kirill190982:
Здравствуйте, подскажите правильно ли я понял, что инструменты CFD имеют ограничение, а именно: тип ордеров - внутридневные исключая SL и TP. То есть выходит, что нельзя устанавливать SL, TP если это так, то подскажите какой функцией можно определить, что SL, TP нельзя выставлять. Спасибо

Это такие настройки у этих символов на сервере. Это не означает, что нельзя устанавливать стоп-уровни:

По окончании торгового дня будут удалены отложенные ордеры, а стоп-уровни открытых позиций будут сохранены.

На данный момент из MQL5 эту настройку проверить нельзя.

ACCOUNT_LIMIT_VOLUME

Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе

double


Разработчикам  - за лимит ордеров кончено спасибки, а вот по этому поводу я не совсем понял - что сказано, и как это понимать? :(

Смущает часть касающаяся отложников. Вот объясните мне зачем их сюда добавили?

Как я понимаю формулировка по идеи должна быть примерно такой  - "Максимально доступный совокупный объем открытых позиций".

Что само по себе подразумевает то, что отложенные ордера до момента срабатывания сюда ни каким боком относиться не должны, а контроль выполнения данного условия ведется со стороны сервера (по факту срабатывания ордера).

PS

В настоящий момент возвращается 0 (я так понял это значит то, что ограничение не действует), а на чемпионате должно возвращаться 15,0. Я прав?

 
Смотрите Правила чемпионата:



Сервер не будет проводить расширенный анализ - к чему приведет срабатывание того или иного отложенного ордера - к сокращению позиции или ее наращиванию. Если проводить анализ каждого торгового запроса на выставлении отложеннного ордера, то это будет неоправданная нагрузка на сервер.

Правила Automated Trading Championship 2010
  • championship.mql5.com
Правила Automated Trading Championship 2010
Я так пологал, что посчитать совокупную позицию при срабатывании ордера для сервера буде не очень затруднительно, видимо ошибался...

Придется мутить проверку условий у себя...

PS

Хотя интересно - Что кроме дисквалификации будет грозить в случае превышения данного значения, а также какую ошибку вернет сервер если что (ну может же трейдер или робот ошибиться в расчетах)?

 
Это значит, что открыв позицию 15 лотов, её нельзя будет закрыть, пока sl/tp не сработают, или при открытии направление таки будет учитываться?
 
Interesting:

Я так пологал, что посчитать совокупную позицию при срабатывании ордера для сервера буде не очень затруднительно, видимо ошибался...

Нужно просчитать на один шаг дальше - допустим, мы оставляем проверку на момент срабатывания. Вот отложенник сработал и вдруг выясняется, что допустимый объем превышен. На каком основании ордер будет отклонен? Лучше сразу отсечь все ненужные вопросы.
 
Swan:
Это значит, что открыв позицию 15 лотов, её нельзя будет закрыть, пока sl/tp не сработают, или при открытии направление таки будет учитываться?
Ее можно будет закрыть тремя последовательными рыночными ордерами по 5 лотов. Но это уже вопросы другой ветки, там это уже обсуждалось - Automated Trading Championship 2010.
Swan:
Это значит, что открыв позицию 15 лотов, её нельзя будет закрыть, пока sl/tp не сработают, или при открытии направление таки будет учитываться?

SL и TP вроде участвовать не должны. А поскольку встрченая в любом случае должна считаться либо SL либо TP. Полагаю, что закрыть ее по идеи будет можно, в противном случае все алгоритмы при которых SL и TP явно не прописаны могут приводить к ошибке, возникающей при конфликте с этим ограничением.

PS

По этому и предложил сделать ограничение только для открытых позиций.

 
Rosh:
Ее можно будет закрыть тремя последовательными рыночными ордерами по 5 лотов. Но это уже вопросы другой ветки, там это уже обсуждалось - Automated Trading Championship 2010.
да, до нововведений. но по справке можно понять и так, что направление любых ордеров не учитывается)
Rosh:
Нужно просчитать на один шаг дальше - допустим, мы оставляем проверку на момент срабатывания. Вот отложенник сработал и вдруг выясняется, что допустимый объем превышен. На каком основании ордер будет отклонен? Лучше сразу отсечь все ненужные вопросы.

Я предпологал примерно такой алгоритм - Цена доходит до ордера, наступает момент срабатывание, но до перевода ордера в рынок происходит проверка на Корректность по этому правилу. Если операция противоречит правилу есть два варианта действий:

1.  - удаляем ордер и посылаем клиенту код ошибки (если ордер должен сработать по правилу "все или нечего");

2. - выполняем операцию на допустимый объем и (сели условие "все или ничего" не актуально), а оставшийся объем как и в первом случае удаляем, как ордер выставленный сервером (с указанием кода ошибки).

PS

В противном случае я не пойму как обрабатывать ситуацию при которой достигнут лимит, но операция проводится не по явно указанным SL и TP.

Допустим открыто 3 позиции по 5 лотов, при этом закрываем одну из поз встречным ордером на 5 лотов. В итоге получаем перелимит...

Правило не будет нарушаться, как я понимаю, если открыто не 15, а Volume<=14 лотов, при этом производится частичное (или полное) закрытие одной из поз...

