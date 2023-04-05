От теории к практике - страница 130
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Нет, не знаю, Дмитрий, что делать в таком случае. Это - к извечному вопросу о сборе всех подряд тиков. Тут на некоторых ветках люди бьются изо всех сил за прием буквально КАЖДОГО, вплоть до приходящих пакетами. Ну, вот к ним и вопрос - что это такое и как с этим быть?
да уж... "отличник"
своими пассажами позоришь сообщество физиков именно ты! да ещё и кляузник...
Я не кляузник, я оказываю Вам добрую услугу - прошу модераторов сделать доброе дело - отправить Вас приносить пользу обществу - на завод. Вам надо работать в поте лица, день и ночь протирая спиртом приборы КИП. Это полезное и богоугодное дело - работать на государство, буквально спотыкаясь от усталости и алкоголя.
Плохо запахло. :(
Я не кляузник, я оказываю Вам добрую услугу - прошу модераторов сделать доброе дело - отправить Вас приносить пользу обществу - на завод. Вам надо работать в поте лица, день и ночь протирая спиртом приборы КИП. Это полезное и богоугодное дело - работать на государство, буквально спотыкаясь от усталости и алкоголя.
ты не просто кляузник, ты ещё и наглый лжец.
Плохо запахло. :(
Так не портите, тем более в гостях.
уж чья бы корова мычала...
Не, главное всяким пулемётам приходить и портить воздух можно. А автору у себя же в ветке-плохо пахнет сразу. У того же пулемёта можно прийти и с чистой совестью газануть в его ветке ровно так же, и даже больше. По отношению к его словоблудию, тьме провальных эксперементов с заранее не обоснованными утверждениями, и прочим. Эта ветка тоже потеряла для меня интерес. Но если говорить о равенстве в праве нести что хочется. То чем он хуже того же неумёхи, что и местный. Количество прочитанных книг ещё не говорит о качестве их понимания. Можно кучу прочесть и быть дубом. А можно и знания из одной успешно применять. Так что не известно ещё кто больше словоблуд, прячущийся за неоднозначность определений.
Вот тут - согласен. Пусть я неумеха (я - действительно новичок на форексе), но подозревать меня, человека, всю жизнь посвятившего физике, в каких-то манипуляциях - просто невозможно читать. И пусть результатов у меня пока нет - но люди, которые читают эту ветку, все равно что-то новое для себя открыли. По сути, мне и этого достаточно.
Ладно, не о чем больше говорить.
Несмотря на то, что ветка оказалась изрядно изгажена слабоумными субъектами, я продолжу ее и доведу до логического финала.
На этой неделе подключил к торговле 20 валютных пар. Т.к. времени вычислять объемы выборки для каждой пары было некогда и помощников тут на форуме днем с огнем не сыщешь, то я для всех пар выставил выборку = 13000 тиков. Неправильно, конечно, ну да ладно.
Пошли сделки! Сегодня их было две.
Первая - положительная:
Вторая - отрицательная:
Сразу бросается в глаза, что объем выборки = 13.000 тиков маловат.
Общая прибыль на данный момент = 112 pips
Наткнулся на новый для меня метод торговли (пишут, на фьючерсах), по которому выпущена даже целая книга https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=25559.0;topicseen. Существенным для этой ветки мне представляется подход, лежащий в основе метода: в какую сторону сейчас ДЦ выгодно сдвигать цены. Впервые встречаю метод, основанный на моделировании поведения ДЦ. Поскольку Александр с трудом и далеко не сразу поверил, что каждый ДЦ дает свои тики, и сейчас еще интересуется, "зачем ДЦ искажать реальные тики" - вот картинка из сообщения по ссылке выше: