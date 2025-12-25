Индекс отпускных цен производителей, г/г (Producer Price Index (PPI) Output y/y) отражает изменение средней суммы, полученной британскими производителями за товары, которые они продают на внутренний и внешний рынок, в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Помимо себестоимости продукции (затрат на рабочую силу, сырье, энергию, обслуживание предприятия), в отпускные цены заложена и маржа производителя, а также проценты по кредитам, затраты на обслуживание объектов и зданий, или же на их аренду. Цены для расчета индекса берутся без учета НДС, однако в них включены акцизы на сигареты, табак, алкоголь и нефтепродукты.

Продукты для расчета индекса разделены на 10 основных групп:

продукты питания;

табачная и алкогольная продукция;

одежда, текстиль и кожа;

бумажная и печатная продукция;

нефтяные продукты;

продукты химической и фармацевтической промышленности;

металлы, машины и оборудование;

компьютеры, электроника, оптика, электрические приборы;

транспортное оборудование;

другие промышленные продукты.

Товары из этих категорий сгруппированы в корзину товаров, цены производителей для которых собираются каждый месяц путем опроса выборки производителей. Индекс рассчитывается на взвешенной основе, по отношению к базисному периоду, в качестве которого выбран 2010 год. Значение индекса в 2010 году принимается за 100. Веса обновляются каждые 5 лет.

Индекс цен производителей отражает цену товаров на выходе и характеризует инфляцию с точки зрения производителей. Таким образом, он немного опережает данные потребительской инфляции. Рост показателя обычно благоприятно отражается на котировках фунта стерлингов.

График последних значений: