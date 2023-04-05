От теории к практике - страница 139

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Иллюстрация к выше сказанному на свежих данных

График EURUSD W1



Зона 1: по данной стратегии будет сделано очень много попытом войти в лонг. Падени составило 4000 пипсов

Зона 2: может быть и будет работать

Зона 3: небольшая отдушина, но через 2000 пипсов.

 
Alexander_K2:

Еще раз внимательно посмотрите на нижний график приращений относительно самой цены (верхний график)

Верхний график это не график цены. Верхний это график приращений а нижний это среднее приращений.

Кому вы мозги пудрите?

 
Sergey Chalyshev:

Верхний график это не график цены. Верхний это график приращений а нижний это среднее приращений.

Кому вы мозги пудрите?

Верхний - это график (Ask+Bid)/2 для пары AUDCAD на этой неделе.

Нижний - да, это среднее приращений для выборки =15625, подправил пост.

 
Nikolay Demko:

На выходных посчитаю в mql, но на минутных барах. Манал я с тиками цеплятся, гемора больше чем денег.

А че там считать. Вся пипсовка уже давно на этом принципе построена и прекрасно функционирует.  Ну, на интрадее еще туда-сюда, как-то можно использовать. На бОльших интервалах эта метода не работает в принципе.

Велосипед, однако.)

 
Yuriy Asaulenko:

А че там считать. Вся пипсовка уже давно на этом принципе построена и прекрасно функционирует.  Ну, на интрадее еще туда-сюда, как-то можно использовать. На бОльших интервалах эта метода не работает в принципе.

Велосипед, однако.)

Все поголовно уже давно работают в экспоненциальной шкале времени? :)))))))))))))))
 
Alexander_K2:
Все поголовно уже давно работают в экспоненциальной шкале времени? :)))))))))))))))
Если оч хочется, то можно.) Подкину Вам еще одну идею - резиновое время - растягивается и сжимается по вашему усмотрению.
 
Yuriy Asaulenko:

А че там считать. Вся пипсовка уже давно на этом принципе построена и прекрасно функционирует.  Ну, на интрадее еще туда-сюда, как-то можно использовать. На бОльших интервалах эта метода не работает в принципе.

Велосипед, однако.)


При сравнении двух графиков - верхнего и нижнего, не вижу НИ ОДНОЙ убыточной сделки. А 15625 тиков по экспоненте - это порядка 8 часов, да

 
Alexander_K2:

Верхний - это график (Ask+Bid)/2 для пары AUDCAD на этой неделе.

Нижний - да, это среднее приращений для выборки =15625, подправил пост.


Опять вы обманываетесь.

Верхний ваш график - Это не график цены. Цена не может уходить в минус. Это график приращений!

 
Sergey Chalyshev:


Опять вы обманываетесь.

Верхний ваш график - Это не график цены. Цена не может уходить в минус. Это график приращений!

Сергей, Вы меня пугаете..

.

Пора тикать отсюда, однако!

 
Alexander_K2:

При сравнении двух графиков - верхнего и нижнего, не вижу НИ ОДНОЙ убыточной сделки. А 15625 тиков по экспоненте - это порядка 8 часов, да

А интрадей это что по Вашему? Это и есть несколько сделок в день.
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