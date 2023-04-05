От теории к практике - страница 133
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Привет!
вы о чем тут обсуждаете?
Ниччего не понимаю.
чепухой занимаются, никак не поймут, что цена идет туду, куда идет.
Изменятся цена также, как всё другое в природе. Ветер возникает из за разницы давления. Разница в давлении создаёт не равновесность.Любая не равновесная система будет стремиться к равновесию, к своей нулевой точке. Как сказал один уважаемый человек, это неизбежно как пописать.
Изменятся цена также, как всё другое в природе. Ветер возникает из за разницы давления. Разница в давлении создаёт не равновесность.Любая не равновесная система будет стремится к равновесию, к своей нулевой точке. Как сказал один уважаемый человек, это неизбежно как пописать.
Единственное, что меня смущает на данный момент - вот как я не изощряюсь, но при частоте наблюдения за движением цены <=1 сек. объемы выборки (для уровня доверительной вероятности =99.5%) должны быть РАЗНЫМИ для разных валютных пар.
Это меня крайне расстраивает и утомляет. Сейчас я вынужден производить расчеты окна наблюдения для каждой конкретной пары.
Вот смотрите для пары USDJPY:
На нижнем графике - прогнозы для разных размеров окна наблюдения. Как видим, для пары USDJPY надо рассчитать свой точный объем выборки для уровня достоверности прогноза = 99.5%, а для пары EURJPY - совсем другой... и т.п.
Скорее всего, на следующей неделе перейду к экспоненциальной частоте >= 2 сек. и т.д, до тех пор, пока не приду к той частоте наблюдения, при которой расчетный объем выборки для всех валютных пар будет примерно одинаковым, т.е. можно будет говорить о наблюдении в едином пространстве-времени.
Страница №133, и только сейчас Я понял, что здесь занимаются полнейшим фуфлом.
Если некуда девать время, посвятите его волонтёрству - будет больше пользы.
Страница №133, и только сейчас Я понял, что здесь занимаются полнейшим фуфлом.
Если некуда девать время, посвятите его волонтёрству - будет больше пользы.
Убедили - пошел-ка я в волонтеры. Вернусь, когда лично Вы, проиграв последнюю рубаху, и оставив себе только лапти на босу ногу, попросите меня вернуться на форум. Я буду иногда читать его.
Да не обращайте внимания. Интересно почитать размышления и последить за сделками.
Да Я тоже за прогрессию, но здесь как видно сделок нет, и скорее всего никогда не будет, одни сплошные размышления ни о чём.
Преимущество всего этого - никогда не будет слит счёт, потому что на нём никогда не будет вестись торговля.
Александр, позвольте выразить своё мнение по поводу использования столь мощного математического аппарата для реализации незамысловатой идеи о высокой вероятности возврата цены к своему среднему значению. На мой взгляд это как стрельба из пушки по воробьям или (в современной интерпретации) - ракетами С 400 по дронам кустарного производства. )))
Вот тест советника эксплуатирующего ту же идею. Использовано 2 обычных встроенных индикатора + манипуляция лотом и никакой высшей математики. Прогон произведён на ТФ М5 EURUSD c 01.04.2017 г. Как видите сделок много и нет необходимости выдаивать их из большого количества валютных пар.
...
Вот тест советника эксплуатирующего ту же идею. Использовано 2 обычных встроенных индикатора + манипуляция лотом и никакой высшей математики. Прогон произведён на ТФ М5 EURUSD c 01.04.2017 г. Как видите сделок много и нет необходимости выдаивать их из большого количества валютных пар.
Сделок у Вас мало и этого недостаточно для того, чтобы сделать выводы.
Вот необходимый минимум:
//---
Но самом деле и этого недостаточно. Нужно тестировать на всей имеющейся истории и по всем символам и таймфреймам.
Такие системы очень сильно зависят от размера спреда и уровней stops level. Поэтому проводить тесты нужно в различных условиях у разных брокеров.
Только так есть шанс построить устойчивую систему. Но для этого нужно много ресурсов и мощностей. Иначе тесты и поиск оптимальных параметров будут длиться вечность.