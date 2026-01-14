Ошибки, баги, вопросы - страница 69

Interesting:

Допустим открыто 3 позиции по 5 лотов, при этом закрываем одну из поз встречным ордером на 5 лотов. В итоге получаем перелимит...

Правило не будет нарушаться, как я понимаю, если открыто не 15, а Volume<=14 лотов, при этом производится частичное (или полное) закрытие одной из поз...

Не вдаваясь в подробности - о каких трех позициях идет речь? На каждом инструменте может быть только одна позиция,мы даже это в справке везде добавили, например, для PositionSelect:

Примечание

По каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".

Общее количество позиций на торговом счете не может превышать общего количества финансовых инструментов.

Rosh:

Три символа, три позции.. (вроде алкоголь не пил, траву не курил)

Многие трейдеры предпочитают не указывать SL и TP в ордерах, да и если они были выставлены может потребоваться досрочное закрытие позы.

Простая ситуация: Открыт Buy по EUR, GBP и JPY. Каждая позиция по 5 лотов, всего 15 (правилу не противоречим). Выставляем SELL-Limit по EUR на 5 лотов, при этом сразу получаем перелимит и вылет (дисквалификацию) по правилу.

PS

Конечно рыночные операции (Buy и Sell) сюда могут и не попасть (если по правилу контролируются открыты позиции + лимитники), но так это рыночные операции.

 
Не путайте, смотрите раздел Информация о счете:

ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE

Идентификатор

Описание

Тип свойства

ACCOUNT_BALANCE

Баланс счета в валюте депозита

double

ACCOUNT_CREDIT

Размер предоставленного кредита в валюте депозита

double

ACCOUNT_PROFIT

Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита

double

ACCOUNT_EQUITY

Значение собственных средств на счете в валюте депозита

double

ACCOUNT_LIMIT_VOLUME

Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе

double

Значит на чемпионате возвращаться будет 5,0. Извиняюсь, просмотрел.

Но все равно, как я пониаю если открыта поза на 5 лотов, только противоположная рыночная операция не приведет к перелимиту?

PS

Но поскольку я в чемпионате не участвую думаю мне это не грозит. Хотя правильную обработку данного ограничения хочется понять...

 

Здраствуйте. 

При использовании класса CSymbolInfo заметил следующее. Метод CSymbolInfo::StopLevel() объявлен в документации:

 StopLevel

Получает минимальный отступ для ордеров в пунктах

 

однако при попытке обратится к нему из экземпляра класса 

 

 метод не виден:

Было подозрение, что .StopLevel() можно впечатать "вручную", однако и в этом случае класс его не узнает:

 

Большое спасибо, если подскажете, что не так. 

Для начала, вопрос на засыпку - Если рчеь идет о методе CSymbolInfo::StopsLevel() у которого результат int по определению при чем тут DoubleToString (ведь там работа с Double, а не Int)?

Во-вторых -  все нормально видится, если ГЛАНДЫ не автогеном вырезаются (как в вашем случае)... :)

 
Interesting:

Значит на чемпионате возвращаться будет 5,0. Извиняюсь, просмотрел.

Неверно, на чемпионате будет возвращаться 15, на демо должно показывать 0 (отсутствие ограничения).
 
Спасибо за сообщение, размеремся. В данный момент этот метод объявлен как StopsLevel().
Rosh:
Неверно, на чемпионате будет возвращаться 15, на демо должно показывать 0 (отсутствие ограничения).
Ну да, первый раз спрашивал же на счет 15 (видимо перегрелся)... :)
Rosh:
Спасибо за сообщение, размеремся. В данный момент этот метод объявлен как StopsLevel().

Он в обоих случаях не попадает в DoubleToString (не совместимые типы якобы).

По идеи и разбераться не стоит. Хотя если только с целью научить понимать DoubleToString еще и целые, но вот скажите мне зачем это делать (когда есть IntegerToString())...

