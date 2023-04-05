От теории к практике - страница 139
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Иллюстрация к выше сказанному на свежих данных
График EURUSD W1
Зона 1: по данной стратегии будет сделано очень много попытом войти в лонг. Падени составило 4000 пипсов
Зона 2: может быть и будет работать
Зона 3: небольшая отдушина, но через 2000 пипсов.
Еще раз внимательно посмотрите на нижний график приращений относительно самой цены (верхний график)
Верхний график это не график цены. Верхний это график приращений а нижний это среднее приращений.
Кому вы мозги пудрите?
Верхний график это не график цены. Верхний это график приращений а нижний это среднее приращений.
Кому вы мозги пудрите?
Верхний - это график (Ask+Bid)/2 для пары AUDCAD на этой неделе.
Нижний - да, это среднее приращений для выборки =15625, подправил пост.
На выходных посчитаю в mql, но на минутных барах. Манал я с тиками цеплятся, гемора больше чем денег.
А че там считать. Вся пипсовка уже давно на этом принципе построена и прекрасно функционирует. Ну, на интрадее еще туда-сюда, как-то можно использовать. На бОльших интервалах эта метода не работает в принципе.
Велосипед, однако.)
А че там считать. Вся пипсовка уже давно на этом принципе построена и прекрасно функционирует. Ну, на интрадее еще туда-сюда, как-то можно использовать. На бОльших интервалах эта метода не работает в принципе.
Велосипед, однако.)
Все поголовно уже давно работают в экспоненциальной шкале времени? :)))))))))))))))
А че там считать. Вся пипсовка уже давно на этом принципе построена и прекрасно функционирует. Ну, на интрадее еще туда-сюда, как-то можно использовать. На бОльших интервалах эта метода не работает в принципе.
Велосипед, однако.)
При сравнении двух графиков - верхнего и нижнего, не вижу НИ ОДНОЙ убыточной сделки. А 15625 тиков по экспоненте - это порядка 8 часов, да
Верхний - это график (Ask+Bid)/2 для пары AUDCAD на этой неделе.
Нижний - да, это среднее приращений для выборки =15625, подправил пост.
Опять вы обманываетесь.
Верхний ваш график - Это не график цены. Цена не может уходить в минус. Это график приращений!
Опять вы обманываетесь.
Верхний ваш график - Это не график цены. Цена не может уходить в минус. Это график приращений!
Сергей, Вы меня пугаете..
.
Пора тикать отсюда, однако!
При сравнении двух графиков - верхнего и нижнего, не вижу НИ ОДНОЙ убыточной сделки. А 15625 тиков по экспоненте - это порядка 8 часов, да