Экономический календарь
Индекс розничных цен в Великобритании г/г (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)
|Низкая
|4.5%
|4.5%
|
4.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|4.8%
|
4.5%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс розничных цен, г/г (Retail Price Index (RPI) y/y) отражает изменение цен на основные статьи расходов домохозяйств в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Индекс розничных цен – мера инфляции в стране, оцениваемая по корзине потребительских товаров. В нее входят продукты питания, одежда, автомобильное топливо и другие товары и услуги.
Корзина продуктов и услуг как минимум раз в год пересматривается, в зависимости от текущих экономических, технологических и культурных изменений в стране. К изменениям цен на каждую позицию списка применяется фиксированный набор весов (влияние составляющих корзины на конечный индекс отражает их важность для типичного бюджета домохозяйства). Если из ассортимента магазинов исчезает определенный бренд продукции, то для сохранения репрезентативности выбирается наиболее близкий к нему по цене и сопоставимый по качеству.
В отличие от индекса потребительских цен, который учитывает только стоимость аренды жилья, индекс розничных цен включает следующие расходы на жилье: налоги, амортизацию домов, страхование жилья, коммунальные платежи и государственные пошлины, уплачиваемые при покупке жилья. Также в расчет включены выплаты процентных ставок по ипотечным кредитам. Поэтому динамика индекса розничных цен сильно зависит от ситуации на рынке жилья и от состояния ипотечного сектора.
Также RPI отличается от индекса потребительских цен математическим способом расчета: RPI использует среднее арифметическое между старой и новой ценой, CPI – среднее геометрическое значение. В итоге RPI всегда дает более высокие цифры инфляции: на практике RPI ежегодно растет в среднем на 1,2 процентных пункта выше, чем CPI.
Рост индекса розничных цен свидетельствует о росте инфляции в стране. Это может оказать благоприятное влияние на котировки фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс розничных цен в Великобритании г/г (United Kingdom Retail Price Index (RPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
