Ошибки, баги, вопросы - страница 67
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Хочется выбирать установку x64 или x32 bit версию терминала.
Как я понимаю, можно скачать обычную 32 битную версию и поставить на комп где 64 бита...
скачиваю здесь https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes/mt5/mt5setup.exe автоматом ставится x64.
Вот и пожелание если ось 64 битная пусть будет выбор x64 или x86.
скачиваю здесь https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes/mt5/mt5setup.exe автоматом ставится x64.
Вот и пожелание если ось 64 битная пусть будет выбор x64 или x86.
Тогда на текущий момент проще всего пользоваться билдами меньше 292 (там уже есть поддержка 64 bit).
Хотя если подумать то выбор битности терминала нужен и желателен для 64 разрядных ПК.
Разработчикам - разберитесь плиз с сообщениями терминала "Error modifying position by....''. Постоянно появляются при прогоне MACD Sample на тестере или демке...
"
Это наследственная ошибка от MACD Sample mql4 :)
Попытка модифицировать ордер не изменив стоп-лосс.
В коде некорректно сравниваются double.
Это наследственная ошибка от MACD Sample mql4 :)
Попытка модифицировать ордер не изменив стоп-лосс.
В коде некорректно сравниваются double.
Ну так ошибки нужно исправлять. Или как?
Этож "винтажный эксперт" :)
Можно исправить, как то так:
Этож "винтажный эксперт" :)
Можно исправить, как то так: