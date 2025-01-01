Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesSize AutoScaleMinMaxStepNameColorValuesSizeValuesWidthValuesFormatValuesDateTimeModeValuesFunctionFormatValuesFunctionFormatCBDataNameSizeZeroLeverDefaultStepMaxLabelsMinGraceMaxGraceSelectAxisScale ValuesSize (метод Get) Возвращает размер цифр на оси. int ValuesSize() Возвращаемое значение Размер цифр, отображаемых на оси. ValuesSize (метод Set) Устанавливает размер цифр на оси. void ValuesSize( const int size // размер цифр на оси ) Параметры size [in] Размер цифр на оси Color ValuesWidth