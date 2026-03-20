Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 320

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Georgiy Merts:

А почему бы не найти качественную историю этак лет за 20 и прогнать все эти ТС, сэкономив уйму времени, найти причины слива и сделать что то одно но толковое???

 
VVT:

А почему бы не найти качественную историю этак лет за 20 и прогнать все эти ТС, сэкономив уйму времени, найти причины слива и сделать что то одно но толковое???

Потому, что так уже делалось. 

Я рассказывал - именно с такого вот "прибыльного на 20 годах" эксперта началось мое знакомство с трейдингом. Более пяти лет создавалась система (моим партнером еще до нашего знакомства), и потом почти полгода писался код под эту, весьма и весьма сложную ТС. Ну и когда он был запущен, то первый месяц отработал неплохо, далее два месяца "болтался около нуля", а затем - слил все заработанное. 

И какой смысл в этих сложных ТС, если они работают точно так же, как и самые простые. Вот, у меня в Лиге ВСЕГДА имеются несколько систем, которые в хорошем плюсе. Проблема в том, что в любой момент они точно так же могут перестать зарабатывать, и сольют все. 


Про "качественную историю" - что имеется ввиду ? По-твоему, история в терминале некачественная ? 

Про "сэкономленное время" - смешно. Тут уже были такие смелые, кто говорил, что "проще прогнать на тесте". Все они убедились, что 700 систем прогнать на тесте в короткое время нереально.

И про "причину слива" - тоже смешно. Причина слива одна - ТС не соответствует рынку. При этом, я уже не раз говорил - НИ ОДНА система не может быть прибыльной всегда. У ЛЮБОЙ системы есть периоды заработка и периоды убытка, причем периоды убытка ДОЛЬШЕ. 

Что бы "толковое" не делалось - у него тоже будут периоды убытка дольше, чем периоды заработка. И единственная возможность быть в прибыли постоянно - это постоянное переключение с системы на систему. 

 
Georgiy Merts:

Про "качественную историю" - что имеется ввиду ? По-твоему, история в терминале некачественная ? 

История ниже 95% мне кажется некачественной, велик шанс ошибки

Уважаю Ваше упорство но, за столько лет не найдя НЕ сливную стратегию задаёшься вопросом; а по верному ли пути идёшь...

Мне кажется что ТС это как женщина, к ней нужен особый подход, ТС и женщина без изюминки скучны )

[Удален]  
VVT:

История ниже 95% мне кажется некачественной, велик шанс ошибки

Уважаю Ваше упорство но, за столько лет не найдя НЕ сливную стратегию задаёшься вопросом; а по верному ли пути идёшь...

Мне кажется что ТС это как женщина, к ней нужен особый подход, ТС и женщина без изюминки скучны )

Может женщины это не его
 
VVT:

История ниже 95% мне кажется некачественной, велик шанс ошибки

Уважаю Ваше упорство но, за столько лет не найдя НЕ сливную стратегию задаёшься вопросом; а по верному ли пути идёшь...

Мне кажется что ТС это как женщина, к ней нужен особый подход, ТС и женщина без изюминки скучны )

Какой "ошибки" ? 

Во-первых, что ж ты, считаешь, что цифры котировок будут повторяться ? (Давай на "ты").

Во-вторых, я НЕ ИЩУ "несливную стратегию", повторю, я убежден, что таких не бывает. У ЛЮБОЙ стратегии есть периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка ДОЛЬШЕ. 

Лига - это чисто "пул готовых к употреблению систем". Она мне нужна исключительно для того, чтобы у меня в любой момент был выбор систем, не только оттестированных перед установкой на демо, но еще и имеющих некоторую успешную демо-историю. Все. Лига справляется с этой задачей и больше от нее мне ничего не надо. 

 
Georgiy Merts:

Какой "ошибки" ? 

Во-первых, что ж ты, считаешь, что цифры котировок будут повторяться ? (Давай на "ты").

Во-вторых, я НЕ ИЩУ "несливную стратегию", повторю, я убежден, что таких не бывает. У ЛЮБОЙ стратегии есть периоды заработка и периоды убытка, причем, периоды убытка ДОЛЬШЕ. 

Лига - это чисто "пул готовых к употреблению систем". Она мне нужна исключительно для того, чтобы у меня в любой момент был выбор систем, не только оттестированных перед установкой на демо, но еще и имеющих некоторую успешную демо-историю. Все. Лига справляется с этой задачей и больше от нее мне ничего не надо. 

Некачественная это неполная история, у меня начиная с 5 лет начинаются косяки, минутные сливаются в часовые, а дальше ещё хуже; часовые сливаются в один дневной бар... Как на этом можно моделировать?)

Уже доказано и я тоже в этом убедился, что комбинации тиков никогда не повторяются, но похожие последовательности просматриваются, они цикличны, что то типа паттернов...

Тоесть, лига это твоё хобби, типа коллекции моделек, понятно.

 
VVT:

Некачественная это неполная история, у меня начиная с 5 лет начинаются косяки, минутные сливаются в часовые, а дальше ещё хуже; часовые сливаются в один дневной бар... Как на этом можно моделировать?)

Уже доказано и я тоже в этом убедился, что комбинации тиков никогда не повторяются, но похожие последовательности просматриваются, они цикличны, что то типа паттернов...

Тоесть, лига это твоё хобби, типа коллекции моделек, понятно.

Что-то странное... У меня в альпаришных котировках даже в МТ4 все в порядке... А уж на МТ5, где я провожу оптимизации - и близко такого нет...

Ну а насчет "хобби" - сам трейдинг для меня - хобби, я еще ни разу ни копейки не вывел... Вот и из Лиги беру системы, использую... но, хвастаться, увы, нечем

 
Georgiy Merts:

Что-то странное... У меня в альпаришных котировках даже в МТ4 все в порядке... А уж на МТ5, где я провожу оптимизации - и близко такого нет...

Ну а насчет "хобби" - сам трейдинг для меня - хобби, я еще ни разу ни копейки не вывел...

Видимо зависит от брокера.

 

"И единственная возможность быть в прибыли постоянно - это постоянное переключение с системы на систему. "

Как определяете, что эта система сейчас начнёт сливать, а вот эта наоборот - зарабатывать? Если система сливает 3 дня подряд, а до этого месяц зарабатывала - вырубать. И наоборот, если зарабатывает 3 дня подряд, до этого сливала - врубать. Не всё же так просто.
Насколько я понял, никак нельзя выявить закономерности рынка, когда та или иная ТС работает лучше или хуже, собрав статистику. Например, эта ТС работает лучше всего в сентябре и в феврале с 12 до 16. За пол часа до момента выхода новостей с 2/3 зведами и после не торговать.

И ещё вопрос: про бинарные опционы слышали и может пытались написать, что-то хорошо работающее под них?
Только-только начинаю разбираться в MQL5 и планирую разработать прибыльную ТС именно под БО.

Экономический форекс календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
Экономический форекс календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
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