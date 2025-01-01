ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаНаучные графикиCAxisValuesFormat 

ValuesFormat (метод Get)

Возвращает формат отображения цифр на оси.

string  ValuesFormat()

Возвращаемое значение

Формат отображения цифр.

ValuesFormat (метод Set)

Устанавливает формат отображения цифр на оси.

void  ValuesFormat(
   const string  format      // формат отображения цифр на оси
   )

Параметры

format

[in]  Формат отображения цифр на оси.