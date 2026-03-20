Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 320
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
А почему бы не найти качественную историю этак лет за 20 и прогнать все эти ТС, сэкономив уйму времени, найти причины слива и сделать что то одно но толковое???
А почему бы не найти качественную историю этак лет за 20 и прогнать все эти ТС, сэкономив уйму времени, найти причины слива и сделать что то одно но толковое???
Потому, что так уже делалось.
Я рассказывал - именно с такого вот "прибыльного на 20 годах" эксперта началось мое знакомство с трейдингом. Более пяти лет создавалась система (моим партнером еще до нашего знакомства), и потом почти полгода писался код под эту, весьма и весьма сложную ТС. Ну и когда он был запущен, то первый месяц отработал неплохо, далее два месяца "болтался около нуля", а затем - слил все заработанное.
И какой смысл в этих сложных ТС, если они работают точно так же, как и самые простые. Вот, у меня в Лиге ВСЕГДА имеются несколько систем, которые в хорошем плюсе. Проблема в том, что в любой момент они точно так же могут перестать зарабатывать, и сольют все.
Про "качественную историю" - что имеется ввиду ? По-твоему, история в терминале некачественная ?
Про "сэкономленное время" - смешно. Тут уже были такие смелые, кто говорил, что "проще прогнать на тесте". Все они убедились, что 700 систем прогнать на тесте в короткое время нереально.
И про "причину слива" - тоже смешно. Причина слива одна - ТС не соответствует рынку. При этом, я уже не раз говорил - НИ ОДНА система не может быть прибыльной всегда. У ЛЮБОЙ системы есть периоды заработка и периоды убытка, причем периоды убытка ДОЛЬШЕ.
Что бы "толковое" не делалось - у него тоже будут периоды убытка дольше, чем периоды заработка. И единственная возможность быть в прибыли постоянно - это постоянное переключение с системы на систему.
Про "качественную историю" - что имеется ввиду ? По-твоему, история в терминале некачественная ?
История ниже 95% мне кажется некачественной, велик шанс ошибки
Уважаю Ваше упорство но, за столько лет не найдя НЕ сливную стратегию задаёшься вопросом; а по верному ли пути идёшь...
Мне кажется что ТС это как женщина, к ней нужен особый подход, ТС и женщина без изюминки скучны )
История ниже 95% мне кажется некачественной, велик шанс ошибки
Уважаю Ваше упорство но, за столько лет не найдя НЕ сливную стратегию задаёшься вопросом; а по верному ли пути идёшь...
Мне кажется что ТС это как женщина, к ней нужен особый подход, ТС и женщина без изюминки скучны )
История ниже 95% мне кажется некачественной, велик шанс ошибки
Уважаю Ваше упорство но, за столько лет не найдя НЕ сливную стратегию задаёшься вопросом; а по верному ли пути идёшь...
Мне кажется что ТС это как женщина, к ней нужен особый подход, ТС и женщина без изюминки скучны )
Какой "ошибки" ?
Во-первых, что ж ты, считаешь, что цифры котировок будут повторяться ? (Давай на "ты").
Во-вторых, я НЕ ИЩУ "несливную стратегию", повторю, я убежден, что таких не бывает. У ЛЮБОЙ стратегии есть периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка ДОЛЬШЕ.
Лига - это чисто "пул готовых к употреблению систем". Она мне нужна исключительно для того, чтобы у меня в любой момент был выбор систем, не только оттестированных перед установкой на демо, но еще и имеющих некоторую успешную демо-историю. Все. Лига справляется с этой задачей и больше от нее мне ничего не надо.
Какой "ошибки" ?
Во-первых, что ж ты, считаешь, что цифры котировок будут повторяться ? (Давай на "ты").
Во-вторых, я НЕ ИЩУ "несливную стратегию", повторю, я убежден, что таких не бывает. У ЛЮБОЙ стратегии есть периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка ДОЛЬШЕ.
Лига - это чисто "пул готовых к употреблению систем". Она мне нужна исключительно для того, чтобы у меня в любой момент был выбор систем, не только оттестированных перед установкой на демо, но еще и имеющих некоторую успешную демо-историю. Все. Лига справляется с этой задачей и больше от нее мне ничего не надо.
Некачественная это неполная история, у меня начиная с 5 лет начинаются косяки, минутные сливаются в часовые, а дальше ещё хуже; часовые сливаются в один дневной бар... Как на этом можно моделировать?)
Уже доказано и я тоже в этом убедился, что комбинации тиков никогда не повторяются, но похожие последовательности просматриваются, они цикличны, что то типа паттернов...
Тоесть, лига это твоё хобби, типа коллекции моделек, понятно.
Некачественная это неполная история, у меня начиная с 5 лет начинаются косяки, минутные сливаются в часовые, а дальше ещё хуже; часовые сливаются в один дневной бар... Как на этом можно моделировать?)
Уже доказано и я тоже в этом убедился, что комбинации тиков никогда не повторяются, но похожие последовательности просматриваются, они цикличны, что то типа паттернов...
Тоесть, лига это твоё хобби, типа коллекции моделек, понятно.
Что-то странное... У меня в альпаришных котировках даже в МТ4 все в порядке... А уж на МТ5, где я провожу оптимизации - и близко такого нет...
Ну а насчет "хобби" - сам трейдинг для меня - хобби, я еще ни разу ни копейки не вывел... Вот и из Лиги беру системы, использую... но, хвастаться, увы, нечем
Что-то странное... У меня в альпаришных котировках даже в МТ4 все в порядке... А уж на МТ5, где я провожу оптимизации - и близко такого нет...
Ну а насчет "хобби" - сам трейдинг для меня - хобби, я еще ни разу ни копейки не вывел...
Видимо зависит от брокера.
"И единственная возможность быть в прибыли постоянно - это постоянное переключение с системы на систему. "
Как определяете, что эта система сейчас начнёт сливать, а вот эта наоборот - зарабатывать? Если система сливает 3 дня подряд, а до этого месяц зарабатывала - вырубать. И наоборот, если зарабатывает 3 дня подряд, до этого сливала - врубать. Не всё же так просто.
Насколько я понял, никак нельзя выявить закономерности рынка, когда та или иная ТС работает лучше или хуже, собрав статистику. Например, эта ТС работает лучше всего в сентябре и в феврале с 12 до 16. За пол часа до момента выхода новостей с 2/3 зведами и после не торговать.
И ещё вопрос: про бинарные опционы слышали и может пытались написать, что-то хорошо работающее под них?
Только-только начинаю разбираться в MQL5 и планирую разработать прибыльную ТС именно под БО.