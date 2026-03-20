Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 325

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Vladimir Baskakov:
Вообщем ты альтруист, не за  💸, а за идею

С чего бы это ? Говорю ж, если когда-то сигнал и открою - он будет стоить дорого. Но, до этого еще далеко... Я думаю, успею десять раз вернуться к $300, и даже к $250

[Удален]  
Georgiy Merts:

С чего бы это ? Говорю ж, если когда-то сигнал и открою - он будет стоить дорого. Но, до этого еще далеко... Я думаю, успею десять раз вернуться к $300, и даже к $250

Жора, боюсь не все доживут, до этого счастливого момент а
 
Vladimir Baskakov:
Жора, боюсь не все доживут, до этого счастливого момент а

Да не будет этого счастливого момента ! Говорю ж - сейчас все, скорее всего, спущу обратно. Выбор систем же у меня интуитивен ! А интуиция - это дело такое... Откуда она у меня... 

 

Доходность любой системы обратно пропорциональна количеству  её использующих.  - Это исходит из базовых принципов работы рынка. А базовый принцип такой - сторонние игроки  служит для обеспечения ликвидности его организаторам

Поэтому единственный вариант заработать стороннему игроку это быть очень маленьким и вёртким, идя в кильватере организаторов

 
Max B:

Доходность любой системы обратно пропорциональна количеству  её использующих.  - Это исходит из базовых принципов работы рынка. А базовый принцип такой - сторонние игроки  служит для обеспечения ликвидности его организаторам

Поэтому единственный вариант заработать стороннему игроку это быть очень маленьким и вёртким, идя в кильватере организаторов

Все верно. 

Вот, я пытаюсь найти свой путь для этого.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:



 
Aleksei Stepanenko:

Получается, что система, настроенная на определённый размер волны, может давать сбой со временем, а затем снова работать. Как изменится это соотношение матожидания к размеру волны в будущем не известно.

Но поскольку, соотношение постоянно перемещается, и мест куда ему двигаться много, то вероятность того, что оно окажется в нужной нам точке меньше, чем во всех других. И система потихоньку сливает.

Если большой период поделить на более мелкие периоды, чем у меня, то картина получится ещё хаотичнее. Такие дела.

Даже не нужно ничего специально настраивать: любая система, которая строится по стандартному графику цены, уже модулирована волатильностью и гарантированно поимеет описанные проблемы. 

 
Georgiy Merts:

А я бросил пытаться "понять рынок". Наклепал вагон самых разных систем, причем намеренно взял самых простейших, и сосредотачиваю усилия не на том, чтобы придумать, чтобы система работала, а на том, как выбрать из уже работающих. 

Карго-культ. Так туземцы в попытках вызвать самолеты с ништяками экспериментируют, из чего построить свои макеты для более эффективного призыва. Любой результат такого подхода случаен и ничтожен, потому что не имеет вообще никакого отношения к процессу, на который предполагается влиять или как-то его анализировать.

 
vladavd:

Карго-культ. Так туземцы в попытках вызвать самолеты с ништяками экспериментируют, из чего построить свои макеты для более эффективного призыва: из бамбука или из пальмы. Любой результат такого подхода случаен и ничтожен, потому что не имеет вообще никакого отношения к процессу, на который предполагается влиять или как-то его анализировать.

Не согласен. 

Хотя, даже карго-культ - вполне разумен с точки зрения аборигенов. Но Лига - это не чисто повторение того, что где-то видел.  В Лиге же идея в том, чтобы всегда иметь набор оттестированных систем, имеющих некоторую успешную демо-историю. Я все это имею. 

Другое дело - выбор из этих систем перспективных. И тут, увы, могу лишь повторить - действую интуитивно. А интуиция весьма часто подводит. 

Так что мой основной счет начал уменьшаться. 

В данный момент на нем $420 эквити.

 
Georgiy Merts:

Не согласен. 

Хотя, даже карго-культ - вполне разумен с точки зрения аборигенов. Но Лига - это не чисто повторение того, что где-то видел.  В Лиге же идея в том, чтобы всегда иметь набор оттестированных систем, имеющих некоторую успешную демо-историю. Я все это имею. 

Другое дело - выбор из этих систем перспективных. И тут, увы, могу лишь повторить - действую интуитивно. А интуиция весьма часто подводит. 

Так что мой основной счет начал уменьшаться. 

В данный момент на нем $420 эквити.

Все таки я продолжаю считать, что на такие штуки страшно ставить серьезные деньги. Разгон возможный не серьезных - во многом случаен. К вопросу выбора интуитивного - не интуитивного того или иного варианта ТС, попробуй еще раз перечитать статью 

https://www.mql5.com/ru/articles/143   здесь хоть какая - то конкретика и порядок выбора ТС к торгам по итогам статистики.

Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 позволяет найти наилучший набор параметров, при которых торговая система обеспечивала максимальную прибыль на указанном временном интервале. Но как это сделать в реальном времени? Идея об использовании виртуальной торговли нескольких стратегий в советнике обсуждалась в статье "Конкурс советников внутри советника", в которой приведена ее реализация на MQL4. 

В этой статье мы покажем, что в MQL5 создание и изучение адаптивных стратегий существенно упрощается за счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки.


Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
Адаптивные торговые системы и их использование в терминале MetaTrader 5
  • www.mql5.com
В статье предложен вариант адаптивной системы, состоящей из множества стратегий, каждая из которых производит свои "виртуальные" торговые операции. Реальная торговля происходит в соответствии с сигналами стратегии, которая на текущий момент является самой прибыльной. За счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки, архитектура системы получилась простой и масштабируемой, теперь вы легко сможете создавать и исследовать адаптивные системы, включающие сотни торговых стратегий.
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