Ошибки, баги, вопросы - страница 62
Дык контролировать нужно наличие отложек по этой паре, типа (или как)?
Это так примерно контролировать?
Подскажите, почему в МТ5 так мало инструментов. Можно их кол-во как-то увеличить?
подскажите где можно почитать про тестер, интерисуют режимы оптимизации. вот пример
выбрал баланс + какойто минимум, получил результаты, а вот что это за цифры не понимаю .... чем отличаються режимы тестирования тоже не понятно... почитать бы
Это так примерно контролировать?
В блоке проверки, насколько я понимаю пропущен выбор ордера по Ticket-у (или мне типа кажется?)...
Я бы организовал проверку в виде функции (самостоятельной или включенной в класс), к примеру такой:
По поводу параметра "Balanse + min Drawdown", так это вроде с просадкой счета по балансу связано.
Насколько понимаю возвращаться будет просадка по балансу за каждый прогон тестера.
Есть в отчете у MT4 такие цифери (к примеру):
PS
Как я понимаю возвращается либо Абсолютная, либо Максимальная просадка за попытку с учетом баланса.
А выбор результатов тестирования производится по наименьшим результатам просадки всех прогонов.
...
не это, что то другое, начальный деапозит 5000, результат при этом 459842.36. почитать бы нигде справку не нашол про это...
Справка в терминале.
Тестер / Работа с тестером / Оптимизация советников / Типы оптимизации
Вы часто упрекаете нас безосновательно, если бы также критически относились к себе.
Цифры означают произведение итогового баланса на процент обратный от просадки. В справке по тестеру где то есть подробное описание.
PS Сорри, я медленно печатаю, Rosh уже ответил со всеми ссылками.