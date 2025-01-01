ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesSize 

ValuesSize (метод Get)

Возвращает размер цифр на оси.

int  ValuesSize()

Возвращаемое значение

Размер цифр, отображаемых на оси.

ValuesSize (метод Set)

Устанавливает размер цифр на оси.

void  ValuesSize(
   const int  size      // размер цифр на оси
   )

Параметры

size

[in]  Размер цифр на оси