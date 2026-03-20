Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 328

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Georgiy Merts:

Какая палата?

Лига Торговых Систем - это набор из 700 роботов самых простых принципов.

Среди них всегда есть те, которые в данный момент зарабатывают. Соответственно, я беру их и использую до тех пор пока они не выходят из строя.

Вопрос единственный - в принципе отбора систем.  Пока он решается больше интуитивно.

Так я Вам и советую - открыть сигнал и по Вашему усмотрению подгонять Экспертов. И тогда была бы ясность от Вашего труда, а так всё туманно и нам трудно, Вам посоветовать - что бы Вы могли добиться Грааля

 
Georgiy Merts:

И как ты себе это представляешь?

Я вот совершенно не могу сказать почему тот или иной бот заработал или слил. Максимум, можно с некоторой степенью вероятности предположить что система еще некоторое время проработает также, как она работает сейчас. Вот это предположение я делаю интуитивно. А как понять, почему зарабатывает или сливает... кто ж его знает?

Брр, хочешь сказать, что не знаешь почему была открыта|закрыта та или иная поза?

 
SanAlex:

Так я Вам и советую - открыть сигнал и по Вашему усмотрению подгонять Экспертов. И тогда была бы ясность от Вашего труда, а так всё туманно и нам трудно, Вам посоветовать - что бы Вы могли добиться Грааля

Там в Альпах - есть ПАММ!!!
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Roman Shiredchenko:
Там в Альпах - есть ПАММ!!!

Вы секундант? Всё общение проходит здесь и лигу хотим здесь!!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если Ваш товарищ не хочет открыть сигнал - Открыли бы Вы - мы хоть бы глянули, что у Вас там за извилины. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы хотите сказать что люди доверяют свои средства Вашему другу? - если да! не завидую я его Инвесторам.

ПАММ

 
SanAlex:

1. Вы секундант?

2. Всё общение проходит здесь и лигу хотим здесь!!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если Ваш товарищ не хочет открыть сигнал - Открыли бы Вы - мы хоть бы глянули, что у Вас там за извилины. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы хотите сказать что люди доверяют свои средства Вашему другу? - если да! не завидую я его Инвесторам.


1. Нет.

2. я этого не знаю. Что за наезды? Вы сами решаете, кому завидовать, кому - нет!!!

Беееее!!!!!!!!!!!!!!!!

 
SanAlex:

Так я Вам и советую - открыть сигнал и по Вашему усмотрению подгонять Экспертов. И тогда была бы ясность от Вашего труда, а так всё туманно и нам трудно, Вам посоветовать - что бы Вы могли добиться Грааля

Будешь высокомерно "выкать" - не буду отвечать. Мы тут коллеги, так что давай "на ты".

У меня есть основной счет, на котором я и работаю. В данный момент на нем $450 эквити. Когда (если) я удвою эту цифру - открою сигнал. Там есть и график эквити, и нагрузка, и много еще чего (счет существует с начала 2016г). 

Мой труд - нужен только мне. Я никому его не навязываю, но с желающими могу поделиться. За обещание открыть бесплатный сигнал по выбранным магикам. 

 
VVT:

Брр, хочешь сказать, что не знаешь почему была открыта|закрыта та или иная поза?

Знаю. Системы - простейшие, с самыми известными принципами. 

Но я не могу сказать, почему при таком открытии эксперт дает прибыль, а точно при таком же открытии полгода назад он прибыль не давал. 

 
SanAlex:

Вы секундант? Всё общение проходит здесь и лигу хотим здесь!!!

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Если Ваш товарищ не хочет открыть сигнал - Открыли бы Вы - мы хоть бы глянули, что у Вас там за извилины. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы хотите сказать что люди доверяют свои средства Вашему другу? - если да! не завидую я его Инвесторам.


У меня почти не было инвесторов - я до сих пор не вышел в плюсы относительно залитого когда-то. За все время рискнули четыре человека. Все инвестировались на сроки около месяца. Трое получили прибыль в районе одного-двух процентов. Четвертый - получил процентов пять. 

 
Georgiy Merts:

Знаю. Системы - простейшие, с самыми известными принципами. 

Но я не могу сказать, почему при таком открытии эксперт дает прибыль, а точно при таком же открытии полгода назад он прибыль не давал. 

Так я это и пытаюсь донести; внимательно проанализировать, найти сильные | слабые места каждой тс, методом замены слабых мест на сильные собрать воедино ну скажем штук 5 продуктивных тс вместо 700 почти бесполезных... работать над ошибками, совершенствовать и улучшать, иначе до пенсии будешь гонять эти 700 почти бесполезных толком ничего не заработав)

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Georgiy Merts:

У меня почти не было инвесторов - я до сих пор не вышел в плюсы относительно залитого когда-то. За все время рискнули четыре человека. Все инвестировались на сроки около месяца. Трое получили прибыль в районе одного-двух процентов. Четвертый - получил процентов пять. 

Вроде Вы образованный человек - И как посмотрю, всех остальных считаете дураками. Всегда есть какая то цель - цель у Вас завлекать Инвесторов, не буду шарить по Интернету Ваших ссылок на эту тему (лигу) - но думаю точно есть. Нечего для Вас не стоило бы, открыть Сигнал. И за три года этой темы - показать нам результат.  

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