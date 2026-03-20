Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 328
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Какая палата?
Лига Торговых Систем - это набор из 700 роботов самых простых принципов.
Среди них всегда есть те, которые в данный момент зарабатывают. Соответственно, я беру их и использую до тех пор пока они не выходят из строя.
Вопрос единственный - в принципе отбора систем. Пока он решается больше интуитивно.
Так я Вам и советую - открыть сигнал и по Вашему усмотрению подгонять Экспертов. И тогда была бы ясность от Вашего труда, а так всё туманно и нам трудно, Вам посоветовать - что бы Вы могли добиться Грааля.
И как ты себе это представляешь?
Я вот совершенно не могу сказать почему тот или иной бот заработал или слил. Максимум, можно с некоторой степенью вероятности предположить что система еще некоторое время проработает также, как она работает сейчас. Вот это предположение я делаю интуитивно. А как понять, почему зарабатывает или сливает... кто ж его знает?
Брр, хочешь сказать, что не знаешь почему была открыта|закрыта та или иная поза?
Так я Вам и советую - открыть сигнал и по Вашему усмотрению подгонять Экспертов. И тогда была бы ясность от Вашего труда, а так всё туманно и нам трудно, Вам посоветовать - что бы Вы могли добиться Грааля.
Там в Альпах - есть ПАММ!!!
Вы секундант? Всё общение проходит здесь и лигу хотим здесь!!!
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Если Ваш товарищ не хочет открыть сигнал - Открыли бы Вы - мы хоть бы глянули, что у Вас там за извилины.
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Вы хотите сказать что люди доверяют свои средства Вашему другу? - если да! не завидую я его Инвесторам.
1. Вы секундант?
2. Всё общение проходит здесь и лигу хотим здесь!!!
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Если Ваш товарищ не хочет открыть сигнал - Открыли бы Вы - мы хоть бы глянули, что у Вас там за извилины.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вы хотите сказать что люди доверяют свои средства Вашему другу? - если да! не завидую я его Инвесторам.
1. Нет.
2. я этого не знаю. Что за наезды? Вы сами решаете, кому завидовать, кому - нет!!!
Беееее!!!!!!!!!!!!!!!!
Так я Вам и советую - открыть сигнал и по Вашему усмотрению подгонять Экспертов. И тогда была бы ясность от Вашего труда, а так всё туманно и нам трудно, Вам посоветовать - что бы Вы могли добиться Грааля.
Будешь высокомерно "выкать" - не буду отвечать. Мы тут коллеги, так что давай "на ты".
У меня есть основной счет, на котором я и работаю. В данный момент на нем $450 эквити. Когда (если) я удвою эту цифру - открою сигнал. Там есть и график эквити, и нагрузка, и много еще чего (счет существует с начала 2016г).
Мой труд - нужен только мне. Я никому его не навязываю, но с желающими могу поделиться. За обещание открыть бесплатный сигнал по выбранным магикам.
Брр, хочешь сказать, что не знаешь почему была открыта|закрыта та или иная поза?
Знаю. Системы - простейшие, с самыми известными принципами.
Но я не могу сказать, почему при таком открытии эксперт дает прибыль, а точно при таком же открытии полгода назад он прибыль не давал.
Вы секундант? Всё общение проходит здесь и лигу хотим здесь!!!
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Если Ваш товарищ не хочет открыть сигнал - Открыли бы Вы - мы хоть бы глянули, что у Вас там за извилины.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вы хотите сказать что люди доверяют свои средства Вашему другу? - если да! не завидую я его Инвесторам.
У меня почти не было инвесторов - я до сих пор не вышел в плюсы относительно залитого когда-то. За все время рискнули четыре человека. Все инвестировались на сроки около месяца. Трое получили прибыль в районе одного-двух процентов. Четвертый - получил процентов пять.
Знаю. Системы - простейшие, с самыми известными принципами.
Но я не могу сказать, почему при таком открытии эксперт дает прибыль, а точно при таком же открытии полгода назад он прибыль не давал.
Так я это и пытаюсь донести; внимательно проанализировать, найти сильные | слабые места каждой тс, методом замены слабых мест на сильные собрать воедино ну скажем штук 5 продуктивных тс вместо 700 почти бесполезных... работать над ошибками, совершенствовать и улучшать, иначе до пенсии будешь гонять эти 700 почти бесполезных толком ничего не заработав)
У меня почти не было инвесторов - я до сих пор не вышел в плюсы относительно залитого когда-то. За все время рискнули четыре человека. Все инвестировались на сроки около месяца. Трое получили прибыль в районе одного-двух процентов. Четвертый - получил процентов пять.
Вроде Вы образованный человек - И как посмотрю, всех остальных считаете дураками. Всегда есть какая то цель - цель у Вас завлекать Инвесторов, не буду шарить по Интернету Ваших ссылок на эту тему (лигу) - но думаю точно есть. Нечего для Вас не стоило бы, открыть Сигнал. И за три года этой темы - показать нам результат.