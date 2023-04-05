От теории к практике - страница 133

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Alexander Ivanov:

Привет!


вы о чем тут обсуждаете?

Ниччего не понимаю.


чепухой занимаются, никак не поймут, что цена идет туду, куда идет.

 

Изменятся цена также, как всё другое в природе.   Ветер возникает из за разницы давления. Разница в давлении создаёт не равновесность.Любая не равновесная система будет стремиться к равновесию, к своей нулевой точке.  Как сказал один уважаемый человек, это неизбежно как пописать.

 
Wizard2018:

Изменятся цена также, как всё другое в природе.   Ветер возникает из за разницы давления. Разница в давлении создаёт не равновесность.Любая не равновесная система будет стремится к равновесию, к своей нулевой точке.  Как сказал один уважаемый человек, это неизбежно как пописать.

Отлично сказано. Вижу Wizard2018, Вы также все уже поняли.
 

Единственное, что меня смущает на данный момент - вот как я не изощряюсь, но при частоте наблюдения за движением цены <=1 сек. объемы выборки (для уровня доверительной вероятности =99.5%) должны быть РАЗНЫМИ для разных валютных пар.

Это меня крайне расстраивает и утомляет. Сейчас я вынужден производить расчеты окна наблюдения для каждой конкретной пары.

Вот смотрите для пары USDJPY:

На нижнем графике - прогнозы для разных размеров окна наблюдения. Как видим, для пары USDJPY надо рассчитать свой точный объем выборки для уровня достоверности прогноза = 99.5%, а для пары EURJPY - совсем другой... и т.п.

Скорее всего, на следующей неделе перейду к экспоненциальной частоте >= 2 сек. и т.д, до тех пор, пока не приду к той частоте наблюдения, при которой расчетный объем выборки для всех валютных пар будет примерно одинаковым, т.е. можно будет говорить о наблюдении в едином пространстве-времени.

 

Страница №133, и только сейчас Я понял, что здесь занимаются полнейшим фуфлом.

Если некуда девать время, посвятите его волонтёрству - будет больше пользы.

 
Vitaly Muzichenko:

Страница №133, и только сейчас Я понял, что здесь занимаются полнейшим фуфлом.

Если некуда девать время, посвятите его волонтёрству - будет больше пользы.


Убедили - пошел-ка я в волонтеры. Вернусь, когда лично Вы, проиграв последнюю рубаху, и оставив себе только лапти на босу ногу, попросите меня вернуться на форум. Я буду иногда читать его.

 
Да не обращайте внимания.   Интересно почитать размышления и  последить за сделками.
 
Wizard2018:
Да не обращайте внимания.   Интересно почитать размышления и  последить за сделками.

Да Я тоже за прогрессию, но здесь как видно сделок нет, и скорее всего никогда не будет, одни сплошные размышления ни о чём.

Преимущество всего этого - никогда не будет слит счёт, потому что на нём никогда не будет вестись торговля.

 
Alexander_K2:

Александр, позвольте выразить своё мнение по поводу использования столь мощного математического аппарата для реализации незамысловатой идеи о высокой вероятности возврата цены к своему среднему значению. На мой взгляд это как стрельба из пушки по воробьям или (в современной интерпретации) - ракетами С 400 по дронам кустарного производства. )))

Вот тест советника эксплуатирующего ту же идею. Использовано 2 обычных встроенных индикатора + манипуляция лотом и никакой высшей математики. Прогон произведён на ТФ М5 EURUSD c 01.04.2017 г. Как видите сделок много и нет необходимости выдаивать их из большого количества валютных пар.


 
khorosh:

...

Вот тест советника эксплуатирующего ту же идею. Использовано 2 обычных встроенных индикатора + манипуляция лотом и никакой высшей математики. Прогон произведён на ТФ М5 EURUSD c 01.04.2017 г. Как видите сделок много и нет необходимости выдаивать их из большого количества валютных пар.

Сделок у Вас мало и этого недостаточно для того, чтобы сделать выводы. 

Вот необходимый минимум:

//---

Но самом деле и этого недостаточно. Нужно тестировать на всей имеющейся истории и по всем символам и таймфреймам.

Такие системы очень сильно зависят от размера спреда и уровней stops level. Поэтому проводить тесты нужно в различных условиях у разных брокеров.

Только так есть шанс построить устойчивую систему. Но для этого нужно много ресурсов и мощностей. Иначе тесты и поиск оптимальных параметров будут длиться вечность.

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