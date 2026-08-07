Ошибки, баги, вопросы - страница 67

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gumgum:
Хочется выбирать  установку x64 или x32 bit версию терминала. 
Как я понимаю, можно скачать обычную 32 битную версию и поставить на комп где 64 бита...
 
Interesting:
Как я понимаю, можно скачать обычную 32 битную версию и поставить на комп где 64 бита...

скачиваю здесь https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes/mt5/mt5setup.exe автоматом ставится x64.

 Вот и пожелание если ось 64 битная пусть будет выбор x64 или x86.  

[Удален]  
gumgum:

скачиваю здесь https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes/mt5/mt5setup.exe автоматом ставится x64.

 Вот и пожелание если ось 64 битная пусть будет выбор x64 или x86.  

Тогда на текущий момент проще всего пользоваться билдами меньше 292 (там уже есть поддержка 64 bit).

Хотя если подумать то выбор битности терминала нужен и желателен для 64 разрядных ПК.

[Удален]  
Разработчикам - разберитесь плиз с сообщениями терминала "Error modifying position by....''. Постоянно появляются при прогоне MACD Sample на тестере или демке...
 
Interesting:
Разработчикам - разберитесь плиз с сообщениями терминала "Error modifying position by....''. Постоянно появляются при прогоне MACD Sample на тестере или демке...
"

Это наследственная ошибка от MACD Sample mql4 :)

Попытка модифицировать ордер не изменив стоп-лосс.

В коде некорректно сравниваются double.

[Удален]  
Swan:

Это наследственная ошибка от MACD Sample mql4 :)

Попытка модифицировать ордер не изменив стоп-лосс.

В коде некорректно сравниваются double.

Ну так ошибки нужно исправлять. Или как?
 
Interesting:
Ну так ошибки нужно исправлять. Или как?

Этож "винтажный эксперт" :)

Можно исправить, как то так:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for long position modifying                                |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::LongModified()
  {
   bool res=false;
//--- check for trailing stop
   if(InpTrailingStop>0)
     {
      if(m_symbol.Bid()-m_position.PriceOpen()-m_adjusted_point*InpTrailingStop>0.1*_Point)
        {
         if(m_symbol.Bid()-m_traling_stop-m_position.StopLoss()>0.1*_Point || m_position.StopLoss()==0.0)
           {
            double sl=m_symbol.Bid()-m_traling_stop;
            double tp=m_position.TakeProfit();
            //--- modify position
            if(m_trade.PositionModify(Symbol(),sl,tp))
               printf("Long position by %s to be modified",Symbol());
            else
              {
               printf("Error modifying position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
               printf("Modify parameters : SL=%f,TP=%f",sl,tp);
              }
            //--- modified and must exit from expert
            res=true;
           }
        }
     }
//---
   return(res);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for short position modifying                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSampleExpert::ShortModified()
  {
   bool   res=false;
//--- check for trailing stop
   if(InpTrailingStop>0)
     {
      if(m_position.PriceOpen()-m_symbol.Ask()-m_adjusted_point*InpTrailingStop>0.1*_Point)
        {
         if(m_position.StopLoss()-m_symbol.Ask()-m_traling_stop>0.1*_Point || m_position.StopLoss()==0.0)
           {
            double sl=m_symbol.Ask()+m_traling_stop;
            double tp=m_position.TakeProfit();
            //--- modify position
            if(m_trade.PositionModify(Symbol(),sl,tp))
               printf("Short position by %s to be modified",Symbol());
            else
              {
               printf("Error modifying position by %s : '%s'",Symbol(),m_trade.ResultComment());
               printf("Modify parameters : SL=%f,TP=%f",sl,tp);
              }
            //--- modified and must exit from expert
            res=true;
           }
        }
     }
//---
   return(res);
  }
[Удален]  
Разработчикам - А где описание изменений в 298 релизе?
[Удален]  
Swan:

Этож "винтажный эксперт" :)

Можно исправить, как то так:

Так хочется чтобы разработчики свой релиз эксперта поправили, причем так чтобы все было ОК...
 
Здравствуйте, подскажите правильно ли я понял, что инструменты CFD имеют ограничение, а именно: тип ордеров - внутридневные исключая SL и TP. То есть выходит, что нельзя устанавливать SL, TP если это так, то подскажите какой функцией можно определить, что SL, TP нельзя выставлять. Спасибо
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
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Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
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