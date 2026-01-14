Ошибки, баги, вопросы - страница 71

Renat:

Запустите инсталлер с ключем /32

Спасибо!
Странное поведение тестера стратегий...


В билде 298 обнаружено странное поведение тестера стратегий после отмены процесса тестирования (раньше этого не замечал).

Делаем так:

1. Открываем тестер стратегий;

2. Выбираем торговый эксперт из списка;

3. Настраиваем параметры эксперта;

4. Настраиваем параметры тестера стратегий (ТФ 4H, торговый инструмент к примеру EUR, период тестирования с 2000/01/01 по 2010/07/28, начальное депо 10 000$);

5. Запускаем тестирование, нажав "Старт".

Во время тестирования (еще нет синей полоски), вроде как еще должна производится подготовка к тестам и синхронизация истории делаем отмену.

Итог

кнопка "Отмена" становится кнопкой "Старт", тестирование прекращается. Казалось бы все хорошо, а нет - параметры остаются серыми и отредактировать их не представляется возможным.

 
Спасибо, проверим и исправим.
Разработчикам.

Раз уж речь пошла о тестере. Сделайте плиз тоды выгрузку результатов и в Microsoft Office Excel 2003 (для разнообразия).

если честно - Задолбал этот 2007 со своими кривыми форматами файлов....

 

К сожалению, в Office 2003 экспорта не получится.

Если отчет просто нужен для просмотра, то лучше его экспортировать в HTML.

И просто список сделок не возможно перенести, без графики и всякой лишней лабуды?

Из HTML выдирать стремно инфу потом. Дожились, 2003 не формат... :(

 

Вот невезуха! При распаковке МТ5 получи оплеуху: It should be CPU with SSE2 support in order to install this application!

Это я в адрес разработчиков, цитата со страницы регистрации на форуие:

Только на форуме Вы сможете напрямую пообщаться с разработчиками системы и задать им свои вопросы. Ваши комментарии и пожелания очень важны для нас. Мы обязательно ответим на все Ваши вопросы и, если это возможно, постараемся реализовать Ваши предложения.

Вопрос к разработчикам:

Есть ли в этом случае возможность решить проблему перевода эксперта с МQL4 на МQL5 без покупки нового компьютера?

Может нового компа и не потребуется, а вот новый проц точно нужен...

PS

А эксперт переписать можно и в любом текстовом редакторе (это так к слову)...

 

 Вопрос по MetaEditor 5.0.

Показ/Открытие Окна "Инструменты" работает по Сtrl+T.

А как настроить чтобы работал как в четверке по Esc?

?

А если нельзя настроить, то пожелание разработчикам - сделать обязательно!  

 
Interesting:

Он в обоих случаях не попадает в DoubleToString (не совместимые типы якобы).

По идеи и разбераться не стоит. Хотя если только с целью научить понимать DoubleToString еще и целые, но вот скажите мне зачем это делать (когда есть IntegerToString())...

Да, тут и правда косяк, DoubleToString было поставлено по ошибке. Так что проблема остается только в документации

Кстати документация не соответствует действительности и по классу CAccountInfo в части методов доступа к свойствам по идентификатору.

Определение InfoString() указано в виде double  InfoString(...) и в то же время 

Возвращаемое значение

   true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

Вряд ли это так тип приводится. Скорее всего значение возвращается двумя путями - через return и через параметр по ссылке. Это подтверждается и  тем, что при использовании метод возвращает string:

 

То же самое и с double  InfoInteger(), который на самом деле возвращает long а не bool, и с double  InfoDouble(), про который тоже написано 
 true – в случае удачи, false – если не удалось получить значение свойства.

 Хотя опять же, как видно  на картинке, параметр определяется только один, так что про ссылку речи нет.... 

