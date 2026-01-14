Ошибки, баги, вопросы - страница 69
Допустим открыто 3 позиции по 5 лотов, при этом закрываем одну из поз встречным ордером на 5 лотов. В итоге получаем перелимит...
Правило не будет нарушаться, как я понимаю, если открыто не 15, а Volume<=14 лотов, при этом производится частичное (или полное) закрытие одной из поз...
Не вдаваясь в подробности - о каких трех позициях идет речь? На каждом инструменте может быть только одна позиция,мы даже это в справке везде добавили, например, для PositionSelect:
Примечание
По каждому символу в любой момент времени может быть открыта только одна позиция, которая является результатом одной или более сделок. Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера, которые также отображаются на вкладке "Торговля" в панели "Инструменты".
Общее количество позиций на торговом счете не может превышать общего количества финансовых инструментов.
Три символа, три позции.. (вроде алкоголь не пил, траву не курил)
Многие трейдеры предпочитают не указывать SL и TP в ордерах, да и если они были выставлены может потребоваться досрочное закрытие позы.
Простая ситуация: Открыт Buy по EUR, GBP и JPY. Каждая позиция по 5 лотов, всего 15 (правилу не противоречим). Выставляем SELL-Limit по EUR на 5 лотов, при этом сразу получаем перелимит и вылет (дисквалификацию) по правилу.
PS
Конечно рыночные операции (Buy и Sell) сюда могут и не попасть (если по правилу контролируются открыты позиции + лимитники), но так это рыночные операции.
Не путайте, смотрите раздел Информация о счете:
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
Идентификатор
Описание
Тип свойства
ACCOUNT_BALANCE
Баланс счета в валюте депозита
double
ACCOUNT_CREDIT
Размер предоставленного кредита в валюте депозита
double
ACCOUNT_PROFIT
Размер текущей прибыли на счете в валюте депозита
double
ACCOUNT_EQUITY
Значение собственных средств на счете в валюте депозита
double
ACCOUNT_LIMIT_VOLUME
Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе
double
Значит на чемпионате возвращаться будет 5,0. Извиняюсь, просмотрел.
Но все равно, как я пониаю если открыта поза на 5 лотов, только противоположная рыночная операция не приведет к перелимиту?
PS
Но поскольку я в чемпионате не участвую думаю мне это не грозит. Хотя правильную обработку данного ограничения хочется понять...
Здраствуйте.
При использовании класса CSymbolInfo заметил следующее. Метод CSymbolInfo::StopLevel() объявлен в документации:
StopLevel
Получает минимальный отступ для ордеров в пунктах
однако при попытке обратится к нему из экземпляра класса
метод не виден:
Было подозрение, что .StopLevel() можно впечатать "вручную", однако и в этом случае класс его не узнает:
Большое спасибо, если подскажете, что не так.
Для начала, вопрос на засыпку - Если рчеь идет о методе CSymbolInfo::StopsLevel() у которого результат int по определению при чем тут DoubleToString (ведь там работа с Double, а не Int)?
Во-вторых - все нормально видится, если ГЛАНДЫ не автогеном вырезаются (как в вашем случае)... :)
Неверно, на чемпионате будет возвращаться 15, на демо должно показывать 0 (отсутствие ограничения).
Спасибо за сообщение, размеремся. В данный момент этот метод объявлен как StopsLevel().
Он в обоих случаях не попадает в DoubleToString (не совместимые типы якобы).
По идеи и разбераться не стоит. Хотя если только с целью научить понимать DoubleToString еще и целые, но вот скажите мне зачем это делать (когда есть IntegerToString())...