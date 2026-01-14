Ошибки, баги, вопросы - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, недавно в редакторе появилась отличная функция поиска в статьях, codebase и по всему сайту MQL5.com:
Делаю расчёт на всех барах и вижу нелады, проверил данные в конце графика и обнаружил что на часовом графике бары идут раз в день(шок),
вся статистика к чертям собачим.
Может как то нужно обновить график или ещё что ???
Подскажите, при компиляции библиотеки функций выдает такую ошибку в чем причина? соответственно ех5 файл не создается.
Вот так примерно должно выглядеть содержимое библиотекиИспользование "export" обязательно в mq5, но его не должно быть в mqh.
Вот так примерно должно выглядеть содержимое библиотекиИспользование "export" обязательно в mq5, но его не должно быть в mqh.
спасибо, ато в справке не нашел этой инфы, в ней вообще нет и в четверке вроде тоже не было как правильно должны быть оформлены mqh и библиотеки функций , для их нормальной компиляции.
P.S нашел описание в справке.
спасибо, ато в справке не нашел этой инфы, в ней вообще нет и в четверке вроде тоже не было как правильно должны быть оформлены mqh и библиотеки функций , для их нормальной компиляции.
Я когда миграционную библиотеку делал тож намучился, пришлось обращаться к разработчикам...
PS
Нужно будет сказать, что это было почти 7 месяцев назад и еще не все работало как надо...
спасибо, ато в справке не нашел этой инфы, в ней вообще нет и в четверке вроде тоже не было как правильно должны быть оформлены mqh и библиотеки функций , для их нормальной компиляции.
P.S нашел описание в справке.
Хорошо, что нашли, но все же приведу ссылку на раздел Экспортирование функций:
Описание внешних функций
Тип внешних функций, определенных в другом модуле, должен быть явно описан. Отсутствие такого описания может привести к ошибкам при компиляции, компоновке или выполнении программы. При описании внешнего объекта используйте ключевое слово #import с указанием модуля.
Примеры:
#import "user32.dll"
int MessageBoxW(int hWnd ,string szText,string szCaption,int nType);
int SendMessageW(int hWnd,int Msg,int wParam,int lParam);
#import "lib.ex5"
double round(double value);
#import
С помощью импорта можно очень легко описывать функции, вызываемые из внешних DLL или скомпилированных EX5 библиотек. Библиотеками EX5 являются скомпилированные ex5-файлы, которые имеют свойство library. Импортировать из EX5 библиотек можно только функции, описанные с модификатором export.
Смотри также
Перегрузка, Виртуальные функции, Полиморфизм
Делаю расчёт на всех барах и вижу нелады, проверил данные в конце графика и обнаружил что на часовом графике бары идут раз в день(шок),
вся статистика к чертям собачим.
Может как то нужно обновить график или ещё что ???
Если копнете еще немного глубже, то обнаружите, что минутки на том интервале данных также хранятся "странно" - каждый день состоит из одного минутного бара, а цены High и Close этой минутки соответствуют ценам High и Close дневного бара.
Это обусловлено тем, что базовым кирпичиком для строительства всех таймфреймов в MetaTrader 5 являются минутные данные. Более подробно об этом можно почитать в разделе Организация доступа к данным
Если копнете еще немного глубже, то обнаружите, что минутки на том интервале данных также хранятся "странно" - каждый день состоит из одного минутного бара, а цены High и Close этой минутки соответствуют ценам High и Close дневного бара.
Это обусловлено тем, что базовым кирпичиком для строительства всех таймфреймов в MetaTrader 5 являются минутные данные. Более подробно об этом можно почитать в разделе Организация доступа к данным
Да, минуток старее 1999 года нет на демо-сервере. С 1993 по 1999 год идут минутные базы, заменяющие дни.
Что то похожее я и предполагал, спасибо что разьяснили.
Дело за малым прописать функцию которая определяет с какого бара идёт полноценная история,
иначе расчёт типа мат.ожидание размера бара может быть с сильной ошибкой.
Можно конечно сделать пользовательскую, но если будет встроенная (имхо) многим это поможет.