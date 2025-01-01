MinGrace (метод Get)

Возвращает значение "допуска", применяемое к минимуму оси.

double MinGrace()

Возвращаемое значение

Значение "допуска" для минимума оси.

Примечание

Это значение выражается в виде части общей длины оси. Например, пусть значения оси находятся в пределах от 4.0 до 16.0, тогда ее длина будет равна 12.0. Если MinGrace равен 0.1, то 10% от длины оси (или 1.2) будет вычтено из значения минимума. В результате ось будет покрывать интервал от 2.8 до 16.0.

MinGrace (метод Set)

Устанавливает значение "допуска", применяемое к минимуму оси.

void MinGrace(

const double value

)

Параметры

value

[in] Значение "допуска", применяемое к минимуму оси.

Примечание

Это значение выражается в виде части общей длины оси. Например, пусть значения оси находятся в пределах от 4.0 до 16.0, тогда ее длина будет равна 12.0. Если MinGrace равен 0.1, то 10% от длины оси (или 1.2) будет вычтено из значения минимума. В результате ось будет покрывать интервал от 2.8 до 16.0.