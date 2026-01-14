Ошибки, баги, вопросы - страница 68
Здравствуйте, подскажите правильно ли я понял, что инструменты CFD имеют ограничение, а именно: тип ордеров - внутридневные исключая SL и TP. То есть выходит, что нельзя устанавливать SL, TP если это так, то подскажите какой функцией можно определить, что SL, TP нельзя выставлять. Спасибо
Это такие настройки у этих символов на сервере. Это не означает, что нельзя устанавливать стоп-уровни:
По окончании торгового дня будут удалены отложенные ордеры, а стоп-уровни открытых позиций будут сохранены.
На данный момент из MQL5 эту настройку проверить нельзя.
ACCOUNT_LIMIT_VOLUME
Максимально допустимый совокупный объем открытой позиции и отложенных ордеров (вне зависимости от направления) на одном символе
double
Разработчикам - за лимит ордеров кончено спасибки, а вот по этому поводу я не совсем понял - что сказано, и как это понимать? :(
Смущает часть касающаяся отложников. Вот объясните мне зачем их сюда добавили?
Как я понимаю формулировка по идеи должна быть примерно такой - "Максимально доступный совокупный объем открытых позиций".
Что само по себе подразумевает то, что отложенные ордера до момента срабатывания сюда ни каким боком относиться не должны, а контроль выполнения данного условия ведется со стороны сервера (по факту срабатывания ордера).
PS
В настоящий момент возвращается 0 (я так понял это значит то, что ограничение не действует), а на чемпионате должно возвращаться 15,0. Я прав?
Разработчикам - за лимит ордеров кончено спасибки, а вот по этому поводу я не совсем понял - что сказано, и как это понимать? :(
Смущает часть касающаяся отложников. Вот объясните мне зачем их сюда добавили?
Как я понимаю формулировка по идеи должна быть примерно такой - "Максимально доступный совокупный объем открытых позиций".
Что само по себе подразумевает то, что отложенные ордера до момента срабатывания сюда ни каким боком относиться не должны, а контроль ведется со стороны сервера (по факту срабатывания ордера).
Смотрите Правила чемпионата:
Сервер не будет проводить расширенный анализ - к чему приведет срабатывание того или иного отложенного ордера - к сокращению позиции или ее наращиванию. Если проводить анализ каждого торгового запроса на выставлении отложеннного ордера, то это будет неоправданная нагрузка на сервер.
Я так пологал, что посчитать совокупную позицию при срабатывании ордера для сервера буде не очень затруднительно, видимо ошибался...
Придется мутить проверку условий у себя...
PS
Хотя интересно - Что кроме дисквалификации будет грозить в случае превышения данного значения, а также какую ошибку вернет сервер если что (ну может же трейдер или робот ошибиться в расчетах)?
Я так пологал, что посчитать совокупную позицию при срабатывании ордера для сервера буде не очень затруднительно, видимо ошибался...
Это значит, что открыв позицию 15 лотов, её нельзя будет закрыть, пока sl/tp не сработают, или при открытии направление таки будет учитываться?
SL и TP вроде участвовать не должны. А поскольку встрченая в любом случае должна считаться либо SL либо TP. Полагаю, что закрыть ее по идеи будет можно, в противном случае все алгоритмы при которых SL и TP явно не прописаны могут приводить к ошибке, возникающей при конфликте с этим ограничением.
PS
По этому и предложил сделать ограничение только для открытых позиций.
Ее можно будет закрыть тремя последовательными рыночными ордерами по 5 лотов. Но это уже вопросы другой ветки, там это уже обсуждалось - Automated Trading Championship 2010.
Нужно просчитать на один шаг дальше - допустим, мы оставляем проверку на момент срабатывания. Вот отложенник сработал и вдруг выясняется, что допустимый объем превышен. На каком основании ордер будет отклонен? Лучше сразу отсечь все ненужные вопросы.
Я предпологал примерно такой алгоритм - Цена доходит до ордера, наступает момент срабатывание, но до перевода ордера в рынок происходит проверка на Корректность по этому правилу. Если операция противоречит правилу есть два варианта действий:
1. - удаляем ордер и посылаем клиенту код ошибки (если ордер должен сработать по правилу "все или нечего");
2. - выполняем операцию на допустимый объем и (сели условие "все или ничего" не актуально), а оставшийся объем как и в первом случае удаляем, как ордер выставленный сервером (с указанием кода ошибки).
PS
В противном случае я не пойму как обрабатывать ситуацию при которой достигнут лимит, но операция проводится не по явно указанным SL и TP.
Допустим открыто 3 позиции по 5 лотов, при этом закрываем одну из поз встречным ордером на 5 лотов. В итоге получаем перелимит...
Правило не будет нарушаться, как я понимаю, если открыто не 15, а Volume<=14 лотов, при этом производится частичное (или полное) закрытие одной из поз...