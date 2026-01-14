Ошибки, баги, вопросы - страница 72
Да, тут и правда косяк, DoubleToString было поставлено по ошибке. Так что проблема остается только в документации
Кстати документация не соответствует действительности и по классу CAccountInfo в части методов доступа к свойствам по идентификатору.
Определение InfoString() указано в виде double InfoString(...) и в то же время
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.
Вряд ли это так тип приводится. Скорее всего значение возвращается двумя путями - через return и через параметр по ссылке. Это подтверждается и тем, что при использовании метод возвращает string:
То же самое и с double InfoInteger(), который на самом деле возвращает long а не bool, и с double InfoDouble(), про который тоже написано
true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.
Хотя опять же, как видно на картинке, параметр определяется только один, так что про ссылку речи нет....
Странное поведение тестера стратегий...
В билде 298 обнаружено странное поведение тестера стратегий после отмены процесса тестирования (раньше этого не замечал).
Итог
кнопка "Отмена" становится кнопкой "Старт", тестирование прекращается. Казалось бы все хорошо, а нет - параметры остаются серыми и отредактировать их не представляется возможным.
Добрый день! подскажите почему сыпется инвалид стоп?
Принципиально это код переноса в безубыток... думаю многим будет полезен...
Разработчикам - А где вы такую траву берете?
Этож надо было серверу так "обкуриться", чтобы позиции SELL объявлять как POSITION_TYPE_BUY (0), Buy по видимому должен быть POSITION_TYPE_SELL (1)...
Я про вопрос выше и работу вот этого кода:
PS
DEDMOROZ, а идентификаторами пользоваться не пробовали? говорят помогает...
Кроме того, полезно разделять код больших блоков на части (ООП на дворе)...
Потому что есть другие перечисления, в которых есть ORDER_TYPE_BUY, DEAL_TYPE_SELL, BOOK_TYPE_BUY
А при чем тут PositionGetInteger(POSITION_TYPE)? И тем более при чем тут POSITION_TYPE_BUY и POSITION_TYPE_SELL?
Простой пример:
У меня сейчас есть открытая позиция Sell по EUR (открывал с рынка). Я вижу что она Sell, а советник видит ее как Buy (0)..
От крываю справку по PositionGetInteger(POSITION_TYPE) и вижу то, что сервер явно что-то путает...
PS
Человек видит открытую позу, человек видит справку и делает все правильно (по его мнению), но у сервера как всегда "особое" мнение...
Прежде чем видеть открытую позу, надо бы сначала вызвать функцию PositionSelect
Тоды извиняюсь, это я сегодня курнуть успел...
или перебор не нужен, или ask,bid по символу позы запрашивать