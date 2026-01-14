Ошибки, баги, вопросы - страница 74
В ходе тестирования советника случайно наткнулся на некорректную, по моему мнению, работу функции Sleep() в тестере. Суть в следующем:
советник закрывает все позиции в 23:00, если суммарный профит больше заданного (функция CloseAll()). После закрытия очередной позиции выполняется задержка 10 сек. в виде Sleep(10000).
Вот что имеем в журнале:FP 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 CloseAll Profit: 3030.66
JD 0 Trade 04:31:04 instant sell 0.80 EURAUD at 1.56474 (1.56474 / 1.56558 / 1.56474)
JH 0 Trades 04:31:04 deal #85 sell 0.80 EURAUD at 1.56474 done (based on order #85)
HL 0 Trade 04:31:04 deal performed [#85 sell 0.80 EURAUD at 1.56474]
HI 0 Trade 04:31:04 order performed sell 0.80 at 1.56474 [#85 sell 0.80 EURAUD at 1.56474]
QE 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 Position by EURAUD to be closed
PN 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 23:0:0
FG 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 Sleep 10 cek.
RO 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 23:0:0
QD 0 Trade 04:31:04 instant buy 1.00 USDJPY at 90.444 (90.417 / 90.444 / 90.417)
NS 0 Trades 04:31:04 deal #86 buy 1.00 USDJPY at 90.444 done (based on order #86)
MJ 0 Trade 04:31:04 deal performed [#86 buy 1.00 USDJPY at 90.444]
JS 0 Trade 04:31:04 order performed buy 1.00 at 90.444 [#86 buy 1.00 USDJPY at 90.444]
JL 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 Position by USDJPY to be closed
JI 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 23:0:0
PN 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 Sleep 10 cek.
DF 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 23:0:0
QN 0 Trade 04:31:04 instant buy 0.80 AUDUSD at 0.90001 (0.89967 / 0.90001 / 0.89967)
IH 0 Trades 04:31:04 deal #87 buy 0.80 AUDUSD at 0.90001 done (based on order #87)
KQ 0 Trade 04:31:04 deal performed [#87 buy 0.80 AUDUSD at 0.90001]
RL 0 Trade 04:31:04 order performed buy 0.80 at 0.90001 [#87 buy 0.80 AUDUSD at 0.90001]
EG 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 Position by AUDUSD to be closed
LP 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 23:0:0
JI 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 Sleep 10 cek.
NQ 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:31:04 23:0:0
Как видим, время до и после задержки одно и то же. Но это происходит, только если минуты и секунды TimeCurrent() == 0.
Если нет, то слип работает нормально. Например:MD 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 CloseAll Profit: 3382.28
KQ 0 Trade 04:30:39 instant sell 0.70 EURUSD at 1.44090 (1.44090 / 1.44108 / 1.44090)
IE 0 Trades 04:30:39 deal #27 sell 0.70 EURUSD at 1.44090 done (based on order #27)
CI 0 Trade 04:30:39 deal performed [#27 sell 0.70 EURUSD at 1.44090]
EL 0 Trade 04:30:39 order performed sell 0.70 at 1.44090 [#27 sell 0.70 EURUSD at 1.44090]
DH 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 Position by EURUSD to be closed
JR 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 23:0:7
MK 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 Sleep 10 cek.
EP 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 23:0:15
DE 0 Trade 04:30:39 instant sell 0.80 AUDUSD at 0.91951 (0.91951 / 0.91993 / 0.91951)
CJ 0 Trades 04:30:39 deal #28 sell 0.80 AUDUSD at 0.91951 done (based on order #28)
HR 0 Trade 04:30:39 deal performed [#28 sell 0.80 AUDUSD at 0.91951]
HH 0 Trade 04:30:39 order performed sell 0.80 at 0.91951 [#28 sell 0.80 AUDUSD at 0.91951]
LS 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 Position by AUDUSD to be closed
QL 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 23:0:15
ED 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 Sleep 10 cek.
LO 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 23:0:25
DD 0 Trade 04:30:39 instant buy 0.60 EURAUD at 1.56727 (1.56632 / 1.56727 / 1.56632)
LN 0 Trades 04:30:39 deal #29 buy 0.60 EURAUD at 1.56727 done (based on order #29)
FK 0 Trade 04:30:39 deal performed [#29 buy 0.60 EURAUD at 1.56727]
IR 0 Trade 04:30:39 order performed buy 0.60 at 1.56727 [#29 buy 0.60 EURAUD at 1.56727]
RM 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 Position by EURAUD to be closed
FE 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 23:0:25
GN 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 Sleep 10 cek.
QE 0 PriceChannel_multi (2) (EURUSD,H1) 04:30:39 23:0:35
Код закрытия позиции:
Вызов функции CloseAll:
Если изменить условие нато ошибок нет.
То есть, моё сообщение не напрасно, как я уже было подумал?
Да. Мы исправили поведение StringToTime. Спасибо.
Открываю я закладку "Новости", а там... - какие-то не те новости. Я что-то упустил?
Установите языки, на котором вы хотите принимать новости.
Установите языки, на котором вы хотите принимать новости.
Это на нашем демо-сервер транслируются новости сайта MQL5.com взамен отсутствующих форексных новостей (у нас нет права распространять бесплатно чужие новости).
Если не хотите их видеть, то просто отключите соответствующую галочку в разделе категорий новостей в меню по правой клавише мыши.
После автоматического обновления работавший ранее эксперт стал выдавать сообщения, что не может скопировать таймсерии. Проблема была устранена выгрузкой эксперта и его повторной загрузкой. Вопрос: такой результат автоматического обновления следует ожидать всегда или это ошибка терминала, которая будет устранена?
Укажите больше деталей (логи, скриншоты и тд), пожалуйста.
Без этого нельзя дать обоснованный ответ.
ОК. Демо-счёт на сервере MQ, лог-файл прикреплен (20100729.log), время начала автоматического обновления 20:54, в 22:36 сам удалил эксперт и через минуту загрузил.
В эксперте есть простейшая проверка типа:
Соответственно, после автоматического обновления пошли сообщения (файл 20100729copy.log). В общем-то, такое встречалось и ранее, но как-то не обращал внимания.
После перезагрузки эксперта появились также исчезнувшие линии цен открытия и стоп-лоссов на графике .
Может, что ещё добавить к сказанному?