От теории к практике - страница 63

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И вопрос к Николаю остается - вот я почитал на форуме, что Вы с неким Prival'ом прямо-таки бились за возможность работы со всеми тиковыми данными. А цель-то какая преследовалась?

 

Жаль мне, конечно, потраченного времени на эти идиотские тики. Столько труда... Хорошо, что вовремя разобрался. Время до Нового Года еще есть!

 
Во, насчет меры центральной тенденции. Зеленым цветом - пафосная WMA, в которой веса зависят от вероятности приращений. Красным - обычная SMA.

Александр, что вы можете сказать сообществу по поводу их почти полной идентичности?


[Удален]  

дайте кто-нибудь формулу средне-квадратического отклонения.

или простой кусок кода с расчетом его.

и почему все так любят именно СКО, а не среднее отклонение.

 
bas:

95% от чего?


Доверительный интервал 95%

 
bas:
Во, насчет меры центральной тенденции. Зеленым цветом - пафосная WMA, в которой веса зависят от вероятности приращений. Красным - обычная SMA.

Александр, что вы можете сказать сообществу по поводу их почти полной идентичности?



Класс! Вот это дело! А профит при закрытии сделки разве не больше будет???? Правда совсем чуть-чуть... Нет, я не настаиваю. После тяжелейшего поражения с t2-распределением, мне теперь лень пересчитывать значения вероятностей приращений. Ошибся, и теперь скорее всего выберу SMA. Надо подумать...

 
Alexander_K2Класс! Вот это дело! А профит при закрытии сделки разве не больше будет???? Правда совсем чуть-чуть... Нет, я не настаиваю. После тяжелейшего поражения с t2-распределением, мне теперь лень пересчитывать значения вероятностей приращений. Ошибся, и теперь скорее всего выберу SMA. Надо подумать...

WMA чуть отстает на трендах, поскольку там бОльшие приращения, и они имеют меньший вес. Так что да, профит будет возможно чуть выше. Речь о том что принципиальных различий нет.

Вы не ошиблись, вы просто не понимали что вероятности приращений принципиальной роли не играют.

 
bas:

WMA чуть отстает на трендах, поскольку там бОльшие приращения, и они имеют меньший вес. Так что да, профит будет возможно чуть выше. Речь о том что принципиальных различий нет.

Вы не ошиблись, вы просто не понимали что вероятности приращений принципиальной роли не играют.

Да, думаю, надо остановиться на SMA и не мучиться.
 
Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?

Как раз докажешь. ДЦ выставляет публично базу, и любой волен её скачать. Если ДЦ изменит постфактум тик, это можно доказать через экспртизу/анализ файлов хранящихся у пользователей.

ЗЫ А раньше было так: вы сами там чё то назаписывали, ммы не верим вашим данным, наши данные хранящиеся на сервере самые правильные. И хрен чё докажешь.

 
Alexander_K2:

Ладно. На некоторое время исчезаю - надо научиться выуживать архивы OPEN из МТ4 и поработать с ними.

Программа, которая у меня сейчас работает - полная туфта! И t2-распределения нет и работать надо с ценами OPEN, а не с тиками... В теорию верю безоговорочно и программу исправлю. Вот отсюда и название этой ветки. КАЖДОЕ решение должно быть обосновано теоретически, иначе - никак.


Из МТ4 проблем нет, F2 архив котировок, сохранить в .csv

В МТ5 посложнее, такой функции у терминала нет, надо писать код для выгрузки, зато в МТ5 база М1 длиннее, потому что все ТФ в МТ5 строятся из М1, а в МТ4 каждый ТФ качается отдельно с сервера.

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