Ошибки, баги, вопросы - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может, но ведь иногда работает, хотя когда задаю 3 то в коротком имени отрисовываеться 3 значения а мне нужно только одно основного буфера.
Тогда может вот так:
На графике выводится только одно значение.
Тогда может вот так:
На графике выводится только одно значение.
Вот как раз так и получаеться что в коротком имени индикатора отображаеться 3 числа тогда как буфер для рисования один он же хранит всё что нужно знать,
проблема в том что в 4 можно было просто запросить значение машки на нужном баре а тут приходиться грузить весь буфер и соответственно гдето его хранить
хотя для нужд индикатора это самое хранение не нужно. Но как получить значение машки по другому не знаю.
Тогда может вот так:
На графике выводится только одно значение.
Там не в инициализации дело. И даже не в тех двух строчках которые Машек вызывают.
Если даже предположить тот факт что параметр СИМВОЛ действительно нужен там (лично я в этом сомневаюсь), работа с буферами хромает, а про блок калькулятора я вообще молчу...
Ага вижу разобрались что индикатор отображает значение угла линейной регрессии не того инструмента на котором запущен,
а того что прописан в инпуте, значит надеюсь шашку спрячите.
Теперь уже по холодочку, рассудительно скажите в чём видите несуразность того что происходит в калькулятэ ???
Я не утверждаю что там всё правильно (так как только учу пятёру ну и естевственно парюсь как и многие).
Первое что мне приходит на ум так это что длинна истории на разных парах разная и поэтому глючит,
хотя разработчики уверяли что терминал сам всё нужное подгрузит.
Вот как раз так и получаеться что в коротком имени индикатора отображаеться 3 числа тогда как буфер для рисования один он же хранит всё что нужно знать,
проблема в том что в 4 можно было просто запросить значение машки на нужном баре а тут приходиться грузить весь буфер и соответственно гдето его хранить
хотя для нужд индикатора это самое хранение не нужно. Но как получить значение машки по другому не знаю.
Ага вижу разобрались что индикатор отображает значение угла линейной регрессии не того инструмента на котором запущен,
а того что прописан в инпуте, значит надеюсь шашку спрячите.
Теперь уже по холодочку, рассудительно скажите в чём видите несуразность того что происходит в калькулятэ ???
Я не утверждаю что там всё правильно (так как только учу пятёру ну и естевственно парюсь как и многие).
Первое что мне приходит на ум так это что длинна истории на разных парах разная и поэтому глючит,
хотя разработчики уверяли что терминал сам всё нужное подгрузит.
А что тут рассуждать. Берем шапку калькулятора и что мы там видим, а видим мы там вот что:
После чего идет контроль баровРассчитываем один инстумент, а бары считаем по другому. Вот и скажите мне где логика?
Я вот тут переписал калькулятэ вот таким образом :записи об ошибках исчезли но работать всё равно не работает как надо.
Вот тут мы ломали головы над подобным индюком. Посмотрите что вышло из этого
Я вот тут переписал калькулятэ вот таким образом :записи об ошибках исчезли но работать всё равно не работает как надо.
Единственный правильный путь тут очень простой.
Пишется 100% работающий индикатор, причем он делается классически без параметра "Символ", т.е. расчитывается по текущему символу и периоду.
После чего такой БАЗОВЫЙ калькулятор вызывается в эксперте (если предусмотрена механическая работа) или калькуляторе (если необходимо отображать инфу на графике НЕ РАСЧЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА).
PS
В противном случае если делать все по уму придется в калькуляторе или отдельной функции делать дополнительный расчет, после чего увязывать результаты с данными по текущему графику...
Я вот тут переписал калькулятэ вот таким образом :записи об ошибках исчезли но работать всё равно не работает как надо.
Наверно лучше так:
Работает вроде корректно.