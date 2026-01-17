Ошибки, баги, вопросы - страница 3696
В дебагере не определяется тип и постоянно пишется - unknown enum value 65720::
Всем привет! Мне понадобился МТ5, я с ним никогда не работал (но большой опыт на МТ4), и я попал в какое-то зазеркалье. В тестере не запускается ни тестирование ни оптимизация. Если включить визуализацию, то пустое окно. Агенты все локальные, на той же машине. Переставлял терминал с удалением папок в AppData\Roaming\MetaQuotes, подключался к пяти разным брокерам, демо счет завел на MetaQuotes Software Corp, обновился до бета версии. Везде поведение одинаковое. История когда подгружается в агента, идет сбой подгрузки истории и все. Запускал на другом компьютере (windows server 2022), запускал версию portable. Я уж не знаю что еще попробовать.
Вот лог из окна визуализатора
2026.01.16 22:28:20.931 MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
2026.01.16 22:28:20.938 cloud network mode is off
2026.01.16 22:28:20.938 initialization finished
2026.01.16 22:28:21.234 login (build 5505)
2026.01.16 22:28:21.440 9148 bytes of account info loaded
2026.01.16 22:28:21.440 1478 bytes of tester parameters loaded
2026.01.16 22:28:21.440 1220 bytes of input parameters loaded
2026.01.16 22:28:21.462 34499 bytes of symbols list loaded (9027 symbols)
2026.01.16 22:28:21.463 expert file added: Experts\Platform_Test.ex5. 27677 bytes loaded
2026.01.16 22:28:21.483 5397 Mb available, 67 blocks set for ticks generating
2026.01.16 22:28:21.483 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2026.01.16 22:28:21.483 successfully initialized
2026.01.16 22:28:21.483 67 Kb of total initialization data received
2026.01.16 22:28:21.483 11th Gen Intel Core i7-11370H @ 3.30GHz, 16075 MB
2026.01.16 22:28:21.513 EURUSD: symbol to be synchronized
2026.01.16 22:28:21.514 EURUSD: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
2026.01.16 22:28:21.514 EURUSD: history synchronization started
2026.01.16 22:28:21.695 base file C:\Users\yury_\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\0148BD5691B65B0F2157627A4231F3DE\Agent-127.0.0.1-3000\..\bases\MetaQuotes-Demo\history\EURUSD\2024.hcs open error [3]
2026.01.16 22:28:21.695 EURUSD: history synchronization error [apply error]
2026.01.16 22:28:21.695 EURUSD: load 3.34 Mb of history data to synchronize in 0:00:00.180
2026.01.16 22:28:21.695 EURUSD: history synchronized from 2024.01.02 to 2024.12.31
2026.01.16 22:28:21.695 prepare for shutdown
2026.01.16 22:28:21.695 EURUSD: history data load error
2026.01.16 22:28:21.695 EURUSD: there is no history. Please make sure that EURUSD history is available on the trade server
2026.01.16 22:28:21.695 unexpected end of testing
2026.01.16 22:28:21.695 test Experts\Platform_Test.ex5 on EURUSD,H4 thread finished
2026.01.16 22:28:21.696 shutdown finished
2026.01.16 22:28:21.695 base file C:\Users\yury_\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\0148BD5691B65B0F2157627A4231F3DE\Agent-127.0.0.1-3000\..\bases\MetaQuotes-Demo\history\EURUSD\2024.hcs open error [3]
2026.01.16 22:28:21.695 EURUSD: history synchronization error [apply error]
выключите терминал (и редактор и оптимизатор и всё-всё)
проверьте диск на наличие ошибок и достаточность места
удалите историю в bases,
включите терминал, выберите стабильно работающий AccessPoint
установите в Настройки/Графики/Баров_в_окне unlimited
откройте инструмент EURUSD и нудно скрольте влево пока не упрётесь ;-) попереключайте таймфреймы и повторите процедуру
---
скорее всего, ошибка в истории наложилась на известные проблемы с сетью
в 4-ке в этом плане было проще ;-)
Да так и сделал, на МТ4 этим приходилось заниматься, чтобы получить настоящую историю. История подгрузилась заново в папку конкретного брокера (в данном случае тестовый MetaQuotes Software Corp). Ошибка не ушла. Я прям в оцепенении. Ну допустим у меня какая-то ошибка в системе. Но на арендованом Windows server 2022 как такое же повторяется!?
+ у меня тоже не подгружается после установки нескольких терминалов от разных брокеров
Если то же самое что у меня, то надо набрать в CMD от имени админа что-то такое, подставив свой псевдоним инсталяции:
mklink /J "C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\0148BD5691B65B0F2157627A4231F3DE\bases" "C:\Users\user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0148BD5691B65B0F2157627A4231F3DE\bases"
я так и сделал прочитав предыдущие сообщения, но это не выход каждый раз. разобраться бы почему такое случается и исправить,
сколько людей незнают как исправить этот баг? представляте? а в теме ошибок 3 тысячи страниц.
мне ии даже с поиском по сети ничего ненашел чтобы решить эту проблему, и вот сегодня решил зайти сюда.