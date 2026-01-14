Ошибки, баги, вопросы - страница 73
или перебор не нужен, или ask,bid по символу позы запрашивать
Функция PositionGetSymbol автоматически выбирает позицию для дальнейшей работы.
Фактически PositionGetSymbol обеспечивает последовательный выбор, а PositionSelect - прямой выбор
или перебор не нужен, или ask,bid по символу позы запрашивать
Там для начала, как выяснилось, PositionGetInteger(POSITION_TYPE) юзается без выбора по PositionSelect. Что по сути не есть хорошо (как Слава мне напомнил)... :)
Функция PositionGetSymbol автоматически выбирает позицию для дальнейшей работы.
Фактически PositionGetSymbol обеспечивает последовательный выбор, а PositionSelect - прямой выбор
нуу если с использованием телепатии, то if(PositionSelect(Symbol())) надо вместо цикла поставить :)
Желательно еще проверять, что LevelProfit-LevelWLoss не меньше SymbolInfoInteger(Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
И таки double сравниваются не правильно..
в остальном вроде должно работать)
ps: не уверен, но для модификации sl/tp, deviation>0 ни чего хорошего не добавит.
Некорректно работает функция ObjectGetInteger() с идентификатором OBJPROP_TIME
Что бы воспроизвести ошибку, создайте объект "Прямоугольник" с именем "1"
Запустить скрипт, приведенный ниже, показывающий четыре координаты привязки нашего свежего созданного прямоугольника с именем "1"
Видим, что ценовые координаты определены верно, а временые - нет:
Почувствуйте разницу
Вот скрипт.
А вот результат.
Почувствуйте разницу
Спасибо, разницу почувствовал.
Вы явно задали тип значению - datetime
а я использовал преобразование данных.
Но не значит ли это, что конструкция
работает неверно?
Не то чтобы неверно. Эти действия просто лишние.
Посмотрите справку по функции StringToTime() и вы поймете, почему получился неправильный результат.
Не совсем. Преобразованием IntegerToString Вы получили строку типа "12345612345", тогда как для StringToTime на вход должна подаваться строка, форматированная как дата "2010.07.29 08:10"
Однако, Вы показали нам нашу ошибку. В Вашем случае мы должны были вернуть дату 1970.01.01 00:00 и взвести ошибку last_error
Не совсем. Преобразованием IntegerToString Вы получили строку типа "12345612345", тогда как для StringToTime на вход должна подаваться строка, форматированная как дата "2010.07.29 08:10"
Однако, Вы показали нам нашу ошибку. В Вашем случае мы должны были вернуть дату 1970.01.01 00:00 и взвести ошибку last_error