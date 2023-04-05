От теории к практике - страница 132
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Привет!
вы о чем тут обсуждаете?
Ниччего не понимаю.
Ха!
500 баров (точнее - 480) -
Это намек на попытку прогнозирования. Окно 12К или сколько там у тебя. О попытке создания преобразования
делающего из секундного подобие вр с экспоненциальными интервалами времени, намекать не буду)))
Не дают мне покоя эти 2 отрицательных сделки...
Визуализация в помошь, но это не точно)))
Это намек на попытку прогнозирования. Окно 12К или сколько там у тебя. О попытке создания преобразования
делающего из секундного подобие вр с экспоненциальными интервалами времени, намекать не буду)))
Вот умеет Vizard_своими постами даже человека, пребывающего в гильбертовом пространстве потревожить. А? Каково?
По факту - окно 13К. Это соответствует примерно 24570 для равномерной шкалы времени, а должно быть 28800 -> порядка 15000 по экспоненциальной шкале. Ошибся я маленько... Бывает...
Если честно, Vizard_, прогнозированием на основе НС мне просто некогда заниматься. Да, и так все ясно как божий день - руби хвосты и дело в шляпе. Только надо хитро это делать - в некоем экспоненциальном пространственно-временном континууме, да еще с определенным окном. Ну, ты и так все, я смотрю, понял.
Визуализация в помошь, но это не точно)))
И, кстати, я знал, что в решающий момент такие люди как Vizard_ , придут мне на помощь. Что-то я расчувствовался... аж до слез, что на меня не похоже от слова "совсем"... Пошел-ка я отсюда - перевоспитываться обратно :)))))
Визуализация в помошь, но это не точно)))
Классно, конечно.
Маленько Ваша метОда отличается от моей, но принцип тот же по сути...
Вот сразу говорю всем - по этим графикам ничего комментировать не буду - обращайтесь к автору идеи. Идея не моя и вот ее как раз каким-либо образом распространять не буду.
Второй человек на форуме, который реально шарит. Ранее по-более таковых было... Куда делись? Тоже в гильбертовом пространстве? Да, тут заплутать недолго...
Ну, Вы это, слишком уж самокритичны))
Ну, Вы это, слишком уж самокритичны))
Говорю про людей без опознавательных знаков, каких-либо работ и сигналов, вообще, похоже без гражданства, но которые иногда такое выдадут, что просто удивляешься.
Так это значит инопланетяне.