Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1755
Рекомендуем всем, кто давно использует 32 битный Wine для Metatrader 5 из-за прошлой несовместимости с 64 битным терминалом, проапгрейдить Wine до последней 64 битной версии и переустановить MetaTrader 5 в 64 битах.
Кроме того, нужно обязательно поставить в Wine режим совместимости как минимум Windows 7 вместо дефолтного Windows XP. Апдейты для Windows XP/2003/Vista больше выпускаться не будут.
Мы также сворачиваем развитие 32 битных версий терминалов MetaTrader 5 и скоро апдейты 32 битных MetaTrader 5 будут остановлены полностью.
новая версия в wine будет доступна расширенная авторизация с сертификатом или нет?
демо-сервер moex идет с задержкой не 15 минут, 1 час 15 минут, так и должно быть?
Нет, еще нет поддержки сертификатов в Wine.
Про чей конкретно MOEX демо-сервер вы говорите?
Демо-серверами MOEX лучше не пользоваться, там запросто может быть отладочный биржевой контур (у биржи есть тестовое окружение), который посылает рандомные котировки. Раз за разом люди считают, что биржевое демо должно быть одинаково с реальным, а потом пишут разоблачительные посты на форумах с картинками левых цен.
Нет, еще нет поддержки сертификатов в Wine.
Про чей конкретно MOEX демо-сервер вы говорите?
Демо-серверами MOEX лучше не пользоваться, там запросто может быть отладочный биржевой контур (у биржи есть тестовое окружение), который посылает рандомные котировки. Раз за разом люди считают, что биржевое демо должно быть одинаково с реальным, а потом пишут разоблачительные посты на форумах с картинками левых цен.
демо сервер - Access Point RU от MetaQuotes, время не критично, но где то читал, что должна быть задержка 15 минут, а там тестирую отработку логики, поэтому ни каких разгромных статей писать и не думал ))
демо сервер - Access Point RU от MetaQuotes, время не критично, но где то читал, что должна быть задержка 15 минут, а там тестирую отработку логики, поэтому ни каких разгромных статей писать и не думал ))
На нашем MetaQuotes-Demo задержка для MOEX 15 минут.
Учтите, что наш сервер работает в своей таймзоне, а не в таймзоне MOEX. Поэтому 1 час - это не задержка, а разница в таймзоне торгового сервера.
На нашем MetaQuotes-Demo задержка для MOEX 15 минут.
Учтите, что наш сервер работает в своей таймзоне, а не в таймзоне MOEX. Поэтому 1 час - это не задержка, а разница в таймзоне торгового сервера.
ясно ))
А чем лучше мт5 от мт4? И лучше ли вообще?
А чем лучше мт5 от мт4? И лучше ли вообще?
МТ4 не работает на бирже )) соответственно это главное, но и в технологическом плане гораздо больше возможностей, хотя и проблем не мало
сколько раз завязывал с МТ5, но постоянно к нему возвращаюсь, все таки MetaQuotes молодцы, терминал революционный, ему бы ввести несколько потоков исполнения кода пользователя, сменить интерфейс по принципу свободных окон (как в Inside MMA) и терминал был бы однозначно лучшим во всем
хотя многопоточность в принципе решается выносом кода во внешние модули
и еще брокеров научить правильно сохранять историю, а то по фьючам уже прошлый контракт даже если всего месяц прошел, может быть с дырками, очень напрягает, когда этот период прогонял неделю назад и все было ОК, а потом выясняется что уже в том периоде дыры, не думаю, что брокеры намеренно рвут историю, но кто то косячит ))
как откатиться на версию 1745 с 1755? оптимизация перестала нормально проходить, первые два сета проходит, а остальные с нулевыми результатами
и такие нули до конца оптимизации, при этом при прогоне в тестере сетов с нулевыми результатами дает положительный балланс. Я так понимаю проблема кроется в том, что с какой то версии при запуске тестирования, балланс почему то становится равен нулю и пока сам терминал не перезапустишь этот балланс так и будет равен нулю при каждом запуске тестирования, хотя могу и ошибаться.
как откатиться на версию 1745 с 1755? оптимизация перестала нормально проходить, первые два сета проходит, а остальные с нулевыми результатами
и такие нули до конца оптимизации, при этом при прогоне в тестере сетов с нулевыми результатами дает положительный балланс. Я так понимаю проблема кроется в том, что с какой то версии при запуске тестирования, балланс почему то становится равен нулю и пока сам терминал не перезапустишь этот балланс так и будет равен нулю при каждом запуске тестирования, хотя могу и ошибаться.
аналогично.
помогает перезапуск
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1755
18 января 2018 года будет опубликовано обновление платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Обновление будет доступно через систему LiveUpdate.