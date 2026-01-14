Ошибки, баги, вопросы - страница 66
Сейчас, основное неудобство это, то, что MQ в любом случае создают счета только по USD и с плечом 100, а к пример Альпари только с плечом в 500...
На нашем демо-сервере уже есть мультивалютные демо-счета с большим выбором кредитного плеча:
Инсталлируйте терминал заново с обновленного дистрибутива: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Странно, может быть я уже совсем того....
Выбор сервера
Выбор типа счета
Выбор размера плеча
PS
Это на 294 релизе, недели не прошло как ставил...
Странно, может быть я уже совсем того....
Просто скачайте дистрибутив заново - он был обновлен.
Начальные условия для регистраций демо-счетов задаются именно в лейбле дистрибутива и не обновляются при апдейтах.
Подскажите как получить 2 экстремума зигзага? Делаю так:
Примеров куча а разобраться не получается пока.
Сделал!
