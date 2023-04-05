От теории к практике - страница 134

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Если кто-то успешно использует эту идею (возврата к среднему от хвостов распределения, которые надо вовремя увидеть) - отлично.

Я просто теоретически этот факт здесь доказываю. Заодно всплыли многие интересные моменты из физики-математики. Увлекся теорией, что тут говорить... Я ж теоретик по образованию  - прошу делать скидку на этот факт.

Сейчас просто отключил ТС от торговли - компьютер с ней загружен на 100%, а у меня новые идеи появились.. - надо их протестировать. Ну, как бы хобби появилось.

Но, эта ветка - ни фига не туфта, как некоторые говорят. Можно не читать мои посты - Бог с ними, но Вы почитайте других людей здесь - надо уметь вчитываться и Вы найдете ответы на многие вопросы.

 
Anatoli Kazharski:

Сделок у Вас мало и этого недостаточно для того, чтобы сделать выводы. 

Вот необходимый минимум:

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Но самом деле и этого недостаточно. Нужно тестировать на всей имеющейся истории и по всем символам и таймфреймам.

Такие системы очень сильно зависят от размера спреда и уровней stops level. Поэтому проводить тесты нужно в различных условиях у разных брокеров.

Только так есть шанс построить устойчивую систему. Но для этого нужно много ресурсов и мощностей. Иначе тесты и поиск оптимальных параметров будут длиться вечность.

Я использую другой подход. Никогда не пытаюсь сделать грааль для всех символов на все времена. Поиск, оптимизация и тестирование такого грааля действительно может продлиться вечность. Получив в тестере приемлемые результаты, ставлю эксперт на реал. Пока даёт прибыль использую. В противном случае, меняю параметры или модернизирую. Главное - обязательно должно использоваться ограничение убытка. Я обычно убыток ограничиваю на уровне несколько большем величины максимальной просадки при тестировании.
 
khorosh:
Я использую другой подход. Никогда не пытаюсь сделать грааль для всех символов на все времена. Поиск, оптимизация и тестирование такого грааля действительно может продлиться вечность. Получив в тестере приемлемые результаты, ставлю эксперт на реал. Пока даёт прибыль использую. В противном случае, меняю параметры или модернизирую. Главное - обязательно должно использоваться ограничение убытка. Я обычно убыток ограничиваю на уровне несколько большем величины максимальной просадки при тестировании.

Плохой у Вас подход. Это означает только то, что Вы играете вслепую и у Вас всегда будет убыток или вечное вращение около нуля. Наверняка Вы поставили себя в такие рамки не специально. У Вас просто не хватает для этого ресурсов.

Если же тестировать алгоритм такого типа на всей имеющейся истории, Вы будете знать все его слабые стороны и только так есть шанс улучшить результат.

 
Anatoli Kazharski:

Плохой у Вас подход. Это означает только то, что Вы играете вслепую и у Вас всегда будет убыток или вечное вращение около нуля. Наверняка Вы поставили себя в такие рамки не специально. У Вас просто не хватает для этого ресурсов.

Если же тестировать алгоритм такого типа на всей имеющейся истории, Вы будете знать все его слабые стороны и только так есть шанс улучшить результат.

Согласен, порхаю по поверхности, в глубину не лезу, не люблю слишком напрягаться. Пенсионер же, 75 лет, - напрягаться не рекомендуется. Врачи не советуют. Больше умственной энергии трачу на шахматы, чем на форекс.) 
 

А вот, к примеру, данные по AUDCAD за эту неделю:

Классно, не так ли?

Обратите внимание на вчерашние скачки, после выхода решения по процентной ставке в Канаде.

 
Alexander_K2:

А вот, к примеру, данные по AUDCAD за эту неделю:

Классно, не так ли?

Обратите внимание на вчерашние скачки, после выхода решения по процентной ставке в Канаде.

На самом деле очень классно, серьёзно!

Возникает как всегда всего один вопрос: "Как на этом заработать деньги?"

 
Vitaly Muzichenko:

На самом деле очень классно, серьёзно!

Возникает как всегда всего один вопрос: "Как на этом заработать деньги?"

На хвосты смотри на нижнем графике и анализируй саму цену на верхнем.
 
Vitaly Muzichenko:

На самом деле очень классно, серьёзно!

Возникает как всегда всего один вопрос: "Как на этом заработать деньги?"



 
Dennis Kirichenko:


Истину глаголишь, Денис! Ты уже налабал программу, надеюсь? Или еще что-то непонятно?
 
Alexander_K2:
Истину глаголишь, Денис! Ты уже налабал программу, надеюсь? Или еще что-то непонятно?
Александр, привет!

Нет ещё. Болел. Медленно возвращаюсь к рабочему ритму... Есть вопросы, сформулирую - задам.

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