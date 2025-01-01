- AutoScale
- Min
- Max
- Step
- Name
- Color
- ValuesSize
- ValuesWidth
- ValuesFormat
- ValuesDateTimeMode
- ValuesFunctionFormat
- ValuesFunctionFormatCBData
- NameSize
- ZeroLever
- DefaultStep
- MaxLabels
- MinGrace
- MaxGrace
- SelectAxisScale
ValuesFormat (метод Get)
Возвращает формат отображения цифр на оси.
|
string ValuesFormat()
Возвращаемое значение
Формат отображения цифр.
ValuesFormat (метод Set)
Устанавливает формат отображения цифр на оси.
|
void ValuesFormat(
Параметры
format
[in] Формат отображения цифр на оси.