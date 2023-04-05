От теории к практике - страница 1981

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Доктор:

Есть предположение, что на М1 квадрата уже не будет. Больно уж явная неэффективность.

Абсолютно точно.

Скачал данные OPEN M1 с Дукаскопи для EURUSD за весь 2019 год.

Получил следующую картину:


Вывод 1: Работа с данными OPEN/CLOSE ТФ М1 и выше - Путь в Бездну.

Аминь.

 
Alexander_K:

Абсолютно точно.

Скачал данные OPEN M1 с Дукаскопи для EURUSD за весь 2019 год.

Получил следующую картину:


Вывод 1: Работа с данными ТФ М1 и выше - Путь в Бездну.

Аминь.

По секрету скажу, что на тиках масса неэффективностей. Но превратить их в деньги невозможно. Поэтому они там есть.

На М1 почти ничего нет. Если бы были, то превратились бы в деньги. Поэтому их там нет.

 
Доктор #:

По секрету скажу, что на тиках масса неэффективностей. Но превратить их в деньги невозможно. Поэтому они там есть.

На М1 почти ничего нет. Если бы были, то превратились бы в деньги. Поэтому их там нет.

На тиках масса не эффективностей ? можете парочку рассказать?
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