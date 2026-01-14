Ошибки, баги, вопросы - страница 75

Новый комментарий
 

ох уж етот mql5, уму непостежимо.. смотрю в книгу, вижу фигу)... подскажите в чем проблема?)

input int      RISK=100;
int           Risk;

void OnInit() {Risk=RISK;}

void OnTick() {Print(Risk);}

 почему в итоге в принте (как и в вычислениях) я вижу число 15? :) уже голову сломал

 

maryan.dirtyn:

почему в итоге в принте (как и в вычислениях) я вижу число 15? :) уже голову сломал

 
Renat:
да, есть такое.. но руками не писал, клянусь)  откуда оно воопсче взялось там, понятия не имею)... но помогло, спасибо.
[Удален]  

Всем доброе время суток.

Разработчикам.

В своей работе я использую информацию находящуюся в свойствах файла (вкладка СВОДКА).

Но дело в том, что при сохранении изменений в файле эта информация теряется. Можно сделать так чтобы этого не происходило?


 
Renat:

Это на нашем демо-сервер транслируются новости сайта MQL5.com взамен отсутствующих форексных новостей (у нас нет права распространять бесплатно чужие новости).


 Хм. Кризис ещё правит бал? В кризис права были, а то уж и нет почему-то. Ну да и ладно. Вообще, полностью согласен: в призовой фонд никак не залезешь, так что проживём и без новостей.

  А котировки, кстати, тоже вроде небесплатные, но пока идут... - и то хлеб. А все эти новости - они и не нужны. Я всегда считал, что ФА больше врёт, чем помогает, и в основном служит крупным спекулянтам, маркетмейкерам и политическим силам для манипуляции толпой. Поэтому - даёшь ТА forever! А что ещё для счастья нужно?

 

Interesting:

В своей работе я использую информацию находящуюся в свойствах файла (вкладка СВОДКА).

Но дело в том, что при сохранении изменений в файле эта информация теряется. Можно сделать так чтобы этого не происходило?

Посмотрим, что можно сделать.
 
Valmars:

В ходе тестирования советника случайно наткнулся на некорректную, по моему мнению, работу функции Sleep() в тестере. Суть в следующем:

 

Разобрались. Никакой ошибки нет

Если во время слипа не было ни одного тика, значение, возвращаемое TimeCurrent (а именно, последнее известное время сервера, или время прихода последней котировки), не изменяется.

Попробуйте выводить TimeLocal, и вы увидите, что всё в порядке 

[Удален]  
stringo:

Разобрались. Никакой ошибки нет

Если во время слипа не было ни одного тика, значение, возвращаемое TimeCurrent (а именно, последнее известное время сервера, или время прихода последней котировки), не изменяется.

Попробуйте выводить TimeLocal, и вы увидите, что всё в порядке 

На мой взгляд тут помочь может TimeTradeServer
 
Interesting:
На мой взгляд тут помочь может TimeTradeServer
Здесь поможет вывод тестерного времени в лог рядом с сообщением. Как раз этим занимаемся
[Удален]  
stringo:
Здесь поможет вывод тестерного времени в лог рядом с сообщением. Как раз этим занимаемся
Это поможет для отслеживание торгового процесса в логе, но не как не в работе эксперта (насколько я понимаю TimeTradeServer не зависит от времени поступления последней котировки)...
1...686970717273747576777879808182...3695
Новый комментарий