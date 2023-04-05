От теории к практике - страница 132

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Alexander Ivanov:

Привет!

вы о чем тут обсуждаете?

Ниччего не понимаю.



 
Alexander_K2:

Ха!

 500 баров (точнее - 480) -

Это намек на попытку прогнозирования. Окно 12К или сколько там у тебя. О попытке создания преобразования
делающего из секундного подобие вр с экспоненциальными интервалами времени, намекать не буду)))

 
Alexander_K2:
Не дают мне покоя эти 2 отрицательных сделки...

Визуализация в помошь, но это не точно)))


 
Vizard_:

Это намек на попытку прогнозирования. Окно 12К или сколько там у тебя. О попытке создания преобразования
делающего из секундного подобие вр с экспоненциальными интервалами времени, намекать не буду)))


Вот умеет Vizard_своими постами даже человека, пребывающего в гильбертовом пространстве потревожить. А? Каково?

По факту - окно 13К. Это соответствует примерно 24570 для равномерной шкалы времени, а должно быть 28800 -> порядка 15000 по экспоненциальной шкале. Ошибся я маленько... Бывает...

Если честно, Vizard_, прогнозированием на основе НС мне просто некогда заниматься. Да, и так все ясно как божий день - руби хвосты и дело в шляпе. Только надо хитро это делать - в некоем экспоненциальном пространственно-временном континууме, да еще с определенным окном. Ну, ты и так все, я смотрю, понял.

 
Vizard_:

Визуализация в помошь, но это не точно)))


Умен Vizard_ - ничего не могу сказать. Мое почтение! Второй человек на форуме, который реально шарит. Ранее по-более таковых было... Куда делись? Тоже в гильбертовом пространстве? Да, тут заплутать недолго...
 

И, кстати, я знал, что в решающий момент такие люди как Vizard_ , придут мне на помощь. Что-то я расчувствовался... аж до слез, что на меня не похоже от слова "совсем"... Пошел-ка я отсюда - перевоспитываться обратно :)))))

 
Vizard_:

Визуализация в помошь, но это не точно)))

Построил такие же графики для пары USDJPY для данных в экспоненциальной шкале, по состоянию на начало сегодняшнего дня:

Классно, конечно.

Маленько Ваша метОда отличается от моей, но принцип тот же по сути...

Вот сразу говорю всем - по этим графикам ничего комментировать не буду - обращайтесь к автору идеи. Идея не моя и вот ее как раз каким-либо образом распространять не буду.

 
Alexander_K2:
Второй человек на форуме, который реально шарит. Ранее по-более таковых было... Куда делись? Тоже в гильбертовом пространстве? Да, тут заплутать недолго...

Ну, Вы это, слишком уж самокритичны))

 
Dmitriy Skub:

Ну, Вы это, слишком уж самокритичны))

Не, Дмитрий - физиков я просто не считал - они по определению шарят во всем подряд. Говорю про людей без опознавательных знаков, каких-либо работ и сигналов, вообще, похоже без гражданства, но которые иногда такое выдадут, что просто удивляешься. К таким как раз людям отношу Vizard_  и Vladimir. Обоим надо выдавать Нобелевку - один алгоритмами разбрасывается, другой какие-то мощнейшие стат.методы использует для проверки распределений и вообще всего на свете.
 
Alexander_K2:
Говорю про людей без опознавательных знаков, каких-либо работ и сигналов, вообще, похоже без гражданства, но которые иногда такое выдадут, что просто удивляешься.

Так это значит инопланетяне.

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