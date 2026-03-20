Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 325
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Вообщем ты альтруист, не за 💸, а за идею
С чего бы это ? Говорю ж, если когда-то сигнал и открою - он будет стоить дорого. Но, до этого еще далеко... Я думаю, успею десять раз вернуться к $300, и даже к $250
С чего бы это ? Говорю ж, если когда-то сигнал и открою - он будет стоить дорого. Но, до этого еще далеко... Я думаю, успею десять раз вернуться к $300, и даже к $250
Жора, боюсь не все доживут, до этого счастливого момент а
Да не будет этого счастливого момента ! Говорю ж - сейчас все, скорее всего, спущу обратно. Выбор систем же у меня интуитивен ! А интуиция - это дело такое... Откуда она у меня...
Доходность любой системы обратно пропорциональна количеству её использующих. - Это исходит из базовых принципов работы рынка. А базовый принцип такой - сторонние игроки служит для обеспечения ликвидности его организаторам
Поэтому единственный вариант заработать стороннему игроку это быть очень маленьким и вёртким, идя в кильватере организаторов
Доходность любой системы обратно пропорциональна количеству её использующих. - Это исходит из базовых принципов работы рынка. А базовый принцип такой - сторонние игроки служит для обеспечения ликвидности его организаторам
Поэтому единственный вариант заработать стороннему игроку это быть очень маленьким и вёртким, идя в кильватере организаторов
Все верно.
Вот, я пытаюсь найти свой путь для этого.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Получается, что система, настроенная на определённый размер волны, может давать сбой со временем, а затем снова работать. Как изменится это соотношение матожидания к размеру волны в будущем не известно.
Но поскольку, соотношение постоянно перемещается, и мест куда ему двигаться много, то вероятность того, что оно окажется в нужной нам точке меньше, чем во всех других. И система потихоньку сливает.
Если большой период поделить на более мелкие периоды, чем у меня, то картина получится ещё хаотичнее. Такие дела.
Даже не нужно ничего специально настраивать: любая система, которая строится по стандартному графику цены, уже модулирована волатильностью и гарантированно поимеет описанные проблемы.
А я бросил пытаться "понять рынок". Наклепал вагон самых разных систем, причем намеренно взял самых простейших, и сосредотачиваю усилия не на том, чтобы придумать, чтобы система работала, а на том, как выбрать из уже работающих.
Карго-культ. Так туземцы в попытках вызвать самолеты с ништяками экспериментируют, из чего построить свои макеты для более эффективного призыва. Любой результат такого подхода случаен и ничтожен, потому что не имеет вообще никакого отношения к процессу, на который предполагается влиять или как-то его анализировать.
Карго-культ. Так туземцы в попытках вызвать самолеты с ништяками экспериментируют, из чего построить свои макеты для более эффективного призыва: из бамбука или из пальмы. Любой результат такого подхода случаен и ничтожен, потому что не имеет вообще никакого отношения к процессу, на который предполагается влиять или как-то его анализировать.
Не согласен.
Хотя, даже карго-культ - вполне разумен с точки зрения аборигенов. Но Лига - это не чисто повторение того, что где-то видел. В Лиге же идея в том, чтобы всегда иметь набор оттестированных систем, имеющих некоторую успешную демо-историю. Я все это имею.
Другое дело - выбор из этих систем перспективных. И тут, увы, могу лишь повторить - действую интуитивно. А интуиция весьма часто подводит.
Так что мой основной счет начал уменьшаться.
В данный момент на нем $420 эквити.
Не согласен.
Хотя, даже карго-культ - вполне разумен с точки зрения аборигенов. Но Лига - это не чисто повторение того, что где-то видел. В Лиге же идея в том, чтобы всегда иметь набор оттестированных систем, имеющих некоторую успешную демо-историю. Я все это имею.
Другое дело - выбор из этих систем перспективных. И тут, увы, могу лишь повторить - действую интуитивно. А интуиция весьма часто подводит.
Так что мой основной счет начал уменьшаться.
В данный момент на нем $420 эквити.
Все таки я продолжаю считать, что на такие штуки страшно ставить серьезные деньги. Разгон возможный не серьезных - во многом случаен. К вопросу выбора интуитивного - не интуитивного того или иного варианта ТС, попробуй еще раз перечитать статью
https://www.mql5.com/ru/articles/143 здесь хоть какая - то конкретика и порядок выбора ТС к торгам по итогам статистики.
Тестер стратегий терминала MetaTrader 5 позволяет найти наилучший набор параметров, при которых торговая система обеспечивала максимальную прибыль на указанном временном интервале. Но как это сделать в реальном времени? Идея об использовании виртуальной торговли нескольких стратегий в советнике обсуждалась в статье "Конкурс советников внутри советника", в которой приведена ее реализация на MQL4.
В этой статье мы покажем, что в MQL5 создание и изучение адаптивных стратегий существенно упрощается за счет использования объектно-ориентированного подхода, классов для работы с данными и торговых классов Стандартной библиотеки.