То есть, в разные периоды один и тот же размер предыдущей волны приводил то к большим, то к меньшим выигрышным сделкам.
Получается, что система, настроенная на определённый размер волны, может давать сбой со временем, а затем снова работать. Как изменится это соотношение матожидания к размеру волны в будущем не известно.
Но поскольку, соотношение постоянно перемещается, и мест куда ему двигаться много, то вероятность того, что оно окажется в нужной нам точке меньше, чем во всех других. И система потихоньку сливает.
Если большой период поделить на более мелкие периоды, чем у меня, то картина получится ещё хаотичнее. Такие дела.
Привет, Георгий, подкину тебе мысль.
Вот график зависимости матожидания сделок за период с 2000 по 2021 годы. Сделок на протяжении всей линии одинаковое количество.
Матожидание изменяется вместе с увеличением размера движения предыдущей волны. Пункты пятизнака.
Если же двадцатилетний период разбить на несколько, то получим следующие линии:
Как видишь, они не совпали. То есть, в разные периоды один и тот же размер предыдущей волны приводил то к большим, то к меньшим выигрышным сделкам.
Получается, что система, настроенная на определённый размер волны, может давать сбой со временем, а затем снова работать. Как изменится это соотношение матожидания к размеру волны в будущем не известно.
Но поскольку, соотношение постоянно перемещается, и мест куда ему двигаться много, то вероятность того, что оно окажется в нужной нам точке меньше, чем во всех других. И система потихоньку сливает.
Если большой период поделить на более мелкие периоды, чем у меня, то картина получится ещё хаотичнее. Такие дела.
Ну, это только доказывает мой постулат о том, что ЛЮБАЯ система имеет периоды заработка и убытка, причем, общий убыток всегда больше, чем общая прибыль. И единственная возможность быть всегда в профите - это постоянное переключение между системами.
Ну, это только доказывает мой постулат о том, что ЛЮБАЯ система имеет периоды заработка и убытка, причем, общий убыток всегда больше, чем общая прибыль. И единственная возможность быть всегда в профите - это постоянное переключение между системами.
Да, с первым согласен, но возможно есть варианты, которые мы не знаем. А по поводу переключения, не известно куда будет дрейфовать зависимость матожидания от выбранного нами параметра. В какой момент переключать стратегию и на какую другую? Какая в этот момент заработает? Думаю, это неразрешимая задача.
Да, с первым согласен, но возможно есть варианты, которые мы не знаем. А по поводу переключения, не известно куда будет дрейфовать зависимость матожидания от выбранного нами параметра. В какой момент переключать стратегию и на какую другую? Какая в этот момент заработает? Думаю, это неразрешимая задача.
Ну.. Вот, я ее решаю интуитивно... Последние месяцы - болтался около нуля, за март - дико поперло. На основном счету - в данный момент $400, что не может не радовать. Интересно, когда потеряю заработанное...
за март - дико поперло.
Поздравляю!