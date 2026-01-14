Ошибки, баги, вопросы - страница 62

Дык контролировать нужно наличие отложек по этой паре, типа (или как)?

Это так примерно контролировать?

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
Подскажите, почему в МТ5 так мало инструментов. Можно их кол-во как-то увеличить?
 
почему мало, у метаквостов около 50 самые популярные в их числе, у других брокеров не знаю. а вам сколько нужно?
 

подскажите где можно почитать про тестер, интерисуют режимы оптимизации. вот пример

 

выбрал баланс + какойто минимум, получил результаты, а вот что это за цифры не понимаю ....  чем отличаються режимы тестирования тоже не понятно... почитать бы

 

[Удален]  
В блоке проверки, насколько я понимаю пропущен выбор ордера по Ticket-у (или мне типа кажется?)...

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }

Я бы организовал проверку в виде функции (самостоятельной или включенной в класс), к примеру такой:

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0)
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;        //Counter "for"
bool Result;  //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
  if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;}
//Searching 
  if(Ticket!=0)
  //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
  //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect(Ticket);
  }
  else
  //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

    for(f=0;f<OrdersTotal();f++)
    //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
    //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket(f);
    //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
      if(OrderSelect(Ticket))
      //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

        if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle)
        //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
        break;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
[Удален]  
По поводу параметра "Balanse + min Drawdown", так это вроде с просадкой счета по балансу связано.

Насколько понимаю возвращаться будет просадка по балансу за каждый прогон тестера.

Есть в отчете у MT4 такие цифери (к примеру):

Absolute Drawdown: 18 496.44 Maximal Drawdown: 53 958.04 (99.99%) Relative Drawdown: 99.99% (53 958.04)


PS

Как я понимаю возвращается либо Абсолютная, либо Максимальная просадка за попытку с учетом баланса.

А выбор результатов тестирования производится по наименьшим результатам просадки всех прогонов.

 
не это, что то другое, начальный деапозит 5000, результат при этом 459842.36. почитать бы нигде справку не нашол про это...
 
Справка в терминале.

Тестер / Работа с тестером / Оптимизация советников / Типы оптимизации

  • Максимальный баланс — показателем оптимизированности является максимальное значение баланса;
  • Баланс + максимальная прибыльность —  показателем является максимальное значение произведения баланса на прибыльность;
  • Баланс + максимальное  матожидание выигрыша — показателем является произведение баланса на матожидание выигрыша;
  • Баланс + минимальная просадка — в данном случае помимо значения баланса учитывается уровень просадки: (100% - Просадка)*Баланс;
  • Баланс + максимальный фактор восстановления — показателем является произведение баланса на фактор восстановления;
  • Баланс + максимальный коэффициент Шарпа — показателем является произведение баланса на коэффициент Шарпа;
  • Максимальный пользовательский параметр — при выборе данного параметра в качестве критерия оптимизации будет учитываться значение функции OnTester() в советнике. Данный параметр позволяет пользователю использовать любой собственный показатель для оптимизации.

 
Вы часто упрекаете нас безосновательно, если бы также критически относились к себе.


 
Цифры означают произведение итогового баланса на процент обратный от просадки. В справке по тестеру где то есть подробное описание.

 

PS Сорри, я медленно печатаю, Rosh уже ответил со всеми ссылками. 

